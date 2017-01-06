 За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 5 января 2017 г.
По данным штаба, на луганском направлении из 120-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем боевики вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов - по Талаковке и Станице Луганской, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.
На мариупольском направлении - из минометов оккупанты вели огонь по Марьинке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Павлополю, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяному и Новотроицкому. По Старогнатовке огонь вела БМП противника.
На донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого, а из 82-миллиметровых минометов - по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому и Авдеевке.
"В общем зафиксировано 32 обстрела. Один наш военнослужащий был ранен", - сказано в сообщении.
Напомним, вчера, 5 января, боевики осуществили 52 обстрела позиций сил АТО.
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦 @A_Vitauskas 12 ч.12 часов назад
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Радио Свобода @SvobodaRadio 13 ч.13 часов назад
Слова сенатора Джона Маккейна в ходе слушаний о российских хакерских атаках. Следите за нашей прямой трансляцией http://svoboda.org/a/28215055.html
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