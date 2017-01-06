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 Киевские новости
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Все про:дороги (1488) КГГА (1825) Киев (15763) транспорт (1125)

 В Деснянском районе столицы реконструируют транспортную развязку, - КГГА

В Деснянском районе Киева реконструируют одноуровневую транспортную развязку (ул. Каштановая – ул. Оноре де Бальзака) с устройством двустороннего дорожного движения по улице Оноре де Бальзака, что позволит увеличить пропускную способность дороги ориентировочно на 50%

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Первый этап реконструкции с организацией двустороннего движения на улице Оноре де Бальзака (от улицы Каштановой до ул. Генерала Ватутина) дал возможность осуществить разветвление транспортных потоков, что позволило жителям микрорайона № 2 жилого массива Выгуровщина-Троещина сократить маршрут движения при выезде из жилого массива в сторону станции метрополитена "Петровка" и уменьшил перепробег транспортных средств в целом", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что финансирование реконструкции будет осуществлено за счет городского бюджета.


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Там действительно загруженное место. Но надо ещё и проезд с Троещины на Радужный там довести до ума.
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А Подольско-Воскресенский переход достроить ?Это снимет загрузку проспекта.
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