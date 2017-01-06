EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  1830  25
Все про:Байден (357) выборы (21367) киберпреступление (184) разведка (1441) Россия (64523) США (11567) хакер (508) Трамп (395) кибербезопасность (64)

 Байден - Трампу: Пора становиться взрослым и проявить себя

Избранному президенту CША Дональду Трампу "пора становиться взрослым".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу PBS, комментируя посты будущего главы государства в Twitter с критикой американских политиков и государственных деятелей.

Он отметил, что Трамп - президент и "должен что-то делать". Байден призвал Трампа проявить себя.

Вице-президент назвал "вызывающим беспокойство" тот факт, что будущий глава государства продолжает поддавать сомнениям выводы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. По словам Байдена, американская разведка предоставила "неопровержимые доказательства" того, что Россия пыталась повлиять на избирательный процесс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросе кибератак Трампу придется определиться, кому он верит - разведке или России, - администрация Обамы

В то же время Трамп выразил удивление тому, что в прессу попала информация из секретного доклада спецслужб США о кибератаках во время президентских выборов.

"Как NBC получил "эксклюзив по секретному докладу, который он [президент США Барак Обама] представил?" Кто дал им этот доклад и почему? Политики!", - написал республиканец в своем микроблоге в Twitter.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦРУ готовит доклад о влиянии "российских хакеров" на выборы в США

Помимо этого Трамп задался вопросом, почему Демократическая партия не предоставила доступ ФБР для исследования серверов, которые якобы "были атакованы русскими".

"Как и почему они так уверены во взломе, если они даже не запросили экспертизу компьютерных серверов? Что происходит?", - добавил он.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США якобы нашли посредников между Россией и WikiLeaks по письмам Демпартии.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если вы выиграли выборы, а ваш оппонент начинает обвинять вас в махинациях и убеждать общественность, что вы выиграли только благодаря какому-то мелкому защекану с другой стороны планеты - то вы, естественно, будете отрицать это!
Почему то сторонники хуйла и всепропальщики считают отрицания этого момент доказанным фактом связи между вами (как победителем выборов) и мелким защеканом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Незважаючи на бажання пана Трампа , йому не уникнути титулу "Чмо" у бидла на теренах північно-східних від України територій.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже Трамп может стать для США чем-то вроде того, чем стал для СССР Горбачев. Трамп, вне всякого сомнения, это страшная месть Путина Америке, да и всему Западному миру за поражение в Холодной войне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну вы всё сразу хотите.... терпение, товарищ троль, терпение!.. )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
27 2016 года апреля Трамп заявил: «Думаю, что спад напряженности и улучшение отношений с Россией возможны только с позиций силы. Некоторые говорят, что поведут себя неразумно. Я хочу это проверить».
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В своей книге «Изувеченная Америка: как снова сделать Америку великой», вышедшей в ноябре 2015 года, Трамп, в частности, написал: «Исследователи хьюстонского университета Райса, штат Техас, подсчитали, что у нас два триллиона баррелей сланцевой нефти, которых хватило бы на ближайшие 285 лет. За последние несколько лет технологии так изменились, что, согласно исследовании, которое провел Goldman Sachs, к 2017 или 2019 году мы можем обогнать Саудовскую Аравию и Россию и стать крупнейшим добытчиком нефти в мире. Нефть - прямо здесь, рядом с нами. Мы должны ее просто взять». К этому я лишь добавлю пассаж из программы Трампа на первые сто дней президентства: «Я отменю ограничения на добычу в размере 50 триллионов долларов, что создаст новые рабочие места и американские энергетические запасы». Расчет делается на 50 тысяч новых рабочих мест. То есть этот план нацелен, прежде всего, на улучшение американской экономической ситуации, а также, как говорится официально, призван бороться с монополизацией добычи странами ОПЕК. Но разве по своей сути это не удар и по России тоже? Ведь резкое падение цен на это сырье в конце 90-х годов привело к прежде невиданному государственному дефолту! А рост цен на нефть, наоборот, помог Путину поставить страну на ноги. Свалит ли в будущем американская нефть российскую империю опять на колени? В свое время Рейган попытался сделать это вооружением и программой SDI, а сегодня инструментом может стать нефть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?.."

 показать весь комментарий
Ответить
 
В хуйлостане изобрели новую болезнь -вирус савченко ,трамп думаю подхватил его половым путём ,лечится снятием со всех постов импичментом и забвением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем выбирать с подростковыми заскоками. Вот и у хуила к 60 такое началось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"В то же время Трамп выразил удивление тому, что в прессу попала информация из секретного доклада спецслужб США о кибератаках во время президентских выборов", - информация в прессу попала благодаря сомнениям Трампа, теперь ему придется считаться с этим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дружище, єнто Я! Забанила 6-ка кацапська гетьманська ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дело в том, что никаких "неопровержимых доказательств" нет. Поэтому приходится все время оправдываться. Американские СМИ уже высмеивают администрацию Обамы и разведку которая подстраивается под нее. Все обвинения голословные. Вместо достойного ухода Обама начал агонизировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
IMHO ...Байден ссчитает шо он ,ТРАМП, Высокого роста-ХУЙЛО до ширинки достанет, как раз...ГыыыЫЫЫЫ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посмотрите на твиттер Трампа. Не смотря на то, что там написана чушь, Трамп поставил фоновую фотографию, где он в обнимку с Маккейном. В 2008 году во многом благодаря Трампу, Маккейн выиграл праймериз от республиканцев.
Я уверен, что не смотря на свой характер и популизм, Трамп будет прислушиваттся к позиции Маккейна
https://mobile.twitter.com/realdonaldtrump
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБайден - Трампу: Пора становиться взрослым и проявить себя
 Облако тегов
антиквариат Антитеррористическая операция армия военнослужащие Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс закупки зарплата кибербезопасность киберпреступление коррупция Крым Минздрав Нацполиция обстрел Пинчук разведка Россия СБУ смерть снегопад суд США Сыроид украинцы хакер Харьков Харьковщина
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти