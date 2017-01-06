 Продажи автомобилей в Украине в 2016-м выросли на 38%: лидеры роста "Лексус", "Фольксваген", "Шкода", "Мерседес"

Как сообщает Цензор.НЕТ, стоит отметить, что последний месяц минувшего года оказался очень "урожайным". По данным AUTO-Consulting, в декабре украинцы купили рекордное количество новых машин (за последние 3 года).
Если говорить про самые популярные автомобили в Украине за 2016 год, в ушедшем году лучшие показатели прироста продаж показали премиальные марки. А именно - Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Volvo и Jaguar. Отдельно стоить сказать о BMW, которая на протяжении года дважды попадала в ТОП-5 самых популярных автомобильных марок в Украине. По итогам 2016 года баварский производитель продал больше машин, чем отечественный ЗАЗ.
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http://antikor.com.ua/articles/145226-prokuratura_prjachet_ot_hertvy_pashinskogo_kljuchevogo_svidetelja
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Но бабло не долго под матрацами лежать может . хочется же сверкнуть перед другими крутизной, и начинается -" парад честности и неподкупности"- ,как лакмусова бумага проявлять "результаты реформ и борьбы с коррупцией".
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Навіщо ці маршрутки. Купуйте Лексус. ЗП зросла до 3200 грн.
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Там в таблице все прекрасно показано, какие автомобили больше всего покупают.
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лексус мерин - тачки премиум класса, которые могут себе позволить миллионеры, а это значит что миллионеров увеличилось на столько то процентов, ровно как и бедных.
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Двигатель что надо.
По трассе -5.5 литра.
Просто прыгает с места.
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Разорванная в клочья экономика и давка за оливье. Ничего личного, просто мысли вслух.
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