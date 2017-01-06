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Все про:Госдепартамент США (574) киберпреступление (183) разведка (1440) Россия (64522) санкции (5763) США (11566) Керри (520) кибербезопасность (63)

 Перед введением санкций против России за кибератаки, информация перепроверялась несколько раз, - Керри

Перед принятием решения о введении новых санкций против России, администрация США перепроверила несколько раз информацию разведки о причастности руководства РФ к кибератакам на Америку и распространению похищенной информации.

Об этом заявил на пресс-конференции в четверг в Вашингтоне государственный секретарь США Джон Керри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Объединенная экспертиза всего разведывательного сообщества проверяла, перепроверяла и еще раз перепроверяла проверенное и пришли к общему выводу, что правительство России было причастно к этим усилиям по вмешательству в целостность нашего избирательного процесса. Таков был вывод", - заявил Керри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кибератака во время президентских выборов была санкционирована высшим руководством России, - глава разведки США Клэппер

Он согласился с резкими определениями сенатора Макейна о враждебности действий России. "Очевидно, это очень серьезно", - отметил госсекретарь, выразив убеждение, что президент Обама применил адекватный ответ.

Керри также сообщил, что в период хакерского нападения на США - летом прошлого года - американское руководство общалось с российским по этому вопросу. "Мы общались на личном и частном уровне с россиянами. Не могу говорить об этом больше, кроме того, что многое было взято во внимание тогда в том контексте, как реагировать на это", - отметил руководитель Госдепа.

Также читайте: В вопросе кибератак Трампу придется определиться, кому он верит - разведке или России, - администрация Обамы


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Сто років тому назад (1851 р.), коли Росія жила в такому ж деспотизмі, як і сьогодні, тільки під іншими деспотами і в інших формах, великий патріот російського народу Герцен писав:


"Якщо Росія може миритися з існуючим порядком речей, то вона не буде мати майбутнього, на яке ми надіємося. Якщо вона буде дальше крокувати по петербурзькому шляху або якщо вернеться до московських традицій, то вона не буде мати іншого призначення, як накидатися на Европу як напівварварська, напіврозбещена орда, руйнувати цивілізовані країни і, нарешті, згинути серед загального спустошення" (А. І. Герцен: Избранные философские сочинения", ОГИЗ соцэкгиз 1940 р, - підкреслення наше).
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Вообще то это скандал в мире- какая то гребаная недо держава лезет влиять на выборы в другой стране. То, что рашка лезла в выборы всех постсоветских стран , политиков США особенно не волновало , как и политиков ЕС. Они прятали голову в песок- не вижу , не слышу.
Ну, а теперь ЧТО ОНИ БУДУТ ДЕЛАТЬ, если во всех выборах хакеры начнут рулить?
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Будут пялить кацапов, што ж они ещё будут делать-то ??? :D
Пялить и в самой извращённо-жестокой форме !!!
Кстати, сегодня ВПЕРВЫЕ (!!!) в Сенате США, во всеуслышание, на весь мир, прозвучало словосочетание: "нефтяное эмбарго"... Думаецца мне, што, сука, не зря оно прозвучало...
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Нефтяное эмбарго крайне выгодно штатовским сланцевикам, а вот Европе невыгодно вообще, так как после эмбарго нефть вырастет до баксов 200, вот нагнуть бы Европу, что бы они эмбарго также ввели и было бы шикарно
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Европа будет делать то, што скажет старый, добрый дядюшка Сэм...
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Может и 300. На рынке будет шок после эмбарго, который со временем покроют штаты и остальные страны наращивая добычу, будет глобальные передел рынка и реальная нефтяная война
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Сами подумайте с рынка уйдет одна из стран, которая больше всего добывает нефти. Дефицит будет жесточайший
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Я никого не смешу, если считаете, что цена на нефть не вырастет, аргументируйте свою позицию
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Пусть тебе Батька Абаменко аргументирует...
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Саудовская Аравия уйдет с рынка?!?!?! Она же больше всех добывает.
З.Ы.: а если ты про коленвставан, который на 3-м месте, то сраные 10% от общей добычи ни на что не повлияют, их очень быстро перекроют другие.
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Не очень быстро, увы, понадобится пару лет. Но, если оно того стоит ибо рашке точно гаплык в случае эмбарго, еще было бы неплохо и свифт рубануть
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А вот такие, пока новые месторождения у которых себестоимость выше нынешнего уровня введут в эксплуатацию пройдет достаточно много времени
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Є поклади і з нижчою собівартістю, але не на росії ))
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Безумовно є, але знову таки потрібен час на введення їх в эксплуатацію. У кацапів інша проблема без західного обладнання, яке під санкціями вони нічого нового розробляти і добувати не можуть
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З.Ы.: Украина уже кидает кацапию, пришла первая большая партия Азербайджанской нефти ))
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Важно какой годовой обьем реально можно перегнать и соответсвенно покрыть то что раньше поставляли с кацапии, у меня надежда на сланцевую нефть и газ с Америки
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Більше ніж трубою, труба має ліміт, а танкери - ні, бо їх багато. Загальна собівартість транспортування приблизно однакова.
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Важна не только себестоимость, а реально в процентах сколько мы может покрыть рашкиной нефти вот и все
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Вже покрито на 25% річної закупівлі, залишилось 3 поставки ))
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Очень круто, если правда, можете дать ссылку почитать
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З.І.: частка расєйсай нафти на ринку України меньше 8% ))
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никакого дефицита не будет , нефти , как говна
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Да ее как говна, но время для того что бы запустить добычу должно определенное пройти
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Немного статистики: сраній ОПЕК с рашкой договорился о снижении добычи нефти на 1 млн с хером баррелей и нефть только на этом выросла на 12 баксов. Предположим рашку у бираю с рынка, исчезает 12.7 млн добычи, то есть почти в 13 раз больше чем после соглашения ОПЕК. Понятно, что произойдет в краткосрочной перспективе?
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сколеновставатель!Снизила добічу не только твоя срана, но и члени ОПЕК.После ємбарго они как минимум вийдут на теже обьеми очень бистро
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Ты уже без войны не можешь. Единственный выход. Но не в ту дверь.
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При чем тут не могу без войны?. Я только за эмбарго, но тогда цена на газ взлетит и с этим придется мирится. У нас по планам выход на самообеспечение газом только к 2020 году
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Вот не надо за нас переживать. Сами разберемся. Только сюда нефиг шастать.
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А я понял, вы думаете, что я ватник, вы наверное недавно на Цензоре
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Какая разница, что я думаю. Просто смешна ваша надежда на рост цен. Как за соломенку хватаетесь. Сдесь все ждут это кино.
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Я свинособак ненавижу. Живу в городе Вишневом, Киевской области и не раз уже об этом писал. Я абсолютно за эмбарго и отключение кацапов от свифт, просто нужно понимать, что цена нефть увеличится как и расходы нашего бюджета на ее покупку
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Ну если так. То цена не будет расти. И какой бы не была цена, только не у вас её покупать.
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Не важно в общем, считаете, что не будет расти окей. Давайте спишемся в будущем под новостью:"США и Евросоюз вводят для РФ ємбарго на нефть и газ"
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У вас какае-то ватная аргументация, типа явамниверювывсеврети. Включите элементарную логику
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Тебе лучче выключить свою элементарную логику: в данном случае логика не элементарная, тут она более сложная...
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ВЫ не привели ни одного аргумента, сложно общаться таким образом
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Будут подтягивать уровень политиков до нашего! Нашим компромат любой пофиг!
Ну шо ты на их нароешь еще, если они сами в декларации вон чего понаписывали - и все пучком, как сидели - так и сидят, о судьбе страны и народа заботу думают....
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я давно писал , что забудьте слово -компромат- это уже из лексики детективов -писателей .. да хоть видео покажут , как Порося прут в жопу , или оно ест доллары .что -бы выжить, это все пустое !!!
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почему политики ЕС И США должны вмешиваться в выборы в других странах. ? разве это не задача граждан тех стран?
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ЧТО будут делать политики ,если в КОНКРЕТНО их стране будет хакерить раша. Так понятно? Выборы то скоро будут, а системы не защищены. Так ясно?
Или молча проглотят подтасовку?
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так кто проглатывает подтасовку? политики и граждане постсовецких стран. ? это их внутреннне дело. при чем здесь политики ЕС И США?
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Для особо одаренных повторю. Раша может закрепить на выборах в Германии и Меркель к этому не готова. Раша может хакер то на выборах во Франции и Олланд к этому не готов.
Недавний референдум в Нидерландах тоже был под мониторингом раши. Спокойной ночи
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для особо одаренных геополитиков. объясню. если в Украине. 25 лет подтасовываются выборы.- охендовским ли. путиным ли. какое отношение к этому политиков США И ЕС. если мы хотим быть обдуренными. при чем здесь другие страны? сладких снов.
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:D

CNN и AP сообщают, что Трамп выбрал Дэна Коатса на пост главы Нацразведки США, который хочет обрушить россию http://edition.cnn.com/2017/01/05/politics/dan-coats-picked-to-be-director-of-national-intelligence/index.html …


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Наверное все же не Трамп, а республиканская партия)
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Кремль объявил тендер на закупку вазелина?
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Доклад американской разведки о кибератаках вызвал распродажу российских акций - https://tvrain.ru/news/aktsii-424872/
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http://zvamynews.blogspot.com/2017/01/blog-post_34.htmlРак дал метастазы, он при смерти… Путину дали считанные дни!Вся суматоха на Красной площади не спроста, ведь дыма без огня не бывает! Всю эту клоунаду якобы связанную с Лениным устроили для т...ZVAMYNEWS.BLOGSPOT.COM
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПеред введением санкций против России за кибератаки, информация перепроверялась несколько раз, - Керри
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