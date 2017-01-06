 Премьера Израиля Нетаньяху второй раз за неделю допросили по делу о коррупции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает местное издание Haaretz.
Отмечается, что следователи допрашивают премьер-министра по менее серьезному из двух дел, связанных с ним. Полиция надеется, что это поможет пролить свет на второе дело, подробности которого еще не были обнародованы, пишет издание.
2 января следователи три часа допрашивали Нетаньяху. Разрешение на допрос было утверждено генеральным прокурором Авихаем Мандельблитом, который после предварительного расследования решил, что существует достаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное дело.
Мандельблит ранее поручил сотрудникам прокуратуры проверить обвинения в адрес Нетаньяху о получении им €1 млн от французского бизнесмена Арно Мимрана, который был осужден за мошенничество.
В декабре 2016 года член Кнессета Эрэл Маргалит, а также адвокат и активист Ельдад Янив подали ходатайство в Высший суд справедливости с требованием к Мандельблиту ответить, почему расследование в отношении Нетаньяху не было начато.
28 декабря 2016 года генпрокурор разрешил начать расследование.
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Ну нахрена было так срамиться? Чего не хватало?((((
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