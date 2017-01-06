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 Харьковская прокуратура закрыла дела против Жилина после официального подтверждения его смерти

После получения официального подтверждения факта смерти лидера сепаратистской организации “Оплот” Евгения Жилина прокуратурой Харьковской области закрыты возбужденные против него уголовные производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным прокуратуры, официальное подтверждение факта смерти гражданина Украины Жилина поступило из России в конце 2016 года.

В связи со смертью подозреваемого уголовные производства были закрыты 28 декабря 2016 года.

Как сообщалось, 19 сентября жертвой перестрелки в ресторане в элитном поселке Горки-2 в Подмосковье оказался главарь террористической организации "Оплот" Евгений Жилин. Инцидент произошел в ресторане "Ветерок", расположенном в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей, после чего скрылся.

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Евгений Жилин - бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области, председатель харьковской общественной организации "Оплот", бывший глава структур корпорации "Оплот" (в том числе информационного агентства и супермаркета). В 2012 году планировал баллотироваться в народные депутаты, но позже снял свою кандидатуру.

Участник съезда депутатов всех уровней юго-востока Украины и Крыма, инициированный депутатами-регионалами. Выступая на съезде, Жилин заявил: "Пожалуйста, создайте в каждом регионе за счёт бюджетных средств местного самоуправления дружины, мы должны друг друга поддержать, вооружите нас".

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Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что "Оплот" во время Евромайдана занимался похищением и пытками активистов. Активисты этой же организации, по его словам, ответственны за массовый поджог автомобилей в Киеве. Один из главарей "Оплота" Александр Захарченко сегодня возглавляет террористическую группировку "ДНР".

В марта 2014 года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Е.Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

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Кроме того, в апреля 2015 года года СБУ сообщила Жилину сообщение о подозрении по факту финансирования террористов.

6 июля 2015 года Генпрокуратура сообщила о подозрении Жилину за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186 и ч. 1 ст. 129 УК Украины. Он объявлен в розыск и получено разрешение суда на задержание и привод его в суд.

Также, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Ни похорон, ни фото, нихуя нет. Ботокса закачал, взял фамилию жены и гуляй.. СБУ - шарашкина контора, вилиал от ГРУ ФСБ
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Эта перхоть жилин настолько ничтожна, что как собаку зарыли в мордоре.
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Опять прокуратура херню делает. А как же экстрадиция с того света на этот? Слишком легко урод отделался...
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Та хоть гепа доволен,антоха раскрыл дело о покушении на него,теперь смело в архив,нету тела,нету дела
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пословица есть, - нет тела нет дела, или, - на мертвого можно и убийство Кеннеди повесить.
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о мертвых либо хорошо, либо ничего. поэтому - земля стекловатой этому кондому!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХарьковская прокуратура закрыла дела против Жилина после официального подтверждения его смерти
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