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 7 начальников, забывших солдат на аэродроме в Мариуполе на Новый год, получат взыскания - Полторак

Военная служба правопорядка (ВСП) расследовала инцидент с военнослужащими в Мариуполе, которые были "забыты" на аэродроме в Новый год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Минобороны Степан Полторак.

"Ознакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года. Семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная служба правопорядка расследует ненадлежащую перевозку военных-участников торжества в Мариуполе 31 декабря

Напомним, 31 декабря президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами посещали командный пункт в районе Широкино (Мариупольское направление зоны АТО), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Во время торжества 15 украинских воинов были награждены государственными наградами.

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О ненадлежащих условиях содержания сообщили сами воины, а также волонтеры.

 Командир минометного расчета Лера Бурлакова написала за несколько минут до наступления Нового года:

"Президент нас наградил (о том, каких адских двух суток с кофе "только для командования" на морозе и т.д. - речь не о боях на Светлодарск дуге - это стоило, напишу позже). Когда вручал медаль - рискнула попросить его о вертолете, чтобы мы успели до Нового года вернуться на позиции, к своим.

Вертушку пообещали. Но в то время, когда более важные люди полетели с Марика спокойно, именно для нас метеоусловия вдруг оказались не такими, как надо... Автобус, которым мы могли бы уехать обратно чтобы быть на месте хоть через 5-8 часов, тоже забрали ( сюда мы приехали на КрАЗ без отопления, если что, но и его уже нет).

Сижу в Мариуполе на аэродроме. Рыдаю. Супер. С наступающим".

Волонтер Ольга Батагова уточнила, что в ненадлежащих условия уставшие воины пробыли до 11 часов 1 января. Затем их вновь перебросили на передовую.

"Их было около ста бойцов массовки (на камеру) и 15 героев, отличившихся на Светлодарской дуге. Среди них три женщины. Этих представленных к награде 15 везли с передовой. Усталых и замерзших. везли в открытом кузове... Потом натаскивали строевую в аэропорту Мариуполя. Наконец награждения. Около семи вечера 31 декабря закончились торжества и... о них забыли. Они сидели в пустом аэропорту. Голодные и неистово уставшие. Затем как скот загнали в холодный ангар. Там и встретили новый год. Почетно награжденные президентом героями... Около одиннадцати утра забрали автобусом и завезли на Бахмут. Дальше - как знаете...".


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дисциплинарным взысканием можно только жопу подтереть .а где наказание ?
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СЫН порошенко так же служил на передовой и к нему было такое же отношение! Ксттати ни у кого нет сведений о БОЕВЫХ наградах А.Порошенко, о его статусе УБД и самое главное освободжён ли он от налогов и дали ему земли участок в центе КИева?
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Какие на фиг дисциплинарные взыскания? Бросили людей в праздник, а что будет в боях? Вздернуть, и без пенсий.
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Господин Порошенко а как Вы наказали главу Минобороны Степана Полторака, который "Ознакомился с результатами....", еще один орден повесили и оклад увеличили? Плохой Вы президент, гнать Вас надо и побыстрее....
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Нихера в этой стране не меняется в арми. Как был совок так и остается. Как была показуха она же и осталась. Солдат когда нужен делают вид, что Родина не забудет, а когда дело сделано у отцов-командиров другие заботы, нахера ему те солдаты...
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Есть только один вариант,как ответ на случившееся. Глава Минобороны СРОЧНО на ВСЕХ центральных каналах в телевизионных новостях от себя лично и от имени президента должен принести извинения бойцам и доложить народу конкретно ,как наказаны виновные .
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Якби я був міністром збройних сил України, то тіх керівників, що організовували це Маріупільське шоу вигнав би з армії, без військової пенсії, без звань, вигнав би наче бомжів, з елітного ресторану.
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А як можна вигнати військовослужбовця з роботи, якщо це не передбачено КЗПП (законодавством)? Як? Ви хоч приблизно уявляєте механізм звільнення людини з роботи в Україні?
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Вариантов достаточно. Вывести их на передовую, потом повторить весь путь с вручением деревяных медалей "за поступок позорящий звание офицера". Этим "взысканием" Полторак показал свое отношение, Общественность возмущена, примем меры. как бы.
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гиды в генштабе пресмыкаются перед гнидой на банковой, на рядовых Бойцов им насрать!
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поставить на вид , мораторий на наградной список ,,,. случится рецидив..--..лишить 50.%..премии ,,,
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ну да, просто у них у всех отношение к народу как к быдлу. В принципе, это практически у всех политиков, но надо все таки меру знать, тут явный перебор.
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Семь с лишним милиардов нас,из них,
Одна десятая процента,движет мир.
А для живущих на планете,всех других,
Златой телец - единственный кумир.

Одна десятая процента,движет мир.
15 рядовых из них,забыты.
И что нам истины,затертые до дыр,
Тот кто забыл,ведь, счастливы и сыты.

Конечно,совестно бывает,но тогда
Когда им кто то, на забывчивость укажет
Но, кто же без греха? Во все года
Все люди таковы,они вам скажут

Бывает. Не впервой ведь у людей.
В конце концов,ведь их то,наградили.
А скольких,нет? Ведь в мешанине дней
Вполне естественно,что мы и их забыли.

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Ай, какая жуть... Наверное, заставят час строевой заниматься.
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А барыга со своими хенералами улетел люксовым рейсом
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главное не уют в самолете , а удачная посадка на .Землю ,,,
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Дело не в военных начальниках, которые забыли военнослужащих, они продукт системы. Дело в во власти, когда очень выгодно Яныку-2 вечером 31 декабря по всем новостям пропиариться о награждении Героев в Мариуполе, потом сесть в самолет и через 50 минут (да, да среднее время перелета из Мариуполя в Киев) уже быть в Жулянах. Т.е. примерно в 20.30 Янык-2 уже бухал у себя на вилле, встречая Новый Год. В этом вся его, собственно и всей власти суть - пускать пыль в глаза, при этом дерибаня весь бизнес, банковскую систему и ресурсы.
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Вот насчет "через 50 минут бухал"... Зачем врать? вы да же приблизительно не можете знать, где был потом и что делал президент. Я тоже не в восторге от всех поступков Петра Алексеевича, но ложь во всех проявлениях не красит тех, кто ее распространяет. И чем вы отличаетесь от других лжецов - слуг сатаны?
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Мне тоже не нравиться Петр Алексеевич, врет много и часто, но зачем же его сразу слугой сатаны называть?
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Он просто патологически жадная бессовесная дрянь.
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Усе МО разом зі сраним ГШ - ТАКЕ. Сотні генералів, полковників, підполковників з кабінетами, столами, комп"ютерами, секретутками (не нижче майора), речниками та речницями, - перекидають папірці зі стола - на -стіл. Від зарплати до зарплати, від відпустки до чергового (чи позачергового) звання, а далі - на дембель з державною пенсією в 45 років. НІ ЗА ЩО. Тому їм і ПОХУЙ "нізшиє чини", навіть після показухи у Президента з сенаторами США. БЕЗСОВІСНІ ДЕГЕНЕРАТИ і ПАРАЗИТУЮЧЕ (на наших горбах) БИДЛО.
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Гавно это все. Таких моральных уродов надо гнать поганой метлой.
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Так и надо с этими украинскими оккупантами.

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саме так,"тимчасова українська окупація" "цинічними бандерами".Йолка з Анной Ахметовой-дитячи забавки((((
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всего лишь взыскание!?а в холодный амбар на сутки,сволочей,вместе с презиком.
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Не только, потом повышение по службе с переводом в другую часть.
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Подонок ты Стёпа ! Взыскание - это ещё одно издевательство. Во-первых, народ хочет фамилии. А, во-вторых, эти исемь клоунов должны сесть а Мариуполе в тентованный КРАЗ и оттуда поехать в Бахмут (200 км) и извниться лично перед каждым из этих ста... А награждённые герои вернули бы в рожу говнокомандующему эти награды - это было бы правильно..Потому что какая ещё нужна награда , кроме встречи Нового Года в студёном ангаре ?! . такую встречу с попиарившимся презиком хер забудешь...
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Хороший вопрос.
За счет этой великолепной семерки. Будет справедливо.
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Отвечу аргументированно: пшёл нах , тролль поганый...
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Еще нужо так грозно бровями перед ними повести, чтобы впредь неповадно было.
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Все так распереживались, раскричались, а между прочим, это совершенно стандартный для нашего государства и особенно армии эпизод, которых тысячи. И про него никто бы не узнал, если бы Барыга там не засветился. К людям у нас относятся как к рабам. Наша армия, как ни прискорбно, отличается от российской армии столетней давности лишь тем, что по морде не бьют офицеры. В остальном отошение к людям НАСТОЛЬКО ЖЕ скотское, потребительское и наплевательское. Отслужив по мобилизации в погранслужбе (которая, если честно, недоармия), я убедился в этом. Надо менять полностью генералитет. ВСЕ, я подчёркиваю, ВСЕХ генаралов необходимо уже вчера отправить на пенсию. Старшие офицеры обязаны пройти переаттестацию, в ходе которой будет учтено мнение подчинённых за последние три года службы, по итогам которой они будут оставлены в армии в прежнем звании, повышены до генералов (только для фронтовиков) или уволены. После этого расходы на армию резко сократятся, потери снизятся, мы очень быстро освободим Донбасс и Крым. Вот только Барыге это не только не нужно, это противоречит его интересам.
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семь лиц - это из состава тех, которые быстренько первыми смотались на вертушке?
или те, которые остались на линии фронта и не смогли мысленно снарядить транспорт за воинами
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Обратите внимание "получат дисциплинарные взыскания". Это значит, что провинившихся накажут их начальники, за то что они их подставили, за то что произошла утечка информации. Они получат наказание, как за порчу казенного имущества. А людям которым плюнули в душу даже по человечески извинения принести забыли. И президент забыл, и министр обороны забыл, и начальники пониже забыли. А хотелось бы, что бы на 5 канале на всю страну президент сказал. "Извините меня, ГЕРОИ, за тех дебилов, которых я поназначал на должности". И тогда, я бы сказал. "А у нашего Петра таки есть что то человеческое, мы для него не совсемеще шахматные фигуры". Так бы я может быть подумал и может быть еще кто то подумал так же как и я.
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Які "дициплінарні стягнення"? Ці криси чуттєві тільки до бабла.
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А просто яйца оторвать и на йолку повесить не пробовали ? Гандоны...
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Та писец, они от твоих "взысканий" апетит потеряют, бедненькие.... Да, и к Воинам- Защитникам УКРАИНЫ теперь, как к своим собственным детям будут относиться. Полторак, тебе самому не смешно???
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А начнется война - поползут вражьи танки,
Кровь польется рекой, ваших жен матерей.
Вы пошлете меня защищать эту землю
Вы пошлете меня, а не ваших детей.
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тут все довольно просто, кто организовывал эту показуху правильно Министро обороны, начальник генштаба и так по исходящей, так как не мог министр обороны с генштабом быть в стороне ибо это уровень президента и они должны были присутствовать при награждении вопрос в том что были они там или на все это положили и нашли отбывайлов как всегда. Стыдно за такое командование, ничего по-умному организовать не могут(((( Пишу ибо знаю должен быть план мероприятия где все должно быть расписано и выполняться в срок!
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Когда я начинал работать зарплата была 300 $ штраф за оплошность 10$ А дисципленарное взыскание это скока , мы тупые никак понять не можем , озвучте в цифрах . и Второй тезис почему вы сомневайтесь в ихней способности организовать по умному , а Иловайск ,а Дебальцево , очень хорошо организованы были , стоко людей и техники изнечтожили , это же гинеально
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Вот по такому рядовому, в общем-то,случаю можно судить об уровне командования в рядах .Семь(!) придурков в лампасах не смогли организовать пустячное дело!Жаль, что министр не сообщает (по причине военной тайны) звания и фамилии этих палкаводцев.
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Все командиры, причастные к этому "действу", виновны в невыполнении своих функциональных обязанностей, а именно не выполнении требований о сохранении жизни и здоровья подчиненных, что само по себе подразумевает несоответствию ими занимаемым должностям. Тоесть дисциплинарным взысканием таким "заботливым командирам" должно быть предупреждение о неполном служебном соответствии как минимум, а максимум, - увольнение с военной службы, - пусть мебелью "на дембеле" командуют! Ну вот и посмотрим, как Полторак накажет этих чинуш в погонах, напрочь забывших о том, что у них в подчинении Люди, а не бездушные роботы!
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Якби полторак було офіцером, то від такої ганьби могло б і застрелитись.
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Какое нахер дисплицинарное взыскание, уволить нахуй и лишить всех званий
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Просто не те люди, кто выстоял на Майдане и не пустили Путина, возглавили страну!
А те возглавили страну, кто договаривались о передаче власти с Януковичем! Они и передадут ее другим!
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Бойцы, не принимайте от таких людей наград и тогда все встанет на свои места. Помните мы Вас всех любим и гордимся Вами - это выше чем любые награды от таких людей
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Ну ето щитай им повезло,а вот когда вывели из под Дебальцево наших ребят и забыли целые подразделения без боеприпасов и огневой поддержки вот это жопа.Кстати никто так наказан и небыл даже доложивший президенту о полном завершении вывода войск из окружения и погибшим сто с чемто солдат.
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P.S И как показывают снимки из кацапского безпилотника наше командывание еще до окружения под Дебальцево были в курсе что противник буквально все знает о наших войсках и больше чем за месяц ничего непредприняло,а это уже попахивает изменой.
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69. На высших офицеров могут быть наложены следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) предупреждение о неполном служебном соответствии;
д) понижение в должности.
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не густо ,,,.это еще совковые нормативы ? , а губа / дизбат ? , , , в рассматриваемой теме еще и порошенко слегка замешан , ,,,, каким образом ,,,, , волонтерша прорвалась к презу и попросила вертушку для награжденных бойцов , , петя , которому вечно некогда , пообещал , и кому то дал указания-распоряжения ,,,.президент со свитой улетели на вертушке , , а об военнослужащих..--..забыли ,,, , долго находились в холодном ангаре , вертолет не дали , мол , погода нелетная ,, ( для пети с генералами. погода хорошая. ), , еле разрулили ,,,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины7 начальников, забывших солдат на аэродроме в Мариуполе на Новый год, получат взыскания - Полторак
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