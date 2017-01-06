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 В ДТП на Харьковщине погибли 6 человек, в том числе двое малолетних детей

6 человек, в том числ двое детей, погибли и 1 госпитализирован в результате ДТП около с. Чкаловское Чугуевского района Харьковской области 5 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в справке ГосЧС Украины по состоянию на 7 утра 6 января.

По данным ведомства, в приблизительно в 21:17 на 22 км автодороги "Харьков - Меловое" водитель легкового автомобиля Volvo-570 не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет, где и перевернулся.

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В результате ДТП погибли 6 человек (из них двое детей 2009 г.р.) и 1 в тяжелом состоянии был госпитализирован в центральную районную больницу.

Напомним, в конце декабря, в результате двойного ДТП на окраине Харькова погиб восьмимесячный ребенок, еще три человека госпитализированы.
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