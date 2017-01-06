EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  417  11
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5043) штаб (421) Антитеррористическая операция (15488) Матюхин Леонид (66)

 С начала текущих суток в зоне АТО уже состоялось 7 вражеских обстрелов по позициям ВСУ, - Матюхин

С начала суток боевики уже 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

"С 00:00 до этой минуты в зоне проведения АТО уже состоялось 7 обстрелов. На мариупольском направлении из минометов вели огонь по Павлополю, из гранатомета и стрелкового оружия - по Гнутово, Широкино и Павлополю. На луганском - по Станице Луганской из гранатометов. На донецком - из гранатометов по нашим позициям в районе Луганского", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки зафиксировано рекордное количество обстрелов со стороны боевиков в 2017 году, - сводка АТО

Как сообщалось, за минувшие сутки, 5 января, боевики 32 раза нарушили "режим тишины".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пора снова собираться в минске и заключать очередное перемирие. По вчерашним сообщениям с фронта по количеству обстрелов можно заносить в книгу рекордов Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сьогоднi свято!!!орки будуть бiснуватись.,.тримайтесь,Браття Украiнцi,мочкуйте кацапiв та бережiть себе!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А на контрольно-пропускных пунктах (КПВВ), расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО ( оккупационной войны российских фашистов захватчиков), 6 января утром было 830 автомобилей. (Государственная пограничная служба Украины).

А в течение прошедших суток через контрольные пункты на линии разграничения вего пересекли 20,3 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств. А почему не указано кто этот контингент пересикающий линию разграниченния Укранины с оккупированной российскими фашистами захватчками бандитской резервации " лугандонии "
И как подсказывают неоспоримые факты пересекают эту линию в основном кровавые бандиты сепаратисты, коллаборационисты - террористы, путлинские фашисты, разные кремлёвские убийцы боевики. И всё из за того что ну никак не хочет украинский народ бесплатно и исправно кормить их от пуза, так как они бандюганы заявляют что негоже им убивать и грабить на пустой желудок. Вот они бандиты фашиста )(уйла и проникают на территорию Свободной Украины чтобы вволю отожраться на украинских харчах, и потом уже сытыми безнаказанно продолжать и дальше массово убивать пытать и грабить украинских граждан. А также подрывать суверенитет и государственность Украинской державы.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала текущих суток в зоне АТО уже состоялось 7 вражеских обстрелов по позициям ВСУ, - Матюхин
 Облако тегов
антиквариат Антитеррористическая операция армия военнослужащие Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс закупки зарплата кибербезопасность Киев коррупция Минздрав Нацполиция обстрел Пинчук погода разведка Россия СБУ смерть снегопад суд США Сыроид Тодуров Борис украинцы Харьков Харьковщина
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти