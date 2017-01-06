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Все про:Черновицкая область (228) Одесская область (1290) птичий грипп (20) Госпродпотребслужба (31)

 В двух областях Украины зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба) сообщает о падеже домашней птицы от птичьего гриппа в Черновицкой и Одесской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в соответствии с оперативной информацией Главного управления Госпотребслужбы, в Одесской области зарегистрирована гибель более тысячи голов курей и гусей, которые содержались в домохозяйствах. Установлен диагноз - "грипп птицы".

При обходе домашних хозяйств в с.Черторыя Черновицкой области, в связи с гибелью лебедей от птичьего гриппа на озере, 3 января обнаружена гибель кур. После экспертизы у них также выявлен вирус птичьего гриппа.

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В очагах заболевания предпринимаются меры по локализации и недопущении распространения вируса птичьего гриппа.
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