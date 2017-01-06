 Вице-президент США Байден планирует в ближайшее время посетить Украину, - "Українські Новини"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українским Новинам" сообщил источник в дипломатических кругах.
"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев - 15 января", - сказал собеседник.
Других подробностей визита вице-президента США собеседник не сообщил.
Как сообщалось, Джо Байден приветствовал решение о национализации "Приватбанка".
В ходе телефонного разговора вице-президента США с президентом Украины Петром Порошенко 19 декабря 2016 года, собеседники скоординировали действия по поддержке Украины в контексте программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
Кабинет Министров ожидает, что размер 4-го транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе EFF, который Украина может получить уже в феврале, составит 1 млрд долларов.
Окончательно сумма транша будет зафиксирована, скорее всего, после встречи Президента Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 17-20 января.
1606 60
Байден - Трампу: Пора становиться взрослым и проявить себя(66)
Байден заявил, что планирует баллотироваться в президенты США в 2020 году(22)
Байден провел встречу с Пенсом и рассказал ему о работе вице-президента США(45)
Необходимо сохранить независимость НАБУ, - Байден(58)
Foreign Policy: Что будет делать Украина без дядюшки Джо?(0)
Байден поздравил Порошенко с успешным завершением первой фазы электронного декларирования(85)
США продолжат оказывать Украине помощь и будут способствовать реформам, - Байден(34)
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nTQc-C70dsU
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения".
И далее:
"Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить со страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им. Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного".
Кстати, если кто давно читал "Хаджи Мурата", откуда и взяты цитаты: накануне аул, о котором идет речь, был разграблен и сожжен русскими солдатами, которыми командовал... Бутлер из Петербурга.
Ответить
Я знаю подробности: болтовня, озабоченность, словесн-моральная поддержка ну и "хлеб с маслом" для пономарей и проч.
Ответить
Ответить
За 5 дней, как стать никем.
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Главный раввин РФ (по версии ХАБАДа) Берл Лазар считает, что тело Ленина должно быть предано земле, а могилы с кладбища у Кремлевской стены должны быть перенесены на другие кладбища (в том числе и могила Иосифа Сталина).»
Ответить
Слава Украини!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Красноярске четыре человека скончались в результате отравления алкогольным коктейлем «Тайм-аут». Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Тела были обнаружены в четверг, 5 января, около 23:00 в комнате общежития в Кировском районе города. Погибшие - 32-летний мужчина, две его сестры в возрасте 23 и 22 лет, а также 38-летняя женщина.
«Все они в течении дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль "тайм-аут", который приобрели в павильоне», - уточнили следователи. По информации портала «НГС.Новости», напиток направлен на экспертизу. Известно, что коктейль продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
В декабре в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.
Ответить
Был ли выбор у жителей иркутского Ново-Ленино и будет ли он: репортаж «Ленты.ру»
Из 75 погибших в Иркутске от отравления метиловым спиртом только один был бомжом и вел откровенно асоциальный образ жизни. Все остальные имели свое жилье, большинство - семьи, многие - работу. Лишь некоторых можно отнести к группе лиц, «оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Остальные, по местным меркам, - относительно благополучные. При этом все до одного, как погибшие, так и выжившие, имели притяжение к иркутскому району Ново-Ленино. Либо жили здесь, либо работали. «Лента.ру» выясняла, был ли у пострадавших от «Боярышника» выбор и почему они предпочитали концентрат для ванн водке.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Перед перинатальным центром в Барнауле установили скульптуру.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лежала в дородовом 2 недели с первым ребенком. Там намного лучше, чем в послеродовом. Роды были сложные, рожала в выходные, поэтому персонал был злой. Акушерка почти не заходила в родовую палату, врач смотрела изредка из-за этого пропустили потуги. В результате сделали кесарево в срочном порядке, швы наложили плохо. После меня экстренно тот же врач кесарил девушку с двойней (я с ней лежала в реанимации). Она была с мужем и ей сделали незаметный шрам с рассасывающими нитками. Вот где называется совесть. Сейчас ребенку 3 месяца и из-за того, что он долго простоял в родовых путях у него травма головы и диагноз - нарушение венозного оттока. Не рекомендую. После родов никто не наблюдал. Все злые и некомпетентные.https://prodoctorov.ru/barnaul/lpu/2387-kraevoy-perinatalnyy-centr-roddom-5/
Ответить
08.06.16 05:18:30
-2.0 Ужасно
Всем доброго времени суток. Хуже мед. заведения я не видел. Супруга на восьмом месяце. Утром зашла в 03:00. Только оттуда вышла, голодная, злая.
все (29)
положительные (13)
отрицательные (15)
нейтральные (1)
Ответить
Ответить
Ответить
Это ужас! Сегодня положили в отделение патологии в коридор на раскладушку! Врач, которая направляла, не предупредила об этом. Так как меня определили туда ближе к вечеру, я не успела в буфет и не смогла купить посуду. В столовой мне с неудовольствием дали тарелку. Ложек нет. Отношение хуже, чем к бомжам в ночлежке.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог !
Если Владимиру Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
Ответить