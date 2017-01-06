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 Политика Украины
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 Информация о якобы взломе хакерами артиллерийского ПО не соответствует действительности, - Минобороны

В связи с появлением в некоторых СМИ сообщений, где говорится, что якобы "80% гаубиц Д-30 Вооруженных Сил Украины были уничтожены благодаря взлому российскими хакерами программного обеспечения украинских артиллеристов", Командование Сухопутных войск ВС Украины сообщает, что указанная информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По информации командования ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, потери вооружения артиллерии за время проведения АТО в разы меньше упомянутых и не связаны с указанной причиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Распространение ПО остается под моим контролем", - разработчик приложения для украинских артиллеристов Шерстюк опроверг информацию о взломе программы хакерами

"В настоящее время военные части ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС Украины вполне боеспособные, укомплектованы и способны выполнять задачи по предназначению", - сказано в сообщении.

Министерство обороны Украины просит журналистов обнародовать только проверенную информацию, полученную из компетентных официальных источников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 247 кибератак на системы госструктур зафиксированы в Украине за 11 месяцев 2016 года, - СБУ

"Распространение ложной информации приводит к усилению социальной напряженности в обществе и подрывает доверие населения к Вооруженных Сил Украины", - резюмировали в министерстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские воины под аэропортом Донецка получили новые планшеты от Цензор.НЕТ: специальную программу для артиллеристов разработал Ярослав Шерстюк

Напомним, ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что российские хакеры Fancy Bear могут быть причастны ко взлому мобильного приложения, которое используется украинской армией для повышения точности стрельбы артиллерии.

Ранее Цензор.НЕТ писал о талантливом украинском военнослужащем Ярославе Шерстюке, создавшем специальное приложение для операционной системы Android, благодаря которому эффективность работы нашей артиллерии выросла в разы. Программа обеспечивает высокую скорость наведения и точность артиллерийской стрельбы.


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Мозгов у тупого кацапья не хватит для взлома ПО артиллерийских систем!
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а с чем или с кем связаны такие потери?
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то не взлом,а тупо вирус,который из программы расчета ответного огня отсылает коррдинаты на нужный мейл или просто проникает в программу GPS и оттуда тащит координаты. предохраняться в устройствах надо..вот и всё..
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Так вот вопрос в том как этот вирус оказался в ПО. Насколько я понял, программу можно было скачать со страницы разработчиков - внимание (!) - в ВК. Могу предположить, что страницу взломали (причем владельцы даже об этом могли и не догадываться) и подменили оригинальный инсталлятор взломанным, в котором сидел вирус. Люди как обычно заходили, скачивали, устанавливали, а вирус в проге делал свое дело. Те же, кто уже установил, могли подцепить вирус через автоматическое обновление ПО.
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Ну наконц то хоть кто то победил русских хакеров.
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Дедушка Хуйло, ну почему ни один из твоих троллей не знает правописание дефиса?
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Воналюбы, фасссс!!!
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После Ил-76 веры им нет.
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Артилеристи дружать із математикою і з головою. Не думаю щоби планшет зі спецсофтом використовували для бездумного користування Інтернетом.
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Так вот вопрос в том как этот вирус оказался в ПО. Насколько я понял, программу можно было скачать со страницы разработчиков - внимание (!) - в ВК. Могу предположить, что страницу взломали (причем владельцы даже об этом могли и не догадываться) и подменили оригинальный инсталлятор взломанным, в котором сидел вирус. Люди как обычно заходили, скачивали, устанавливали, а вирус в проге делал свое дело. Те же, кто уже установил, могли подцепить вирус через автоматическое обновление ПО.
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Який довбак встановить прогу з ВК? Якось мені знадобився для одноразової роботи специфічний відеоредактор, колега дав лінк на .ру і попередив - там купа "звірів". Встановив на флешку з WinXP Light, зробив те що хотів, і переформатував флешку. Користуватися російським софтом можна лише так.
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Ні, ні - розробники з України, але прогу чомусь розповсюджували через ВК. Хоча б уже завантажили на якийсь файлообмінник і виклали посилання. І, знов ж таки, не на ВК, а, приміром, у Facebook.
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пиздёж. Разработчик писал что вообще в ВК ничего не выкладывал. А все программы и ключи выдает лично.
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тролли,плаксы - помоловы и джамалы,а также габриели и иже с ними - вы где - ау))))
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Стецьки не пыжтесь так сильно))).Не один госорган никогда не признал свою вину или лажу.Совокссс)))
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Та то муйня! Есть проверенная инфа, что украинские кибервойска (некие кіберсоколи), взломали систему посадки на адмирале Кузнецове. Т. е систему управления аэрофинишером!! Результат -потеря двух!!! самолетов, а это с учетом амортизации порядка сорока миллярдов. Вот это я понимаю взлом и самое главное замена в море узлов и троса финишера не представляется возможным и... Кузя будет пердеть обратно!!!
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Я працював з тією прогою, вона працює тільки з даними джипіес, інтернет не потрібен. Навіть усі необхідні детальні карти у нас були вже попередньо завантажені. Припускаю, що можливе втручання у роботу окремо взятого приладу, що заражений вірусом. Активація програми на кожному андроїдному пристрої виконувалася шляхом звязку на командному рівні з розробником і отримання від нього персонального коду доступу. Може зараз вже якось все інакше, але наврядчи. Думаю, повідомлення про взлом брехня.
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Так вот вопрос в том как этот вирус оказался в ПО. Насколько я понял, программу можно было скачать со страницы разработчиков - внимание (!) - в ВК. Могу предположить, что страницу взломали (причем владельцы даже об этом могли и не догадываться) и подменили оригинальный инсталлятор взломанным, в котором сидел вирус. Люди как обычно заходили, скачивали, устанавливали, а вирус в проге делал свое дело. Те же, кто уже установил, могли подцепить вирус через автоматическое обновление ПО.
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пиздёж. Разработчик писал что вообще в ВК ничего не выкладывал. А все программы и ключи выдает лично
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А что ж не написал как разраба зовут? А зовут его Ярослав Шерстюк, вот его страничка на Facebook, где можно и на программу посмотреть, и ему вопрос задать:

https://www.facebook.com/sherstyuk.ya.n/posts/896611907079424

Программа, кстати, называется "УКРОП". На сегодняшний день актуальная версия 1.0.2
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Вот цитата из The Washington Post:

The app, developed in 2013 by self-taught programmer Yaroslav Sherstuk and distributed over social media, was ultimately hijacked by the Fancy Bear hacking group - believed to be affiliated with the Russian military intelligence agency, the GRU. In 2014, Fancy Bear created a malicious variation of the Android application for download and posted it on a Ukrainian military forum.

Программа, разработанная в 2013 году самоучкой-программистом Ярославом Шерстюком и распространяемая через социальные сети, была похищена хакерской группой Fancy Bear, предположительно связанной с российской военной разведкой ГРУ. В 2014 году Fancy Bear создали копию Андроид-приложения со встроенным в нее зловредным кодом, которую выложили для скачивания на одном из украинских форумов для военных.
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И еще одна цитата:

Sherstuk, who created the app, said he wasn't speaking to reporters when reached by telephone. In a series of Facebook posts, he dismissed the CrowdStrike story as "rotten information." Nevertheless, he urged soldiers to only download updated versions of the app directly from him.
"Delete earlier versions of the program," he wrote Thursday.

Шерстюк - автор программы - заявил о своем нежелании общаться с журналистами, когда они связались с ним по телефону. В сообщениях на Facebook он опроверг информацию, содержавшуюся в отчете CrowdStrike, назвав ее "гнилой информацией". Тем не менее, он призвал военнослужащих скачивать обновления программы по ссылкам, предоставляемым непосредственно им. "Удалите предыдущие версии программы," - говорилось в сообщении, размещенном им во вторник.
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Глупость. Для передачи данньіх с зараженного планшета нужен стабильньій интернет-коннект. Кто плавал, тот поймет...)
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Ну хто про такі речі ,як програми для артилерії та ще під час війни, розповсюджує по всьому світу. За три роки не навчилися мовчати. Чому не працює спеціальна служба захисту. І добавлю, хлопці не світіться на публіку, не давайте себе фотографувати та знімати на відео . Після цього за вами починається охота.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнформация о якобы взломе хакерами артиллерийского ПО не соответствует действительности, - Минобороны
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