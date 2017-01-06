 В Деснянском районе столицы реконструируют транспортную развязку, - КГГА

"Первый этап реконструкции с организацией двустороннего движения на улице Оноре де Бальзака (от улицы Каштановой до ул. Генерала Ватутина) дал возможность осуществить разветвление транспортных потоков, что позволило жителям микрорайона № 2 жилого массива Выгуровщина-Троещина сократить маршрут движения при выезде из жилого массива в сторону станции метрополитена "Петровка" и уменьшил перепробег транспортных средств в целом", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что финансирование реконструкции будет осуществлено за счет городского бюджета.
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