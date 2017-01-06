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Все про:гололедица (44) погода (2308) Черное море (321) снегопад (551) ГСЧС (583)

 Завтра Украину ждут морозы - 15 - 25

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий с 6 по 8 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ГСЧС заявили, что неблагоприятные погодные условия сложились, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января 2017 на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25 -30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы.

Также прогнозируется усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях - отложение гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

Утром и днем 6 января по северных районах Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 30-50 дм.

В Киеве и области в ближайшие два часа и до конца суток 6 января порывы ветра 15-20 м/с, метели.

В западных и северных областях - резкое понижение температуры воздуха до 11-16º, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25º мороза.

В Киеве увеличение снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º. 9 января синоптики говорят, что погода улучшится.

Читайте также: В связи с ухудшением погодных условий 6 января ограничивается движение грузовых автомобилей в Одесской и Николаевской областях


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долина...-18...легенький дрібний сніжок ..в хаті +25 :D ...веселих всі свят ...христос народжується ......і слава воїнам АТО
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ЧитатьНовости Кафки‏@Kafka_NewsОбидно, Франц, просто очень обидно...
Под Москвой -35 и, сука, как назло ни французов, ни немцев, ни НАТО...
Все в холостую мерзнет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗавтра Украину ждут морозы - 15 - 25
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