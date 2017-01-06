 Харьковская прокуратура закрыла дела против Жилина после официального подтверждения его смерти

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По данным прокуратуры, официальное подтверждение факта смерти гражданина Украины Жилина поступило из России в конце 2016 года.
В связи со смертью подозреваемого уголовные производства были закрыты 28 декабря 2016 года.
Как сообщалось, 19 сентября жертвой перестрелки в ресторане в элитном поселке Горки-2 в Подмосковье оказался главарь террористической организации "Оплот" Евгений Жилин. Инцидент произошел в ресторане "Ветерок", расположенном в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей, после чего скрылся.
Евгений Жилин - бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области, председатель харьковской общественной организации "Оплот", бывший глава структур корпорации "Оплот" (в том числе информационного агентства и супермаркета). В 2012 году планировал баллотироваться в народные депутаты, но позже снял свою кандидатуру.
Участник съезда депутатов всех уровней юго-востока Украины и Крыма, инициированный депутатами-регионалами. Выступая на съезде, Жилин заявил: "Пожалуйста, создайте в каждом регионе за счёт бюджетных средств местного самоуправления дружины, мы должны друг друга поддержать, вооружите нас".
Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что "Оплот" во время Евромайдана занимался похищением и пытками активистов. Активисты этой же организации, по его словам, ответственны за массовый поджог автомобилей в Киеве. Один из главарей "Оплота" Александр Захарченко сегодня возглавляет террористическую группировку "ДНР".
В марта 2014 года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Е.Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Кроме того, в апреля 2015 года года СБУ сообщила Жилину сообщение о подозрении по факту финансирования террористов.
6 июля 2015 года Генпрокуратура сообщила о подозрении Жилину за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186 и ч. 1 ст. 129 УК Украины. Он объявлен в розыск и получено разрешение суда на задержание и привод его в суд.
Также, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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