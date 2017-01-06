 В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном в Facebook.
"Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало соответствующий Приказ МЗ, благодаря чему лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут "зайти" в Украину за 17 дней! Это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 000", - сказано в сообщении.
В аедомстве отметили, что ранее процедура длилась 1-2 года и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционную составляющую. Поэтому пациенты были ограниченными в выборе лекарств.
Справка. Приказ МЗ №1245 от 18.11.2016 г.. "Об утверждении Порядка рассмотрения регистрационных материалов на лекарственные средства, которые подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию), и материалов о внесении изменений в регистрационные материалы на протяжении действия регистрационного удостоверения на лекарственные средства, зарегистрированные компетентными органами Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, лекарственных средств, которые по централизованной процедуре зарегистрированы компетентным органом Европейского Союза "
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