 Семь должностных лиц, "забывших" на Новый год бойцов АТО в Мариуполе, получат дисциплинарные взыскания, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Минобороны Степан Полторак.
"Ознакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года. Семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания", - написал он.
Напомним, 31 декабря президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами посещали командный пункт в районе Широкино (Мариупольское направление зоны АТО), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Во время торжества 15 украинских воинов были награждены государственными наградами.
Командир минометного расчета Лера Бурлакова написала за несколько минут до наступления Нового года:
"Президент нас наградил (о том, каких адских двух суток с кофе "только для командования" на морозе и т.д. - речь не о боях на Светлодарск дуге - это стоило, напишу позже). Когда вручал медаль - рискнула попросить его о вертолете, чтобы мы успели до Нового года вернуться на позиции, к своим.
Вертушку пообещали. Но в то время, когда более важные люди полетели с Марика спокойно, именно для нас метеоусловия вдруг оказались не такими, как надо... Автобус, которым мы могли бы уехать обратно чтобы быть на месте хоть через 5-8 часов, тоже забрали ( сюда мы приехали на КрАЗ без отопления, если что, но и его уже нет).
Сижу в Мариуполе на аэродроме. Рыдаю. Супер. С наступающим".
Волонтер Ольга Батагова уточнила, что в ненадлежащих условия уставшие воины пробыли до 11 часов 1 января. Затем их вновь перебросили на передовую.
"Их было около ста бойцов массовки (на камеру) и 15 героев, отличившихся на Светлодарской дуге. Среди них три женщины. Этих представленных к награде 15 везли с передовой. Усталых и замерзших. везли в открытом кузове... Потом натаскивали строевую в аэропорту Мариуполя. Наконец награждения. Около семи вечера 31 декабря закончились торжества и... о них забыли. Они сидели в пустом аэропорту. Голодные и неистово уставшие. Затем как скот загнали в холодный ангар. Там и встретили новый год. Почетно награжденные президентом героями... Около одиннадцати утра забрали автобусом и завезли на Бахмут. Дальше - как знаете...".
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А мыролюбному безальтернативцу какая ответственность положена?
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Что за мрак в стране творится? Только добрался до власти (на любом уровне), сразу воруют, гнобят и не могут нажраться*(((
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Организовали, отчитались, а потом уже никому не нужных засунули в ангар неотапливаемый (даже животных так бы не оставили, потом у что за ночь околели бы !),
а сами помчались встречать Новый год. И как им падлам оливье в глотке не застряло!?
Гнать надо из ВСУ сраной метлой. Уже ясно, что это за офицеры.
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