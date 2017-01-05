 Путин решил вмешаться в выборы из-за бездействия США после агрессии РФ в Украине, - Маккейн

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом председатель комитета по делам силовых структур Сената, республиканец Джон Маккейн заявил на слушании в этом комитете, посвященном киберугрозам для США, преимущественно со стороны России.
"Нас не должно удивлять, что Владимир Путин мог подумать, что он может устраивать все серьезные кибернападения на наше государство, когда он заплатил такую малую цену за вторжение в Украину, за аннексию Крыма, за подрыв демократических институтов по всей Европе и, конечно, за помощь Башару аль-Асаду в уничтожении гражданских лиц в Сирии в течение более года", - сказал сенатор.
"Годами кибернападения на наше государство встречались с нерешительностью и бездействием. Наше государство не имеет политики, а следовательно, и стратегии киберсдерживания. Это подобие слабости провоцировало наших противников, которые нападали на нас снова и снова, и все серьезнее и серьезнее. Если мы не продемонстрируем, что цена нападений на США превышает желанные преимущества, эти кибернападения только будут нарастать", - добавил Маккейн.
Как говорится в обнародованном на слушании совместном докладе ряда американских спецслужб, Россия представляет значительную киберугрозу для военной, дипломатической, торговой и жизненно важной инфраструктуры США, и Кремль начал совершать значительно более агрессивные кибернападения, взяв в качестве целей правительственные организации, негосударственные аналитические учреждения, политические организации и бизнес-корпорации.
Спецслужбы считают, что только представители высшего руководства России могли дать разрешение на кибернападения, которые, по мнению Вашингтона, имели целью вмешательства в американский избирательный процесс.
Избранный президент США Дональд Трамп и представители его команды продолжают ставить под сомнение данные американской разведки, что к кибервмешательству в президентские выборы в США причастна Россия.
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когда речь идет о ВЛАСТИ и ДЕНЬЖИЩАХ никто не будет играть в поддавки, скорее крыша поедет от возможностей-что и происходит.
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Британцы - это изгнанные русскиеСветлана Жарникова о парадоксах древней русской истории Почему в английском языке столько слов, которые легко понять русским? Как "Полосатые берега" под Воло...WWW.YOUTUBE.COM
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Источник: http://censor.net.ua/n422295
Всё он понимает,но признать-поставить под сомнение итоги выборов.
Смотри,"утёнок",как бы из-за твоих амбиций Штатам кирдык не пришёл.
Одна надежда-на старину Маккейна и всегда "симпатизирующих" паРаше,республиканцев.
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вата, палишся!
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