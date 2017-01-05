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Все про:Конгресс США (213) Маккейн (194) хакер (507) кибербезопасность (62)

 Путин решил вмешаться в выборы из-за бездействия США после агрессии РФ в Украине, - Маккейн

Бездеятельность США побудила российского президента Владимира Путина отдать приказ осуществить кибернападение с целью вмешаться в выборы, потому что Вашингтон не создал для РФ достаточно высокую цену за ее агрессивную внешнюю политику.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом председатель комитета по делам силовых структур Сената, республиканец Джон Маккейн заявил на слушании в этом комитете, посвященном киберугрозам для США, преимущественно со стороны России.

"Нас не должно удивлять, что Владимир Путин мог подумать, что он может устраивать все серьезные кибернападения на наше государство, когда он заплатил такую ​​малую цену за вторжение в Украину, за аннексию Крыма, за подрыв демократических институтов по всей Европе и, конечно, за помощь Башару аль-Асаду в уничтожении гражданских лиц в Сирии в течение более года", - сказал сенатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В следующем году мы собираемся ввести новые санкции, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам", - сенатор США Грэм о России

"Годами кибернападения на наше государство встречались с нерешительностью и бездействием. Наше государство не имеет политики, а следовательно, и стратегии киберсдерживания. Это подобие слабости провоцировало наших противников, которые нападали на нас снова и снова, и все серьезнее и серьезнее. Если мы не продемонстрируем, что цена нападений на США превышает желанные преимущества, эти кибернападения только будут нарастать", - добавил Маккейн.

Как говорится в обнародованном на слушании совместном докладе ряда американских спецслужб, Россия представляет значительную киберугрозу для военной, дипломатической, торговой и жизненно важной инфраструктуры США, и Кремль начал совершать значительно более агрессивные кибернападения, взяв в качестве целей правительственные организации, негосударственные аналитические учреждения, политические организации и бизнес-корпорации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦРУ готовит доклад о влиянии "российских хакеров" на выборы в США

Спецслужбы считают, что только представители высшего руководства России могли дать разрешение на кибернападения, которые, по мнению Вашингтона, имели целью вмешательства в американский избирательный процесс.

Избранный президент США Дональд Трамп и представители его команды продолжают ставить под сомнение данные американской разведки, что к кибервмешательству в президентские выборы в США причастна Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросе кибератак Трампу придется определиться, кому он верит - разведке или России, - администрация Обамы
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бред сивой кобылы с бодуна .
когда речь идет о ВЛАСТИ и ДЕНЬЖИЩАХ никто не будет играть в поддавки, скорее крыша поедет от возможностей-что и происходит.
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Открыл америку.Пусть историю почитает,там ответы на все вопросы.Все международные институты это просто бумажки.И чем дольше хуйла будут умиротворять,тем дороже это человечеству обойдется.
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Юрий Бусыгин поширив link у спільноті: ВАТА TV.6 хв · Салоеды, хватит ржать! Это не смешно. Ой, сука...
Британцы - это изгнанные русскиеСветлана Жарникова о парадоксах древней русской истории Почему в английском языке столько слов, которые легко понять русским? Как "Полосатые берега" под Воло...WWW.YOUTUBE.COM
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Зачем американцам президент полудурок,убивавший мирных людей во Вьетнаме и приносящий беды и войны куда бы не унулся??? Там нормальные люди,они выбрали Трампа!
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Избранный президент США Дональд Трамп и представители его команды продолжают ставить под сомнение данные американской разведки, что к кибервмешательству в президентские выборы в США причастна Россия.
Источник: http://censor.net.ua/n422295


Всё он понимает,но признать-поставить под сомнение итоги выборов.
Смотри,"утёнок",как бы из-за твоих амбиций Штатам кирдык не пришёл.
Одна надежда-на старину Маккейна и всегда "симпатизирующих" паРаше,республиканцев.
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старине Маккейну надо быть поосторожнее, Хуйло не дремлет и когда ставки очень высоки и терять станет нечего - задумает устранить еще и подставит кого-то при этом.он такой
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Путину и полагается заниматься шпионажем. Непонятна позиция Маккейна. Рисует из США образ несчастной и бедной страны. А чем же занимаются спецслужбы США? У них наверное бюджет немаленький.
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русские хакеры, они повсюду. Они заполонили планету
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после боярышника и ты хакер а под тобой оперативка не потекла?
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Главное, чтоб ваши мокшанские скульпторы и их изваяния не заполонили планету.
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Россия что теперь страна МЕГАхакеров? чего США вместо того чтобы тогда отразить играючи атаки, и объявить о попытке какбыпоходя раздувает эту тему, что дело дрянь и правда, или это неспроста
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Особо не следил за темой. Кто в курсе, - вмешательство в выборы выражалось только во взломе почтового ящика Клинтон или ещё что-то было?
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Не только Клинтон, а всей демпартии. Плюс что-то говорили о попытках вмешательства в электронную систему выборов в процессе.
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А ведь раша может и в странах ЕС на выборах кибератаки делать. Эти страны готовы к проделкам хакеров?
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как совдепия писяла кипятком от газеті правді і тасса
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Паходу, этот добродушный старикашка-весельчак Маккейн будет напяливать вышего )(уйла в самой извращённой форме, да, казламордые ???


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин решил вмешаться в выборы из-за бездействия США после агрессии РФ в Украине, - Маккейн
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