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Все про:допрос (1010) Израиль (786) коррупция (6530) Нетаньяху (28)

 Премьера Израиля Нетаньяху второй раз за неделю допросили по делу о коррупции

Главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху второй раз за неделю допросили по делу о коррупции. Его и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает местное издание Haaretz.

Отмечается, что следователи допрашивают премьер-министра по менее серьезному из двух дел, связанных с ним. Полиция надеется, что это поможет пролить свет на второе дело, подробности которого еще не были обнародованы, пишет издание.

2 января следователи три часа допрашивали Нетаньяху. Разрешение на допрос было утверждено генеральным прокурором Авихаем Мандельблитом, который после предварительного расследования решил, что существует достаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное дело.

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Мандельблит ранее поручил сотрудникам прокуратуры проверить обвинения в адрес Нетаньяху о получении им €1 млн от французского бизнесмена Арно Мимрана, который был осужден за мошенничество.

В декабре 2016 года член Кнессета Эрэл Маргалит, а также адвокат и активист Ельдад Янив подали ходатайство в Высший суд справедливости с требованием к Мандельблиту ответить, почему расследование в отношении Нетаньяху не было начато.

28 декабря 2016 года генпрокурор разрешил начать расследование.


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шоколадного и его банду подельников в Украине, кроме народа, трясти некому. но народ в жопу голову спрятал в надежде, что нынешний пан "лучше предыдущего. никогда нельзя давать права политического голоса холопам и люмпенам, ими манипулируют узурпаторы.
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Натаньяху реально подставил МИД Израиля. Так теперь допросов будет много.
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Был боевой офицер, стал премьером...

Ну нахрена было так срамиться? Чего не хватало?((((
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натаньу надо было в украине становиться президентом, можно воровать спокойно.
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