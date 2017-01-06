 Перед введением санкций против России за кибератаки, информация перепроверялась несколько раз, - Керри

Об этом заявил на пресс-конференции в четверг в Вашингтоне государственный секретарь США Джон Керри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Объединенная экспертиза всего разведывательного сообщества проверяла, перепроверяла и еще раз перепроверяла проверенное и пришли к общему выводу, что правительство России было причастно к этим усилиям по вмешательству в целостность нашего избирательного процесса. Таков был вывод", - заявил Керри.
Он согласился с резкими определениями сенатора Макейна о враждебности действий России. "Очевидно, это очень серьезно", - отметил госсекретарь, выразив убеждение, что президент Обама применил адекватный ответ.
Керри также сообщил, что в период хакерского нападения на США - летом прошлого года - американское руководство общалось с российским по этому вопросу. "Мы общались на личном и частном уровне с россиянами. Не могу говорить об этом больше, кроме того, что многое было взято во внимание тогда в том контексте, как реагировать на это", - отметил руководитель Госдепа.
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"Якщо Росія може миритися з існуючим порядком речей, то вона не буде мати майбутнього, на яке ми надіємося. Якщо вона буде дальше крокувати по петербурзькому шляху або якщо вернеться до московських традицій, то вона не буде мати іншого призначення, як накидатися на Европу як напівварварська, напіврозбещена орда, руйнувати цивілізовані країни і, нарешті, згинути серед загального спустошення" (А. І. Герцен: Избранные философские сочинения", ОГИЗ соцэкгиз 1940 р, - підкреслення наше).
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Ну, а теперь ЧТО ОНИ БУДУТ ДЕЛАТЬ, если во всех выборах хакеры начнут рулить?
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Пялить и в самой извращённо-жестокой форме !!!
Кстати, сегодня ВПЕРВЫЕ (!!!) в Сенате США, во всеуслышание, на весь мир, прозвучало словосочетание: "нефтяное эмбарго"... Думаецца мне, што, сука, не зря оно прозвучало...
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З.Ы.: а если ты про коленвставан, который на 3-м месте, то сраные 10% от общей добычи ни на что не повлияют, их очень быстро перекроют другие.
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Ну шо ты на их нароешь еще, если они сами в декларации вон чего понаписывали - и все пучком, как сидели - так и сидят, о судьбе страны и народа заботу думают....
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Или молча проглотят подтасовку?
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Недавний референдум в Нидерландах тоже был под мониторингом раши. Спокойной ночи
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CNN и AP сообщают, что Трамп выбрал Дэна Коатса на пост главы Нацразведки США, который хочет обрушить россию http://edition.cnn.com/2017/01/05/politics/dan-coats-picked-to-be-director-of-national-intelligence/index.html …
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