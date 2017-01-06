 Геращенко о статье Пинчука: "Пас администрации Трампа, что вот в Украине есть и другое мнение, что нужно идти на попятную"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп Антон Геращенко сказал в эфире "112 Украина".
Также он связывает позицию Пинчука с наличием у него бизнеса в России, который после агрессии РФ начал снижать объемы.
"Надо всегда понимать, кому выгодно и зачем сделано такое заявления Пинчука. У Виктора Пинчука большой бизнес, полученный им в годы президентства Леонида Кучмы, которому является зятем. Бизнес этот работал на РФ и последние три года бизнес Пинчука в большом упадке, потому что он не может поставлять в тех объемах, в которых бы хотел, продукцию в РФ. То есть этот конфликт кого-то лишил семьи, кого-то лишил родных, а Пинчука лишил дополнительных доходов бизнеса, поэтому он переживает, нервничает и делает такие заявления, - пас администрации президента Трампа, что вот в Украине есть и другое мнение, что нужно идти на попятную, нужно соглашаться с проведением выборов. Но я категорически против проведения выборов на территории оккупированного Донбасса до тех пор, пока там не будет условий для проведения таких выборов, то есть контроля Украины над этими территориями", - сказал депутат.
Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер фигурирует как автор плана по урегулированию ситуации в Украине в будущей администрации новоизбранного президента Дональда Трампа. Суть его идеи заключается в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины, постепенно уходя оттуда, а в ответ Запад больше не поднимает крымский вопрос.
В свою очередь, в колонке для The Wall Street Journal украинский олигарх Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.
1071 52
"Украина должна иметь свою позицию по завершению войны и деоккупации", - Сыроид о заявлениях Пинчука и Елисеева(100)
Страх и слабость плохие советники, - Елисеев ответил Пинчуку на предлжение пожертвовать Крымом и Донбассом(279)
В вопросе кибератак Трампу придется определиться, кому он верит - разведке или России, - администрация Обамы(202)
Кернес создал в Харькове систему тотального разграбления, - Геращенко(139)
Bloomberg: Обама и Путин поставили Трампа перед трудным выбором(0)
ЦРУ готовит доклад о влиянии "российских хакеров" на выборы в США(59)
Будущий пресс-секретарь Белого дома Спайсер назвал неубедительными доказательства ФБР о влиянии российских хакеров на результат выборов(181)
2. Пинчук идет накуй.
Ответить
4. Украина получит евроинтеграцию и партнерство с НАТО.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Подписаться · 4 января ·
А ви уважно дивилися новорічне привітання від Петра Порошенка? Припускаю, що ні. Бо інакше побачили б, що успіхи України у 2016-му автори відео проілюстрували архівним виступом у ПАРЄ регіонала Івана Попеску. А ще б звернули увагу на маніпуляції, якими українців накормили під олів'є та шампанське. А окремим телеканалам я б радив звернути увагу на відео: чи не натирили відзнятого або купленого вами автори проморолика?
Регіонал з новорічного привітання Порошенка - на зображені.
Більше про маніпуляції і не тільки тут: http://blogs.pravda.com.ua/authors/bratushchak/586d5295425bb/
Ответить
Ну, ни хватало еще этого брехуна в Новый год слушать.
Более, чем достаточно, его брехни на протяжении всего года наслушался.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
і цим все сказано
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Соломон Манн пишет, что весьма откровенная статья известного олигарха Пинчука в «The Wall Street Journal», в которой он пытается послать вызов как Западу, так и существующей власти Украины, и озвучить, как он выразился «новую реальность», над которой Украине следует подумать, появилась как своего рода ответ на инициативу Киссинджера, который говорит от лица команды Трампа
На своей странице в Фейсбуке Манн сообщает, что сам Пинчук говорит с согласия Администрации Президента Украины, которая понимает, что Трамп, вступив на пост президента США, скорее всего смягчит санкции против России или отменит их вовсе. Он пишет: «Мне кажется, что это в самом деле попытка найти пути к примирению. Похоже, что власть зашла в тупик: рассчитывала на Клинтон, которая собиралась использовать Украину для обострения отношений с Россией, а тут на тебе - Трамп, который настроен наоборот».
По мнению блогера, теперь правительство боится потерять власть, но само не может предложить то, что предлагает Пинчук - это ведь на куски разорвут, и так популярность приближается к нулю. И вот снова Порошенко прибегает к Пинчуку. То он использовал Пинчука со своим идиотским обращением к Западу на ялтинской конференции, которое разозлило ЕС своей наглостью и безапелляционностью. То он кидается в другую крайность: использует голос Пинчука, чтобы прощупать настроение Запада на предмет капитуляции, но так чтобы идея исходила не от него. Мне кажется, посыл Пинчука обращен не столько даже к Западу, сколько к Путину: «Поддержишь ли ты нас, если мы согласимся на отмену санкций сами и подарим тебе Крым, чтобы мы могли остаться у власти и пилить бюджеты?» Манн подчеркивает, что Порошенко поручил Пинчуку грязную работу, чтобы постоять в тени и посмотреть как на это отреагируют сильные мира сего
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
#ПЕРЕМОГА
Ответить
Такое впечатление, шо набор полицейских проходил возле пивбара.
Вообщем, какие полицейские такие и машины.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...пиндосы максимум до сентября вырвут трампу яйца...
...жабоедами закусит новый вместо трампа...
...вот бы к этому моменту, поменять шоколад на красный толстый перец...
Ответить
Ответить
...политический труп...
...красный и толстый перец не подходит, тогда тонкий фиолетовый слюнявый сморчок...
...хотя у меня после секса почемуто всегда красный, може коммунист?
...а вообще имелось в виду темперамент укр преза...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Относительно бреда выше какогото эксперта Манна о том что ПИнчук типа говорит словами Порошенко так это наверное он (эксперт) с праздничного перепою? Порошенко прекрасно понимает текущие расклады по Трампу и нафига ему сейчас идти на попятную и изучать возможности торга и капитуляции?? Россия уже проиграла - какая может быть капитуляция Украины и торг по Крыму??? Пинчук скорее всего в данном контексте выражает идеи приближенных Путина чем Порошенки.
Ответить
И что именно это и есть "всеобъемлющая, всехобъединяющая, народная идея Украины"...
Ну, шоб там сразу поняли...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить