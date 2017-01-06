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 Семь должностных лиц, "забывших" на Новый год бойцов АТО в Мариуполе, получат дисциплинарные взыскания, - Полторак

Военная служба правопорядка (ВСП) расследовала инцидент с военнослужащими в Мариуполе, которые были "забыты" на аэродроме в Новый год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Минобороны Степан Полторак.

"Ознакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года. Семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная служба правопорядка расследует ненадлежащую перевозку военных-участников торжества в Мариуполе 31 декабря

Напомним, 31 декабря президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами посещали командный пункт в районе Широкино (Мариупольское направление зоны АТО), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Во время торжества 15 украинских воинов были награждены государственными наградами.

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О ненадлежащих условиях содержания сообщили сами воины, а также волонтеры.

 Командир минометного расчета Лера Бурлакова написала за несколько минут до наступления Нового года:

"Президент нас наградил (о том, каких адских двух суток с кофе "только для командования" на морозе и т.д. - речь не о боях на Светлодарск дуге - это стоило, напишу позже). Когда вручал медаль - рискнула попросить его о вертолете, чтобы мы успели до Нового года вернуться на позиции, к своим.

Вертушку пообещали. Но в то время, когда более важные люди полетели с Марика спокойно, именно для нас метеоусловия вдруг оказались не такими, как надо... Автобус, которым мы могли бы уехать обратно чтобы быть на месте хоть через 5-8 часов, тоже забрали ( сюда мы приехали на КрАЗ без отопления, если что, но и его уже нет).

Сижу в Мариуполе на аэродроме. Рыдаю. Супер. С наступающим".

Волонтер Ольга Батагова уточнила, что в ненадлежащих условия уставшие воины пробыли до 11 часов 1 января. Затем их вновь перебросили на передовую.

"Их было около ста бойцов массовки (на камеру) и 15 героев, отличившихся на Светлодарской дуге. Среди них три женщины. Этих представленных к награде 15 везли с передовой. Усталых и замерзших. везли в открытом кузове... Потом натаскивали строевую в аэропорту Мариуполя. Наконец награждения. Около семи вечера 31 декабря закончились торжества и... о них забыли. Они сидели в пустом аэропорту. Голодные и неистово уставшие. Затем как скот загнали в холодный ангар. Там и встретили новый год. Почетно награжденные президентом героями... Около одиннадцати утра забрали автобусом и завезли на Бахмут. Дальше - как знаете...".


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Петро Олексійович Порошенко також є посадовою особою..
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еще надо топором по рылу той гниде которая устраивает строевую на передке. нахрен на передке строевая? ..анулись они там?
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бо моментально совковая система на армию натовского образца не перестраивается...нужны усилия.в том числе и такие.
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ну и? много уже таким образом наперестраивал?
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совковую систему перестроить невозможно в принципе, нужно воспользоватся кацапской песенкой, до основанья а затем...
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Я тоже так подумал.
А мыролюбному безальтернативцу какая ответственность положена?
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Так треба щоб країна, як наука наступним головнокомандувачам, забула й про Петра Олексійовича Порошенко.
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"В міня тожи, как і в мого друга вітю, стрілялі! Я тожи лігітімнний!"
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Такое отношение - неприемлимо, недопустимо и позорит!

Что за мрак в стране творится? Только добрался до власти (на любом уровне), сразу воруют, гнобят и не могут нажраться*(((
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а за шо у хуйла санкции не припомнишь?за ненападения?
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а вот не надо проэцировать на всех. "По-другому, и ты не смог бы войти во влась и там удержатся" будет правильнее. Но, это всего лишь состояние души- хочешь ли ты быть часью этой власти? Это личный выбор- воровать или нет. Каждый из них его сделал сам.
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Если генералу 50+, то там не просто совок в башке, там - ненависть к американскому флагу на генетическом уровне. Со всеми вытекающими...
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к флагу может и ненависть, а вот к баксам любовь
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всех семерых в тот же аэропорт в ночь на Рождество....
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АЙ ЯЙ ЯЙ Так делать неззя!! вот и все наказание ХА ХА ХА!! за то люди знатно померзли.
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Во время войны им полагается расстрел, но можно заменить на плети
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с чего это ты так решил?много плетей получил жюков за многомиллионные жертвы?
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Взыскания ??? - Это значит - ничего.- И это при том,что весь интернет гудит..Можно только представить,что они творят за нашими спинами. Скрытыми от наших глаз. Они тупо - не боятся людей !
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Совок во всей красе, Украина должна избавиться от прошлого в т.ч. и от политиков - кучмистов (вона -дитя кучмы). Всех кто был и есть во власти отправить на путена, иначе у нас нет будущего.
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За эти вещи надо яйца откручивать,начиная с главнокомандующего и кончая теми.кто эту массовку организовывал.Представляю реакцию хлопцев,которых как скот загнали после спектакля для кондитера в холодный ангар.
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Боже, да когда же появится в нашей стране свой Сальвадор Дали или Босх. Столько абсурда, сюрреализма и тысяч самых невероятных, пожирающих друг-друга и свой народ чудовищ, в одном месте и в одно время наверное не собиралось со дня сотворения мира.
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Это результат отрицательной селекции с 1917 года, которую начал чЛенен, поэтому имеем всяких Ляшков, Тимошенков, Савченков и прочих потомков Шарикова.
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Вот только по поводу Тимошенко я не согласен.
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И все?!За то что бойцов,героев вот так вот в такой день ? Буквально показали настоящее отношение к этим людям,на голову и в душу насрали,а этим людям еще Родину защищать,да нас с вами...
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И присудили щуку утопить в реке.Это ж только то что всплыло.Да с такими подходами государство обречено.Относится к людям как к быдлу фирменная фишка "власти".И майдан ничего не поменял,кроме рожи в телевизоре,которая поет про перемоги в новогоднем поздравлении.
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Вся суть работы президента - пиар и показуха. Только большинство граждан все равно на это ведутся.
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в Германии у преза та же суть работы,но он там,в отличие от порошенка , не ведет себя как гнида.
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Возможно ли такое в Америке ? Чтобы забыли про солдат ? - Так какого хера они гибнут.И за кого.
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Думаю что возможно! но после такого в Америке одним АЙ ЯЙ ЯЙ полканы не отделались бы!!
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Шоколадные шатуны во главе с Петей Офшорным людей за скотов держат. Грабят страну миллиардами, а простой народ на фронте кровь проливает.
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Неадекватно! Надо " забыть" этих товарищей в том же аэропорту под открытым небом. На недельку, мы ж не звери. Как раз и погода подходящая..
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В итоге самым главным виновником окажется водитель автобуса. Его и накажут.
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Порошенко жалуется, что ему угрожал Путин. Звонил по телефону и сказал, что если Петя перестанет грабить Украину, то сразу же нападёт.
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А для справочки: наш аэропорт- без систем обеспечения. Когда военные оттуда ушли- фсё! Я не совсем себе представляю... и не знаю как это ВСЁ назвать?
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Какие дисциплинарные взыскания?! Наградить нужно всю "великолепную семерку"! Я думаю, бесплатная экскурсия в окопы на пол-годика, будет самое то.
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Это как, запретят бухать на работе неделю или что?
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нет . им принудительно заузят ширину лампаса на 30 дней, на целых 5 мм.
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Для начала посадить вместе с Пэдрой в этот ангар на пару дней ни пить ни жрать не давать !
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А ихние начальники включая Полторак? Получат поощрения ?
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И все семеро по должности не старше взводного....и опять все в будущем времени...
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Это п-ц.
Организовали, отчитались, а потом уже никому не нужных засунули в ангар неотапливаемый (даже животных так бы не оставили, потом у что за ночь околели бы !),
а сами помчались встречать Новый год. И как им падлам оливье в глотке не застряло!?
Гнать надо из ВСУ сраной метлой. Уже ясно, что это за офицеры.
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Не мовчати і цих гандонів приармійських требувати назвати пофамільно. Не допустити , щоб ця шобла офіцерська спустили все по тихому . Не знаю як це зробити , але це наша з вами армія , а не цих ардінарців президентських. Не вірити жодному слову і не забувати про те як героїв морозили в Новорічну ніч.
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читаю и понимаю,что не по пути нам с "этими "гандонами.если на выборах опять начнут мелькать эти твари все без исключения,если их опять выберут,то судьба Януковича для них будет мечтой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемь должностных лиц, "забывших" на Новый год бойцов АТО в Мариуполе, получат дисциплинарные взыскания, - Полторак
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