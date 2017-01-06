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Все про:Порошенко (10325) Стус (29)

 Порошенко о Стусе: "Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации"

79 лет назад 6 января родился украинский поэт Василий Стус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

"Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации. Помните героев прошлого - без них не было бы героев настоящего", - написал Президент.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко направил новогодние поздравления украинским политзаключенным в России и Крыму. ФОТО


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Василь СТУС

Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест,
що перед вами, судді, не клонюся
в передчутті недовідомих верст,
що жив, любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
як в смерті обернуся до життя
своїм стражданням і незлим обличчям.
Як син, тобі доземно уклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі
і в смерті з рідним краєм поріднюсь.
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Ось з кого вам потрібно приклад брати, Петре Олексійовичу..
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Первый дирижёр хора зоадодрочеров пошел Зрадодрочеры , ЗАПЕВАЙ !!!


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тот кто людей назывет зрадойобами,также в свое время называл тех же людей майдаунами
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Стус - дійсно геніальний поет, для мене його вірші навіть стоять окремо від всіх інших українських поетів. І подвійна ганьба, що кат Василя Стуса - "адвокат" медведчук зараз представляє Україну на міжнародному рівні. Бідний Стус мабуть в могилі перевертається.
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С языка снял! Чеж ты Пеця говоря о герое, не сказал про ублюдка медведчука? Многие же не в курсе его "заслуг"...
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...поэтому ты, питар соевый, направил в Минск соучастника его убийства на переговоры с петухами от хуйла, который приходится этому убийце кумом. Мразь ты двуличная!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о Стусе: "Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации"
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