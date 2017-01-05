 С Черного моря на Украину надвигается мощный циклон: на Киевщине наметет 15 см снега, на Одесчине и Николаевщине - до 35 см

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Как отмечается, следующие два дня будет засыпать снегом южные и центральные области - на Киевщине наметет 15 сантиметров снега, на Одесчине и Николаевщине - все 35 сантиметров.
Ожидается гололед и усложнение проезда по автодорогам, поэтому спасатели и полиция советуют отказаться от выезда на собственных автомобилях без крайней необходимости.
Западные и северные регионы ожидают сильные морозы - до минус 16 по Цельсию. А в Карпатах и на Прикарпатье ожидают все 20 градусов мороза. Сохраняется опасность схода лавин.
Улучшение погодных условий синоптики ожидают не раньше следующего понедельника.
На Закарпатье уже развернули три десятка пунктов обогрева. Предрождественские морозы ударят первыми именно по этому региону - до минус 20 в горах и минус 13 на равнинах ожидают уже этой ночью.
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Эти холода многие из них не переживут,а весной будет много без кончностей,
Все заняты политикой,интернетом,телевизором,а может под соседним домом замерзает человек .
У нас в Херсоне волонтеры кормят за свои деньги бездомных ,они же и учет ведут,помещения нет,подозреваю,что в другиз городах так- же,временные палатки положение не спасают,многие вообще не знают где они и куда идти.
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https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-318.58,50.84,2584
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По стене таракан.
Ну и пусть надвигается,
У меня есть капкан. (с)
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