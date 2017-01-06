 Байден - Трампу: Пора становиться взрослым и проявить себя

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу PBS, комментируя посты будущего главы государства в Twitter с критикой американских политиков и государственных деятелей.
Он отметил, что Трамп - президент и "должен что-то делать". Байден призвал Трампа проявить себя.
Вице-президент назвал "вызывающим беспокойство" тот факт, что будущий глава государства продолжает поддавать сомнениям выводы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. По словам Байдена, американская разведка предоставила "неопровержимые доказательства" того, что Россия пыталась повлиять на избирательный процесс.
В то же время Трамп выразил удивление тому, что в прессу попала информация из секретного доклада спецслужб США о кибератаках во время президентских выборов.
"Как NBC получил "эксклюзив по секретному докладу, который он [президент США Барак Обама] представил?" Кто дал им этот доклад и почему? Политики!", - написал республиканец в своем микроблоге в Twitter.
Помимо этого Трамп задался вопросом, почему Демократическая партия не предоставила доступ ФБР для исследования серверов, которые якобы "были атакованы русскими".
"Как и почему они так уверены во взломе, если они даже не запросили экспертизу компьютерных серверов? Что происходит?", - добавил он.
Ранее сообщалось, что спецслужбы США якобы нашли посредников между Россией и WikiLeaks по письмам Демпартии.
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Почему то сторонники хуйла и всепропальщики считают отрицания этого момент доказанным фактом связи между вами (как победителем выборов) и мелким защеканом!
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будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?.."
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Я уверен, что не смотря на свой характер и популизм, Трамп будет прислушиваттся к позиции Маккейна
https://mobile.twitter.com/realdonaldtrump
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