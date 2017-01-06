 С начала текущих суток в зоне АТО уже состоялось 7 вражеских обстрелов по позициям ВСУ, - Матюхин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"С 00:00 до этой минуты в зоне проведения АТО уже состоялось 7 обстрелов. На мариупольском направлении из минометов вели огонь по Павлополю, из гранатомета и стрелкового оружия - по Гнутово, Широкино и Павлополю. На луганском - по Станице Луганской из гранатометов. На донецком - из гранатометов по нашим позициям в районе Луганского", - сказал он.
Как сообщалось, за минувшие сутки, 5 января, боевики 32 раза нарушили "режим тишины".
417 11
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб(7)
Конфликт в Украине является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ, - глава МИД Курц(35)
Российские военные на Донбассе причиняют себе увечья, не желая участвовать в боях, - разведка(228)
"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях", - Тука(255)
Сегодняшняя агрессия России против Украины выглядит крайне подло - российский журналист(0)
Россия сформировала в зоне АТО 40-тысячную группировку, из которых 5 тысяч – регулярные войска, - Полторак(282)
Агрессия России против Украины - главная угроза для безопасности стран ОБСЕ, - постпред США Байер(46)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А в течение прошедших суток через контрольные пункты на линии разграничения вего пересекли 20,3 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств. А почему не указано кто этот контингент пересикающий линию разграниченния Укранины с оккупированной российскими фашистами захватчками бандитской резервации " лугандонии "
И как подсказывают неоспоримые факты пересекают эту линию в основном кровавые бандиты сепаратисты, коллаборационисты - террористы, путлинские фашисты, разные кремлёвские убийцы боевики. И всё из за того что ну никак не хочет украинский народ бесплатно и исправно кормить их от пуза, так как они бандюганы заявляют что негоже им убивать и грабить на пустой желудок. Вот они бандиты фашиста )(уйла и проникают на территорию Свободной Украины чтобы вволю отожраться на украинских харчах, и потом уже сытыми безнаказанно продолжать и дальше массово убивать пытать и грабить украинских граждан. А также подрывать суверенитет и государственность Украинской державы.
Ответить