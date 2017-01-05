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 США потратили 3,4 млрд долл. на помощь союзникам в Европе для противодействия угрозам России, – Керри

Соединенные Штаты были последовательны в поддержке своих союзников и партнеров в Европе на фоне угроз, которые возникли с началом агрессии Российской Федерации против Украины, и потратили на эту поддержку более $3 млрд.

Об Этом заявил на финальной пресс-конференции в четверг государственный секретарь США Джон Керри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На трансатлантическом пространстве мы твердо отстаивали и поддерживали Украину и реагировали на российские провокации путем расширения поддержки наших союзников в Северной и Центральной Европе", - заявил глава Государственного департамента США.

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В этой связи он подчеркнул: "3,4 миллиарда долларов - это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону и гарантировать их безопасность".



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Сколько ЗасРашка потратила на противодействие НАТЫ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША потратили 3,4 млрд долл. на помощь союзникам в Европе для противодействия угрозам России, – Керри
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