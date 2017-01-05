 На сессии ПАСЕ в январе Украина потребует от России освободить незаконно удерживаемых украинцев, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Солидарности", об этом рассказал председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.
Как известно, сессия ПАСЕ в Страсбурге состоится 23-27 января. Доклад Арьева запланирован на 25 января.
"Мой доклад будет по поводу состояния свободы слова в Европе. Обязательно отдельным подпунктом будет идти тема Романа Сущенко... В обязательном порядке будет призыв освободить его, освободить Сенцова, а также о ситуации вокруг преследования крымскотатарских СМИ в Крыму, журналиста Николая Семены", - сказал он.
Арьев также отметил, что в рамках сессии украинская парламентская делегация организует просмотр фильма о детях Донбасса и гуманитарной ситуации в Донецкой и Луганской областях.
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ТЕТЯ РОЗА @ANAKOYHER 1 дн.1 день назад
Путин не первопроходец. Эти многоходовочки известны давно.
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Причиной крушения стал обрыв троса - самолет выкатился за пределы палубы, летчик катапультировался, уточнили в ведомстве. :D
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От же ж придурки, ...лять, недоделанные...
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ЛЮБУЙТЕСЬ, НА ,,КРАСОТУ"!!
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Повреда сербоиазицхного становништво! Путин, унесите трупе! (последняя фраза - введи войска - пророческая, ага)
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Сегодня в Подмосковье похолодало.
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потом также энергично требуют оно забрать взад...
может, подумать надо ?
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Судя по всему, это высказывание Трампа стало в минувшем году самой важной российской победой на международной арене. Надо же, Трамп похвалил Путина!
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