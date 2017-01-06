 Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход, но это имиджевый проект, - продюсер конкурса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила исполнительный продюсер конкурса Виктория Романова в эфире hromadske.ua.
"Евровидение является имиджевым проектом. Это не расходы, это инвестиции. Я бы советовала именно так рассматривать эти средства. Мы все понимаем, что это расходная часть. Она не маленькая. Это одновременно и инвестиции в Украину, в инфраструктуру, в имидж и в будущее", - сообщила она.
Ожидается, что доход от Евровидения-2017 будет около 200 млн грн, при этом в качестве расходов заложена сумма в размере 430 млн грн.
Как сообщалось ранее, в песенном конкурсе примут участие 43 страны.
Напомним также, что 9 декабря 2016 года на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза окончательно было подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев.
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Заметил странную закономерность - лидеры антипорошенковских мнений, совсем избегают говорить плохо о ком либо из одиозных политиков.
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В Красноярске 4 человека умерли из-за отравления алкогольным коктейлем
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/586f27089a7947566633542d?from=newsfeed
Как рассказали правоохранители, около 23:00 по местному времени 5 января в следственные органы поступило сообщение о том, что в доме 17 по ул. Гастелло «в комнате общежития были обнаружены тела четырех человек».
Как уточнили следователи, тела принадлежали 32-летнему мужчине, двум его сестрам 23 и 22 лет 38-летней женщины. По данным следствия, все они в течения дня употребляли спиртные напитки, в том числе алкогольный коктейль «Тайм-аут», который купили в павильоне.
Алени! Да вы гурманы!
Коктейль "Тайм-аут":
Ингредиенты:
сливки1часть
сок апельсиновый2части
калуа1часть
бренди1часть
гренадин1дэш
персики1штука
http://www.mmenu.com/recepty/alkogolnye_kokteyli/52481/
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Известно, что коктейль продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.
https://lenta.ru/news/2017/01/06/alcohol/
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https://www.youtube.com/watch?v=oBJOLOAhwMI
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https://www.youtube.com/watch?v=4bPRVgnFEn0
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нефть подросла и товары подросли, любые - что сталь, что химия
я удивляюсь, почему так украинцы радуются когда нефть дешевеет?
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если не прав - поправьте
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С тем что снижение цены нефти бьёт и по Украине - согласен.
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у Вас не возникал вопрос куда тратит деньги Украина?
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На мордвинских кАналах радовались как победе в 45-м.
Вчера падала до 55.5
Сегодня 56.8
Ахиренного роста нет на фоне снижения добычи.
Короче, мордва может спать спокойно....
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(привет)
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в связи с тем, что цена на нефть повысилась - снизился курс гривны
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ВР, КМ и АП - тоже имиджевый проект ?
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одних послали воевать
, другие просят помощи "В Днепре проходит лечение обгоревший под Светлодарской дугой Роман Шевченко, который нуждается в дорогостоящем лечении. Об этом в Фейсбуке сообщает Сергей Пеев. Проведали в Днепре обгоревшего под Светлодарском бойца 54-й бригады ВСУ Романа Шевченко. Держится молодцом. До 4 января вроде все есть. Дальше - неизвестно. Давайте поможем защитнику ! Реквизиты: карта «Ощадбанка» 5167 4999 9923 9124 карта «Приватбанка» 4149 4996 4760 2752 Получатель - Наталья Шевченко (жена). 0501816542"в связи недостаточным финансированием от державы для востановленния после ранения и ожогов на войне ,
третьи собираютца фестивалить и им походу насрать на проблемы гоев .
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Будет реклама города - про него больше узнают рядовые туристы, которые захотят приехать сюда 2-й раз. Те же инвесторы. Реклама - это двигатель.
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Славно Украини!
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Гироем Славно!
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