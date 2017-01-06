 Информация о якобы взломе хакерами артиллерийского ПО не соответствует действительности, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По информации командования ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, потери вооружения артиллерии за время проведения АТО в разы меньше упомянутых и не связаны с указанной причиной.
"В настоящее время военные части ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС Украины вполне боеспособные, укомплектованы и способны выполнять задачи по предназначению", - сказано в сообщении.
Министерство обороны Украины просит журналистов обнародовать только проверенную информацию, полученную из компетентных официальных источников.
"Распространение ложной информации приводит к усилению социальной напряженности в обществе и подрывает доверие населения к Вооруженных Сил Украины", - резюмировали в министерстве.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские воины под аэропортом Донецка получили новые планшеты от Цензор.НЕТ: специальную программу для артиллеристов разработал Ярослав Шерстюк
Напомним, ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что российские хакеры Fancy Bear могут быть причастны ко взлому мобильного приложения, которое используется украинской армией для повышения точности стрельбы артиллерии.
Ранее Цензор.НЕТ писал о талантливом украинском военнослужащем Ярославе Шерстюке, создавшем специальное приложение для операционной системы Android, благодаря которому эффективность работы нашей артиллерии выросла в разы. Программа обеспечивает высокую скорость наведения и точность артиллерийской стрельбы.
2043 32
Материалы по теме: Оборона
Для Украины более актуальна организация производства патронов, а не М16, - журналист(275)
"Укроборонпром" готов выпускать 100 беспилотников в год(138)
При выделении финансирования "Укроборонпром" готов за 1,5 года организовать производство боеприпасов для армии(69)
"Укроборонпром" будет производить натовскую винтовку M16(1027)
Разведка США обвинила Кремль в организации кибератак(0)
Оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ, - Пашинский(202)
За минувшие сутки боевики массово применяли минометы на участке фронта Павлополь – Широкино, - спикер АТО(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.unian.net/society/1691702-rossiyskie-hakeryi-otslejivali-ukrainskuyu-artilleriyu-cherez-programmu-na-android-otchet-crowdstrike.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.reuters.com/article/us-cyber-ukraine-idUSKBN14B0CU?il=0
Ответить
https://www.washingtonpost.com/business/technology/in-ukraine-more-evidence-of-a-hacking-groups-kremlin-ties/2016/12/22/e9ebec56-c804-11e6-acda-59924caa2450_story.html?utm_term=.c3d77669690a
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/sherstyuk.ya.n/posts/896611907079424
Программа, кстати, называется "УКРОП". На сегодняшний день актуальная версия 1.0.2
Ответить
The app, developed in 2013 by self-taught programmer Yaroslav Sherstuk and distributed over social media, was ultimately hijacked by the Fancy Bear hacking group - believed to be affiliated with the Russian military intelligence agency, the GRU. In 2014, Fancy Bear created a malicious variation of the Android application for download and posted it on a Ukrainian military forum.
Программа, разработанная в 2013 году самоучкой-программистом Ярославом Шерстюком и распространяемая через социальные сети, была похищена хакерской группой Fancy Bear, предположительно связанной с российской военной разведкой ГРУ. В 2014 году Fancy Bear создали копию Андроид-приложения со встроенным в нее зловредным кодом, которую выложили для скачивания на одном из украинских форумов для военных.
Ответить
Sherstuk, who created the app, said he wasn't speaking to reporters when reached by telephone. In a series of Facebook posts, he dismissed the CrowdStrike story as "rotten information." Nevertheless, he urged soldiers to only download updated versions of the app directly from him.
"Delete earlier versions of the program," he wrote Thursday.
Шерстюк - автор программы - заявил о своем нежелании общаться с журналистами, когда они связались с ним по телефону. В сообщениях на Facebook он опроверг информацию, содержавшуюся в отчете CrowdStrike, назвав ее "гнилой информацией". Тем не менее, он призвал военнослужащих скачивать обновления программы по ссылкам, предоставляемым непосредственно им. "Удалите предыдущие версии программы," - говорилось в сообщении, размещенном им во вторник.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить