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Все про:коррупция (6529) Матиос Анатолий (411) Военная прокуратура (400)

 Следователи военной прокуратуры за год направили 285 обвинительных актов по делам о коррупции, - Матиос

В 2016 году 144 следователя Военной прокуратуры Украины направили в суд 285 обвинительных актов в отношении 329 человек в рамках производств о коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook главный военной прокурор Анатолий Матиос.

"Всеми следователями военной прокуратуры (144 военных следователя - не путать с 500 детективами НАБУ), кроме других более 3 тыс. расследованных и направленных в суд производств, за весь 2016 в суд направлено 285 обвинительных актов по факту получения или предоставления неправомерной выгоды в отношении 329 человек", - написал Матиос.

По его словам, в 2016 году суды вынесли 131 обвинительный приговор в рамках производств о коррупции, в результате чего осуждены 135 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вымогательство и получение 140 тысяч гривен взятки на Львовщине задержан помощник нардепа из коалиции, - Матиос. ФОТОрепортаж

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А шо, должен кто то сесть? это шо, кто то обещал? Ткни мну носом, кто из этих корупцебойцев обещал снизить уровень коррупции? нету таких! Все глаголят про борьбу! И боряться...денно и ночно. А про результат этой борьбы обещано не было..
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сидит только мужик в пиджаке, патаму шо памятник.
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Там все приговоры - год условно и штраф 3000 гривен.
А взятки были десятками и сотнями тысяч долларов.
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Законы изменены так, что ответственность за коррупцию очень низкая. Я не предлагаю "всем пожизненно". Хотя позиция Европы по коррупции однозначная - коррупция это скрытое убийство. Но сделайте хотя бы коррупцию преступлением средней тяжести. То есть, изначально - проблема в наших законодателях. Суды могут использовать только те лазейки, которые есть в законе.
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Как говорил Наполеон, людьми управляет страх и выгода. Некоторыми, правда, еще и совесть, но к депутатам это не относится. Поскольку быть честными невыгодно, нужно, чтобы они боялись. Чтобы постоянно помнили, что за ними внимательно наблюдают. Что рано или поздно, но время расплаты придет.
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И да, я не хочу перевыборов. Нужно тянуть. Нужен урок.
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так вопрос разве во времени расплаты?

в кетаи руки рубят и кетай в лидерах коррупции,
а в швеции руки не рубят и швеция в лидерах антикоррупции

причина в правилах игры
правила игры кто устанавливает?
дипутаты.
а дипутатей кто выбираит?
люди.
а люди у нас ещё те )))
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Нужен урок, как в Армении. Но люди еще не готовы.
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а армения может дать какой-то положительный пример?
какой?
лечь под кацапию?
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О, так вы не в курсе Но я уточнять не буду, сложно вспомнить, знаете ли
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А чего этим занимается военная прокуратура?
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Так, наверное, по профилю. Или вы думаете, в МО не воруют и взяток не берут?
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клепать дела они всегда умели.
Показатель чего это? Работнули?
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Это всего лишь жонглирование цифрами. Должен быть список: ФИО, занимаемая должность, срок тюремного заключения, количество конфискованного имущества и финансов. Но такого не будет. Тогда сразу станет видно, что у нас виртуальная борьба с коррупцией.
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О и это вылезо ! Матиос- икона стиля, от хряка и рошен !!! Земли нахапал с женой,а теперь надо лизать,лёза-лизать ! Правовед хренов ! Вангую: всей стране - рошен до весны !
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Следователи военной прокуратуры за год направили 285 обвинительных актов по делам о коррупции, - Матиос
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ЭТО НЕ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ, А ТОЛЬКО СОЗДАНИЕ ВИДИМОСТИ РАБОТЫ.

А РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ - ПО КОЛЛИЧЕСТВУ КОРРУПЦИОНЕРОВ ПОНЕСШИХ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледователи военной прокуратуры за год направили 285 обвинительных актов по делам о коррупции, - Матиос
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