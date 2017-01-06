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Все про:Пинчук (182) Геращенко_Антон (777) Трамп (394)

 Геращенко о статье Пинчука: "Пас администрации Трампа, что вот в Украине есть и другое мнение, что нужно идти на попятную"

Скандальная статья украинского бизнесмена Виктора Пинчука в The Wall Street Journal является своеобразным сигналом в сторону администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп Антон Геращенко сказал в эфире "112 Украина".

Также он связывает позицию Пинчука с наличием у него бизнеса в России, который после агрессии РФ начал снижать объемы.

"Надо всегда понимать, кому выгодно и зачем сделано такое заявления Пинчука. У Виктора Пинчука большой бизнес, полученный им в годы президентства Леонида Кучмы, которому является зятем. Бизнес этот работал на РФ и последние три года бизнес Пинчука в большом упадке, потому что он не может поставлять в тех объемах, в которых бы хотел, продукцию в РФ. То есть этот конфликт кого-то лишил семьи, кого-то лишил родных, а Пинчука лишил дополнительных доходов бизнеса, поэтому он переживает, нервничает и делает такие заявления, - пас администрации президента Трампа, что вот в Украине есть и другое мнение, что нужно идти на попятную, нужно соглашаться с проведением выборов. Но я категорически против проведения выборов на территории оккупированного Донбасса до тех пор, пока там не будет условий для проведения таких выборов, то есть контроля Украины над этими территориями", - сказал депутат.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чубаров о статье Пинчука: Он пытается привлечь внимание Трампа, поскольку рассчитывал на победу Клинтон. ВИДЕО

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер фигурирует как автор плана по урегулированию ситуации в Украине в будущей администрации новоизбранного президента Дональда Трампа. Суть его идеи заключается в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины, постепенно уходя оттуда, а в ответ Запад больше не поднимает крымский вопрос.

В свою очередь, в колонке для The Wall Street Journal украинский олигарх Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страх и слабость плохие советники, - Елисеев ответил Пинчуку на предлжение пожертвовать Крымом и Донбассом
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3. Амнистии и выборов в ОТСОСе не будет.
4. Украина получит евроинтеграцию и партнерство с НАТО.
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5. и мировое господство
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поменяй ник на клоун сумской,кто нищебродов когда спрашивал? сказали выборы-значит выборы,сказали децентрализация-значит децентрализация,бо транша не дадут.
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И геращенко тоже пусть идет в этом направлении.
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Не, Геращенко - это высшая инстанция в фейсбучных уголовных и гражданских тяжбах.
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Вместе со всей этой жи*овской шоблой йоблой.
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Oleksii Bratushchak
Подписаться · 4 января ·

А ви уважно дивилися новорічне привітання від Петра Порошенка? Припускаю, що ні. Бо інакше побачили б, що успіхи України у 2016-му автори відео проілюстрували архівним виступом у ПАРЄ регіонала Івана Попеску. А ще б звернули увагу на маніпуляції, якими українців накормили під олів'є та шампанське. А окремим телеканалам я б радив звернути увагу на відео: чи не натирили відзнятого або купленого вами автори проморолика?
Регіонал з новорічного привітання Порошенка - на зображені.
Більше про маніпуляції і не тільки тут: http://blogs.pravda.com.ua/authors/bratushchak/586d5295425bb/
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Тут вы угадали на 100%!!!

Ну, ни хватало еще этого брехуна в Новый год слушать.

Более, чем достаточно, его брехни на протяжении всего года наслушался.
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Сцарь не брешет. Сцарь просто часто путается в словах.
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Ну вот какая тварь, мой пост заспамила? Реально ни один пост не заспамлен, а мой в спам отправили. Желаю тебе тварь, та, которая на снгопку спам нажала, чтобы твои руки коростой покрывались всегда, когда ты на кнопку спам давить будешь.
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але справа піде швидше, коли прокуратура займеться "славною" сімейкою кучми, який награбував мільярди та наповнив українській політикум та силові структури гебнею, який створив українську олігархічну систему, який продав Крим, який позбавив Україну ядерної зброї... і таке інше!
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Эти твари до..дястя,народ доведеный до отчаянья конфискует их заводы и параходы,думаю эти времена не загорами.
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и понятно ПОЧЕМУ ТАКИЕ МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
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Потому что нужно было сразу давить етих гнид. А вы еще Кучму, родственника Пинчука всунули в переговорный процес... теперь понятно куда он заведет...
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Манн: Порошенко поручил Пинчуку грязную работу

Соломон Манн пишет, что весьма откровенная статья известного олигарха Пинчука в «The Wall Street Journal», в которой он пытается послать вызов как Западу, так и существующей власти Украины, и озвучить, как он выразился «новую реальность», над которой Украине следует подумать, появилась как своего рода ответ на инициативу Киссинджера, который говорит от лица команды Трампа

На своей странице в Фейсбуке Манн сообщает, что сам Пинчук говорит с согласия Администрации Президента Украины, которая понимает, что Трамп, вступив на пост президента США, скорее всего смягчит санкции против России или отменит их вовсе. Он пишет: «Мне кажется, что это в самом деле попытка найти пути к примирению. Похоже, что власть зашла в тупик: рассчитывала на Клинтон, которая собиралась использовать Украину для обострения отношений с Россией, а тут на тебе - Трамп, который настроен наоборот».

По мнению блогера, теперь правительство боится потерять власть, но само не может предложить то, что предлагает Пинчук - это ведь на куски разорвут, и так популярность приближается к нулю. И вот снова Порошенко прибегает к Пинчуку. То он использовал Пинчука со своим идиотским обращением к Западу на ялтинской конференции, которое разозлило ЕС своей наглостью и безапелляционностью. То он кидается в другую крайность: использует голос Пинчука, чтобы прощупать настроение Запада на предмет капитуляции, но так чтобы идея исходила не от него. Мне кажется, посыл Пинчука обращен не столько даже к Западу, сколько к Путину: «Поддержишь ли ты нас, если мы согласимся на отмену санкций сами и подарим тебе Крым, чтобы мы могли остаться у власти и пилить бюджеты?» Манн подчеркивает, что Порошенко поручил Пинчуку грязную работу, чтобы постоять в тени и посмотреть как на это отреагируют сильные мира сего
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Как ни прискорбно ,,,,,,,,,,,,, ! Так и есть, так и есть !
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Мля, наши аналитеги такие аналитеги... Какая, накуй, разница кто и что написал? Путают Украину с Россией? Свободный народ с со стадом рабского быдла? Не будет никаких выборов и "взадов", тупо сам народ такого не допустит - слишком много погибших, калек и сирот осталось. А попробуют разогнать недовольных - Ростов недалеко, благо с соседями знакомиться не придется....
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Ну оно так и есть. и что? ваши действия господин Геращенко? языком гаразд и я трепать, а вот делать, что надо! Они обнаглеют и скоро везде все подряд начнут говорить так, и тогда какая нам от этих заявлений польза?
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Выродка в кандалы и в тюрьму при таком попустительстве война с казломордыми не закончится никогда.
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Пас принимает на себя старина МкКейн, отводит мяч в сторону и, какая неудача, мяч летит прямо в голову пожилому лысому капитану команды Аквафреша в кроссовках с двойной подошвой...
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какая двойная? там надувная камера высотой в половину роста хуйла.
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А шо эта за вид у полицейских?

Такое впечатление, шо набор полицейских проходил возле пивбара.

Вообщем, какие полицейские такие и машины.
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Наконец Украина становится субъектом в мировой политике.
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да хватит уже вспоминать об этом сучменом приемыше. забыть собаку эту и не вспоминать.а то задрали уже, этот гаденыщ стал как надьюха -вертольот.
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...как по мне трампу как и ли пэн, долг хуйлу отдать положено и с прцентами...
...пиндосы максимум до сентября вырвут трампу яйца...
...жабоедами закусит новый вместо трампа...
...вот бы к этому моменту, поменять шоколад на красный толстый перец...
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...это ж комуняка...
...политический труп...
...красный и толстый перец не подходит, тогда тонкий фиолетовый слюнявый сморчок...
...хотя у меня после секса почемуто всегда красный, може коммунист?
...а вообще имелось в виду темперамент укр преза...
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Разве только у Пинчука бизнес, еще у Ахметова, но и все знают у кого еще. Гибридная война она такая, бизнес прежде всего.
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Это реальный бизнес, дающий миллиарды налога и работу сотням тысяч людей - это и металлургия и энергокомпании и связь! а вот бизнес на офшорах и финансах много ума не надо!
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ну пинчук потерял бизнес. мы потеряли наших воинов. что потерял геращенко?-пузо. нормально так себе воевать до последнего бойца.
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Я думаю что Пинчук выступил по поручению Порошенко который облажался в открытую поддержав Клинтон против Трампа и опасается возмездия. Стандартный ответ Президента США неугодным ему правителям - политика направленная на смену режима (т.н. "coercive statecraft"). Порошенко заюлил потому что понимает что потеря браздов управления страной ему дорого обойдется. В худшем варианте, он может потерять все.
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Лошара Трамп сейчас получил шах конем от Обамы и ему будет далеко не до съема санкций с России если конечно он на себя функции ЦРУ, ФБР и всех остальных спецур штатовских не возьмет))) или их не распустит)))) что конечно же оооочень маловероятно. Если есть неоспоримые факты вмешательства извне - демократы ими будут Трампа долбашить до самой смерти, а Путину этого точно уже никто (ни демократы ни республиканцы) в долгой последующей истории Штатов не забудет - вобщем Путин я думаю нарвался.

Относительно бреда выше какогото эксперта Манна о том что ПИнчук типа говорит словами Порошенко так это наверное он (эксперт) с праздничного перепою? Порошенко прекрасно понимает текущие расклады по Трампу и нафига ему сейчас идти на попятную и изучать возможности торга и капитуляции?? Россия уже проиграла - какая может быть капитуляция Украины и торг по Крыму??? Пинчук скорее всего в данном контексте выражает идеи приближенных Путина чем Порошенки.
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Ну, так может нужно свиньтить бошку этому пинчуку прилюдно и показать по телевидению, что тут за такие "призывы" на тюрьму отправляют внутри сидеть, да ещё и с конфискацией!
И что именно это и есть "всеобъемлющая, всехобъединяющая, народная идея Украины"...
Ну, шоб там сразу поняли...
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Ему на статью 110 УПК в АП грозно ответили,президент не поедет на ланч в Давос,пинчук слезами заливается
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кто такой пинчук ,что третий день тараторят. прыймак, удачно подженившийся .А нивы задолбали покупать в срашке. Харьковское лесничество тоже прикупило. А нам главное посильней вонять что бы запад санкции не отменял. Хотя сама Украина напрямую уголь у опущенцев покупает. Просто мы не нация, а жители на определённой территории. Как можно у оккупантов, что то покупать ,то что можно купить у других .Третий год мэкаем пока барыги нас стригут
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трамп о пинчуке никогда не знал. и никогда не узнает.
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геращенка на передподготовку , где-то с месячишко , а то и 2 , а потом на годок в окопы.Может свинтус ума наберется и пузело скинет.А там ему медальку ну и почетную грамоту
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеращенко о статье Пинчука: "Пас администрации Трампа, что вот в Украине есть и другое мнение, что нужно идти на попятную"
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