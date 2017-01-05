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Все про:погода (2300) циклон (6) снегопад (547)

 С Черного моря на Украину надвигается мощный циклон: на Киевщине наметет 15 см снега, на Одесчине и Николаевщине - до 35 см

В течение рождественских праздников синоптики обещают сильные морозы и снегопады.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Как отмечается, следующие два дня будет засыпать снегом южные и центральные области - на Киевщине наметет 15 сантиметров снега, на Одесчине и Николаевщине - все 35 сантиметров.

Ожидается гололед и усложнение проезда по автодорогам, поэтому спасатели и полиция советуют отказаться от выезда на собственных автомобилях без крайней необходимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с ухудшением погодных условий 6 января ограничивается движение грузовых автомобилей в Одесской и Николаевской областях

Западные и северные регионы ожидают сильные морозы - до минус 16 по Цельсию. А в Карпатах и на Прикарпатье ожидают все 20 градусов мороза. Сохраняется опасность схода лавин.

Улучшение погодных условий синоптики ожидают не раньше следующего понедельника.

На Закарпатье уже развернули три десятка пунктов обогрева. Предрождественские морозы ударят первыми именно по этому региону - до минус 20 в горах и минус 13 на равнинах ожидают уже этой ночью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавина на Закарпатье заблокировала 4 автомобиля, люди смогли выбраться самостоятельно, - ГСЧС

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Держитесь Одесситы! Что такое 35 см, за пол дня, мы вчера на себе ощутили...
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В Одессе это неделя брошенных машин прям на дороге
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Больше того, при этой злочинной владе снегопады стали еще снегопадистее, морозы - морозистее, а гололеды - гололедестее! ))
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Завтра на работу не пойду. Хотя сейчас собаку выводил - тихо, ветра вообще нет, +2.
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В каждой области нужно выделить постоянное помещение для бездомных людей,
Эти холода многие из них не переживут,а весной будет много без кончностей,
Все заняты политикой,интернетом,телевизором,а может под соседним домом замерзает человек .
У нас в Херсоне волонтеры кормят за свои деньги бездомных ,они же и учет ведут,помещения нет,подозреваю,что в другиз городах так- же,временные палатки положение не спасают,многие вообще не знают где они и куда идти.
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Кожен рік з"являються нові безхатченки, а старі кудись зникають.
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Сегодня на Херсонщине +7. Возле моря ни капли осадков не в виде снега не в виде дождя. Нету никакого снега даже близко. С моря теплый ветер.
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ну так "синоптикам " тоже за чтото деньги нужно получать. Вот они и придумывают. В причерноморье снега нету. Может на север и к центру страны чтото и выпало, но не у нас.
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Сцуко-2 раза на даче котел задувало,смски приходят.За несколько лет первый раз такое.Активировал электроконвектора,на "снежинку",пусть стоит.Хотел завтра съездить,останусь в Киеве
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В Крыму сейчас неспокойно,кто то сказал что ожидается сильное землетрясение. Пусть оккупанты тоже не спят
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В Киеве снегопада пока нет. Но мороз около -10 уже давит ))
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Нахрена он нужен этот снег?Счас сухо,тихо и тепло.А завтра экскаватором прикинуться?
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Купила две будки для знакомых бездомных собак Джека и Джесси, в итоге 1100 грн, отправила им туда куртку, свитер, теплый халат, одеяло. Кормлю 2 раза в день, по холодам очень сытно. Они меня очень любят, а я их. Не хвастаюсь, просто навеяло.. Утром побегу навещу- как они там. Помогайте, люди, кто чем может тем , кому это необходимо. Пусть мир станет добрее.
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А я в Харькове мороза со снегом с начала зимы жду,особенно на Новый Год хотелось... А их все нет и нет, и не предвидится даже. В Карпаты что ли съездить?
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В Тернополі до обіду -2 але зараз вже -12 і вітер, снігу немає.
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На меня надвигается,
По стене таракан.
Ну и пусть надвигается,
У меня есть капкан. (с)
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У меня на дамбасе сейчас (в 00:34) +0,1. Весь день было +4. Глянул прогноз - то плюс небольшой то минус небольшой, то дождь. Снегопадами с морозом как-то и не пахнет.
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Работали синоптиком? Или просто так поговорить? Это только одна ссылка на непонятный ресурс, есть другие специализированные. С Вами даже спорить не буду, утром кричать будете, что Вас не предупредили.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС Черного моря на Украину надвигается мощный циклон: на Киевщине наметет 15 см снега, на Одесчине и Николаевщине - до 35 см
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