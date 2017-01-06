 Следователи военной прокуратуры за год направили 285 обвинительных актов по делам о коррупции, - Матиос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook главный военной прокурор Анатолий Матиос.
"Всеми следователями военной прокуратуры (144 военных следователя - не путать с 500 детективами НАБУ), кроме других более 3 тыс. расследованных и направленных в суд производств, за весь 2016 в суд направлено 285 обвинительных актов по факту получения или предоставления неправомерной выгоды в отношении 329 человек", - написал Матиос.
По его словам, в 2016 году суды вынесли 131 обвинительный приговор в рамках производств о коррупции, в результате чего осуждены 135 человек.
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А взятки были десятками и сотнями тысяч долларов.
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в кетаи руки рубят и кетай в лидерах коррупции,
а в швеции руки не рубят и швеция в лидерах антикоррупции
причина в правилах игры
правила игры кто устанавливает?
дипутаты.
а дипутатей кто выбираит?
люди.
а люди у нас ещё те )))
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какой?
лечь под кацапию?
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Показатель чего это? Работнули?
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ЭТО НЕ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ, А ТОЛЬКО СОЗДАНИЕ ВИДИМОСТИ РАБОТЫ.
А РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ - ПО КОЛЛИЧЕСТВУ КОРРУПЦИОНЕРОВ ПОНЕСШИХ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ.
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