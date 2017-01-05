 Украинский биатлонист Кильчицкий продает на аукционе лыжи, чтобы помочь армии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Спортарена".
С сегодняшнего дня и до 18 января будет проходить аукцион с целью сбора средств на ремонт дрона для разведывательной группы 79ОАБ.
Лот - лыжи украинского биатлониста Виталия Кильчицкого с автографами всех членов сборной. Стартовая цена лота - 3000 гривен.
Поучаствовать в аукционе можно по следующей ссылке.
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хто ти таке ?
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за землю под фабрику в Борисполе ни грама не заплатил))))
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слава рошену, ганьба ВОНе!!!!
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Так и запиши!!!!!
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%C2%BB
а ти Alex Palyvoda - грьобаний порохосос.
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смотри ЗДЕСЬ
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Справжні Патріоти кричать ;Зрада!; і не платять податки!
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