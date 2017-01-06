EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  352  5
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5042) ранение (1274) штаб (420) Донбасс (11726) военнослужащие (3056) Антитеррористическая операция (15487) Широкино (351) Марьинка (338)

 За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 5 января 2017 г.

По данным штаба, на луганском направлении из 120-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем боевики вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов - по Талаковке и Станице Луганской, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На мариупольском направлении - из минометов оккупанты вели огонь по Марьинке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Павлополю, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяному и Новотроицкому. По Старогнатовке огонь вела БМП противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки зафиксировано рекордное количество обстрелов со стороны боевиков в 2017 году, - сводка АТО

На донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого, а из 82-миллиметровых минометов - по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому и Авдеевке.

"В общем зафиксировано 32 обстрела. Один наш военнослужащий был ранен", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 5 января, боевики осуществили 52 обстрела позиций сил АТО.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Осталось потерпеть совсем немного - Трамп отменит санкции и заживём!!!


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нормальный Днепр ретвитнул(а)

Радио Свобода ‏@SvobodaRadio 13 ч.13 часов назад

Слова сенатора Джона Маккейна в ходе слушаний о российских хакерских атаках. Следите за нашей прямой трансляцией http://svoboda.org/a/28215055.html
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - штаб
 Облако тегов
антиквариат Антитеррористическая операция армия военнослужащие Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс закупки зарплата кибербезопасность киберпреступление коррупция Крым Минздрав Нацполиция обстрел Пинчук разведка Россия СБУ смерть снегопад суд США Сыроид украинцы хакер Харьков Харьковщина
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти