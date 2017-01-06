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 Продажи автомобилей в Украине в 2016-м выросли на 38%: лидеры роста "Лексус", "Фольксваген", "Шкода", "Мерседес"

Несмотря на ухудшение платежеспособности и ситуацию на востоке, в 2016 году продажи новых авто в Украине нарастили практически все популярные марки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, стоит отметить, что последний месяц минувшего года оказался очень "урожайным". По данным AUTO-Consulting, в декабре украинцы купили рекордное количество новых машин (за последние 3 года).

Если говорить про самые популярные автомобили в Украине за 2016 год, в ушедшем году лучшие показатели прироста продаж показали премиальные марки. А именно - Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Volvo и Jaguar. Отдельно стоить сказать о BMW, которая на протяжении года дважды попадала в ТОП-5 самых популярных автомобильных марок в Украине. По итогам 2016 года баварский производитель продал больше машин, чем отечественный ЗАЗ.

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они все с бензина,на газ переделаны вот и разбирают)
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в основном покупатели дорогих и очень дорогих машин - госслужащие (судьи, депутаты, прокуроры, мусора и т.п.). все те, зарплаты у которых хватает разве что на коврик от купленной машины.
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Ахахахахаха. Коментар просто супер. І смішно і плакати хочеться. Держслужбовці США просто заздрять нашим суддям та мусорам))) При ЗП в 500 доларів в місяць, Лексус купують раз на рік)
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Вот откуда растут ноги у поверхностных реформ, создать видимость работы, выцыганить деньги в Украину, а там...-дело техники, и круговой поруки.
Но бабло не долго под матрацами лежать может . хочется же сверкнуть перед другими крутизной, и начинается -" парад честности и неподкупности"- ,как лакмусова бумага проявлять "результаты реформ и борьбы с коррупцией".
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Проїзд у приміській маршрутці сполученням Васильків - Київ подорожчає вже з 10 січня 2017 року.Зокрема, проїзд подорожчає на 3 гривні і буде коштувати 20 гривень.Серед причин збільшення вартості проїзду - вказують збільшення мінімальної заробітної плати. Відповідне фото опублікував у Fаcebook один із пасажирів."У зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та інших чинників та показників повідомляємо, що вартість проїзду по маршруту буде збільшено", - йдеться в оголошенні.
Навіщо ці маршрутки. Купуйте Лексус. ЗП зросла до 3200 грн.
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В стране растет потребительский спрос и это хорошо!
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Смотрите на продажи автомобилей в таблице в ШТУКАХ. А то может получиться забавная статистика: в прошлом году продали 2 Роллс-Ройса, а в текущем все 4. Это на сколько же процентов вырос рост прироста продаж Роллс-Ройссов? А в штуках продали больше всего всего на две машины.
Там в таблице все прекрасно показано, какие автомобили больше всего покупают.
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Ты не прав. В штуках, количество за ширпотребом: фольцы, тойоты, рено - в процентах, а
лексус мерин - тачки премиум класса, которые могут себе позволить миллионеры, а это значит что миллионеров увеличилось на столько то процентов, ровно как и бедных.
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"Фольксваген", "Мерседес" - понятно , а вот куда прут "Лексус" и "Шкода" ?
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средне-арыфметическое число ,это когда у Дупутата Пашинского 6 тачек забугорных,а у меня ноль,но в среднем по 3 штуки
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Фольксваген - это да !
Двигатель что надо.
По трассе -5.5 литра.
Просто прыгает с места.
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64 тысячи, мне кажется это до смешного мало. Например в Рашке в рекордном 2012-м граждане купили 3 миллиона новых авто.
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Дивно що продажі зросли на 38% усього... Без натхнення працюєте, панове - написали б хоч 68% або ще краще 88%, щоб ми щиро пораділи за те, як швидко та суттєво налагоджується наше життя, як багато ми купуємо нових красивих машин та будинків, які вишукані блюда ми споживаємо і у яке світле мабутнє йдемо.
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Принесите сегодня своим родителям,а также дедушкам бабушкам Вечерю,Кутю...
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Согласно статистики Ассоциации европейского бизнеса АЕВ в ноябре 2016 года в России продано 132 тыс. новых легковых автомобилей.
Разорванная в клочья экономика и давка за оливье. Ничего личного, просто мысли вслух.
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Каждому купившему Лексус, Мерин или Бентли, Аваков просто обязан подарить Глок! Для повного покращення.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПродажи автомобилей в Украине в 2016-м выросли на 38%: лидеры роста "Лексус", "Фольксваген", "Шкода", "Мерседес"
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