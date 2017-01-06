 Порошенко о Стусе: "Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.
"Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации. Помните героев прошлого - без них не было бы героев настоящего", - написал Президент.
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Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест,
що перед вами, судді, не клонюся
в передчутті недовідомих верст,
що жив, любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
як в смерті обернуся до життя
своїм стражданням і незлим обличчям.
Як син, тобі доземно уклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі
і в смерті з рідним краєм поріднюсь.
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