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 Вице-президент США Байден планирует в ближайшее время посетить Украину, - "Українські Новини"

Вице-президент США Джо Байден планирует посетить Украину 15 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українским Новинам" сообщил источник в дипломатических кругах.

"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев - 15 января", - сказал собеседник.

Других подробностей визита вице-президента США собеседник не сообщил.

Как сообщалось, Джо Байден приветствовал решение о национализации "Приватбанка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это смелый и необходимый шаг", - Байден обсудил с Порошенко национализацию "Приватбанка"

В ходе телефонного разговора вице-президента США с президентом Украины Петром Порошенко 19 декабря 2016 года, собеседники скоординировали действия по поддержке Украины в контексте программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кабинет Министров ожидает, что размер 4-го транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе EFF, который Украина может получить уже в феврале, составит 1 млрд долларов.

Окончательно сумма транша будет зафиксирована, скорее всего, после встречи Президента Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 17-20 января.



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Ты посмотри, а ведь многие жмут "Мне нравится". К европейским ценностям готовы!
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Что с расследованием убийства Бузины? Что с расследованием убийства Шеремета, что с расследованием расстрела в Княжичах? Что с расследованием убийств на майдане? Что с расследованием убийств в Одессе 2 мая? Что с расследованием оффшоров президента? Что там по поводу липецкой фабрики?
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Не по теме. Пиши о расследованиях убийства Листьева, Немцова, взрывы домов в москве, бомбежеки городов Ичкерии, нарушения прав человека в Крыму...про свою страну кацапию пиши.
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Меня Раша не интересует, меня интересует что в нашей стране делается, так что твой высер ни о чём.
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Твоя страна кацапия, а иначе бы ты знал ответ на свой вопрос.
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ага ... інструкції БАРИГАМ про шо треба мовчати .....Ідіот ..... Як припече вони його трампу з цими інструкціями і здадуть...
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Граф Лев Николаевич Толстой, однако:

"О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения".
И далее:

"Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить со страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им. Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного".
Кстати, если кто давно читал "Хаджи Мурата", откуда и взяты цитаты: накануне аул, о котором идет речь, был разграблен и сожжен русскими солдатами, которыми командовал... Бутлер из Петербурга.
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Других подробностей визита вице-президента США собеседник не сообщил.
Я знаю подробности: болтовня, озабоченность, словесн-моральная поддержка ну и "хлеб с маслом" для пономарей и проч.
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Наверно дела своего сыночка приедет улаживать, иначе нафига этому без 5 минут пенсионеру переться в Украину.
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Вице-президент США Джо Байден планирует посетить Украину 15 января

За 5 дней, как стать никем.
.
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Плоко пизсцать по руски.
Слава Украини!
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Никто пагуски тут не пишет, учи свой мордовский пацак
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ОЙЦ!!! Если б Я Был таким вумным кака Мая Сагочка патом! Пожидьом-пасмотгим поближе! Я ВАС умолять!
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скорее всего старина Джо откроет привезёт новую омериканскую ракету Обамыч астанавись с дальностью полёта 20 000 км
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В Красноярске четыре человека скончались от отравления коктейлем «Тайм-аут»




В Красноярске четыре человека скончались в результате отравления алкогольным коктейлем «Тайм-аут». Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Тела были обнаружены в четверг, 5 января, около 23:00 в комнате общежития в Кировском районе города. Погибшие - 32-летний мужчина, две его сестры в возрасте 23 и 22 лет, а также 38-летняя женщина.

«Все они в течении дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль "тайм-аут", который приобрели в павильоне», - уточнили следователи. По информации портала «НГС.Новости», напиток направлен на экспертизу. Известно, что коктейль продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
В декабре в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.
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«Апельсиновую нашли. Не хуже "Боярышника"»

Был ли выбор у жителей иркутского Ново-Ленино и будет ли он: репортаж «Ленты.ру»

Из 75 погибших в Иркутске от отравления метиловым спиртом только один был бомжом и вел откровенно асоциальный образ жизни. Все остальные имели свое жилье, большинство - семьи, многие - работу. Лишь некоторых можно отнести к группе лиц, «оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Остальные, по местным меркам, - относительно благополучные. При этом все до одного, как погибшие, так и выжившие, имели притяжение к иркутскому району Ново-Ленино. Либо жили здесь, либо работали. «Лента.ру» выясняла, был ли у пострадавших от «Боярышника» выбор и почему они предпочитали концентрат для ванн водке.
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Смотрел как то документальный фильм про Северную Корею,так там всё население от школьников до стариков пьют настойку опиума и тоже любят своего одного фюрера
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если Машке Азаровой снять "штукатурку" она будет красивее Шарикова Полиграф Филиппыча..
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Кремль шокирован кандидатом на пост главы нацразведки США https://news.online.ua/764240/tramp-shokiroval-rossiyan-kandidatom-na-vazhnyy-post-v-ssha/?lang=ru
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кацапы есть создатели мира им дело есть до всего
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Первым кацапом был Адам, потому как украл яблоко и изнасиловал Еву?
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на упавшем самальоте Ту-154 погиб чеченский специальный батальон,а не ансамбель Александрова..
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Муниципальная больница. Бесплатно. Щас узбечки понаедут рожать. У них за деньги, так они спецально едут.
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Ужасно
Лежала в дородовом 2 недели с первым ребенком. Там намного лучше, чем в послеродовом. Роды были сложные, рожала в выходные, поэтому персонал был злой. Акушерка почти не заходила в родовую палату, врач смотрела изредка из-за этого пропустили потуги. В результате сделали кесарево в срочном порядке, швы наложили плохо. После меня экстренно тот же врач кесарил девушку с двойней (я с ней лежала в реанимации). Она была с мужем и ей сделали незаметный шрам с рассасывающими нитками. Вот где называется совесть. Сейчас ребенку 3 месяца и из-за того, что он долго простоял в родовых путях у него травма головы и диагноз - нарушение венозного оттока. Не рекомендую. После родов никто не наблюдал. Все злые и некомпетентные.https://prodoctorov.ru/barnaul/lpu/2387-kraevoy-perinatalnyy-centr-roddom-5/
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Гость

08.06.16 05:18:30
-2.0 Ужасно
Всем доброго времени суток. Хуже мед. заведения я не видел. Супруга на восьмом месяце. Утром зашла в 03:00. Только оттуда вышла, голодная, злая.

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нейтральные (1)
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Это в старом роддоме. Мест не хватало и персонала. Вот они новый и построили. У меня племянник его строил. Только открыли.
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Ужасно
Это ужас! Сегодня положили в отделение патологии в коридор на раскладушку! Врач, которая направляла, не предупредила об этом. Так как меня определили туда ближе к вечеру, я не успела в буфет и не смогла купить посуду. В столовой мне с неудовольствием дали тарелку. Ложек нет. Отношение хуже, чем к бомжам в ночлежке.
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Скульптура перед роддомом - это просто капэць . Дэбилы...бля (с)
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Сибирь. Заштатный городишко. Вот и лепят всяку хрень.
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В связи со скульптурой, байка вспомнилась. Тут на цензоре была ... На бис, так сказать

Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог !
Если Владимиру Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВице-президент США Байден планирует в ближайшее время посетить Украину, - "Українські Новини"
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