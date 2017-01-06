EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Общество
  649  10
Все про:лекарства (623) Минздрав (1232) Минюст (1005) регистрация (181)

 В Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств, - Минздрав

Лекарства в Украину будут ввозить по упрощенной системе регистрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном в Facebook.

"Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало соответствующий Приказ МЗ, благодаря чему лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут "зайти" в Украину за 17 дней! Это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 000", - сказано в сообщении.

В аедомстве отметили, что ранее процедура длилась 1-2 года и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционную составляющую. Поэтому пациенты были ограниченными в выборе лекарств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа по обеспечению больных доступными лекарствами стартовала в Украине, - Минздрав

Справка. Приказ МЗ №1245 от 18.11.2016 г.. "Об утверждении Порядка рассмотрения регистрационных материалов на лекарственные средства, которые подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию), и материалов о внесении изменений в регистрационные материалы на протяжении действия регистрационного удостоверения на лекарственные средства, зарегистрированные компетентными органами Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, лекарственных средств, которые по централизованной процедуре зарегистрированы компетентным органом Европейского Союза "
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это тот редкий случай когда пытаются бороться не с паразитами, а с их кормовой базой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а не будет кормовой базы, паразиты либо вымрут либо перейдут в другое место. И это место начинается на букву Р, в принципе туда им и дорога.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ,теперь травить людей и воровать станет намного проще ..............
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств, - Минздрав
 Облако тегов
антиквариат Антитеррористическая операция армия военнослужащие Гройсман ГФС Донбасс закупки зарплата кибербезопасность коррупция лекарства Минздрав Нацполиция обстрел Одесская область Пинчук погода разведка Россия СБУ снегопад суд США Сыроид Тодуров Борис украинцы хакер Харьков Харьковщина
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти