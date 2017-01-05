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Все про:армия (7213) аукцион (143) биатлон (82) помощь (3114) сборная Украины (202) волонтеры (2246)

 Украинский биатлонист Кильчицкий продает на аукционе лыжи, чтобы помочь армии

Биатлонист сборной Украины Виталий Кильчицкий решил помочь армии, продав на аукционе свои лыжи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Спортарена".

С сегодняшнего дня и до 18 января будет проходить аукцион с целью сбора средств на ремонт дрона для разведывательной группы 79ОАБ.

Лот - лыжи украинского биатлониста Виталия Кильчицкого с автографами всех членов сборной. Стартовая цена лота - 3000 гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 11-летний черкасщанин в свой день рождения подарил планшет морпехам, защищающим Мариуполь. ФОТО

Поучаствовать в аукционе можно по следующей ссылке.

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Если не секрет ,чем ,например , Вы помогли ? Порох на новый год передал оружие за свои деньги в Мариуполе. А Вы? Спасибо
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а він як і кожен українець перераховує з своєї зарплати податки на армію, на відміну від кодли олігаторів на чолі з пєцюнею, які ці податки тирять.
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Но ты же не пишешь обо всех ,баба. Ты пишешь о конкретном человеке. То есть просто клевещешь своим грязным помелом.
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якоб клєвєту я не постив на порося - це для нього буде комплімент.
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та він навіть не знає про твоє існування )))

хто ти таке ?
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исполнил заказ на изделие для быта вертолетчиков воинской части АЧ-2215 себестоимостью около 2000 грн в 2014 году.
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И всё? Порох уже на 500 миллионов гривен помог. Но он об этом не кричит на каждом углу.И заказ то вы наверное просто выполняли за волонтерские деньги.
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закрыл глаза и вижу как честный основатель честной партии регионов свои кровные честно заработаные 500 лямов отдал армии, которую он вместе с рыгами разваливал, выводя бабло офшоры.если петя и списал со своих счетов 500 млн, то он их себе обязательно вернет, но уже на офшор....
за землю под фабрику в Борисполе ни грама не заплатил))))
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Как-то пох,шо ты там видишь в своих одноклассниках. Намного больше людей видят другое. В том числе и мои друзья,которые сейчас на фронте. Я им больше верю ,чем занюханному зрадодрочеру с цензора.
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рейтинг шоколадного - ровно то количество людей которые видят другое через очки особого розового цвета.
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ага. точно.!!!!!!!!за волонтерские. а всем волонтерам петя денег дал. щедрая душа
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У аксенова проси ссылочки ,ватостополец Или у поклонской
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А как эта сепарня "Севанет" сегодня вечером визжала за контракты ВСУ: "парни бросайте, рвите всё, зачем оно вам?" - полный зашквар от сепарни из Крыма, не хватало только классики жанра: "разваричивайтесь и вместе пойдем на Киев".
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Вона ВСУ не помогает, а только гадит Гадей Сравченко.
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Рошен в бюджет Украины налоги платит, даёт рабочие места Украинцам, а что хорошего делает ВОНА? Вона живёт за наш счёт с 1997 года!!!!
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Так Петро з того бюджета краде разів у 100 більше, ніж перераховує податками.
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рошен взвинтил курс доллара что бы ЗП в долларах была меньше и себестоимость его экспортной продукции была меньше, а прибыли на офшоры через европейские компании-прокладки выкачивать больше. с офшоров рошен налоги платит?????????
слава рошену, ганьба ВОНе!!!!
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Не будь таким наивным, курс гривны - результат деятельности всех уродов у власти за 25 лет.
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так кучмо - з 2 до 5, вони - з 5 до 8, а пєцьї і його кодли - з 8 до 27. І шо?
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))И это ышо ни фсе!!!40-50 конец 17!
Так и запиши!!!!!
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ага. был курс 40. решили петя с сеней под МВФ курс 22 сделать. на утро - 22!!!!! так вчера ж еще рыночный был 40. чего не по 10 его сделать было?????
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Пока в Украине не будет производств с глубокой переработкой сырья, то ничего хорошего не будет.
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Сформировать гражданское общество, которое будет избирать достойных людей во власть и жестко контролировать их деятельность.............другого пути нет, ни Вона, ни Ляшко ни другие уроды ничего не решат, они воры, которые рвутся к бюджету Украинского народа.
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кто это даст сделать? они что ли? что бы это сделать в начале их надо всех повесить прям на майдане. публично и на весь мир.
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Начни с себя, не бери и не давай брать другим взятки, убирай за собой мусор и не давай гадить другим......не голосуй за дешёвых клоунов типа Шлюшка и Воны.....и Украина начнёт меняться на глазах.
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Пока будут считать это бредом, то ничего хорошего не ждёт Украину.
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ліпецький рашен платить кошти виключно в бюджет агресора, причому у сумі набагато більшій ніж потрібно козломордії на утримання лугандону.
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Вы можете подтвердить это документально? Иначе Вы базарная сплетница.
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И прошу заметить шакалад это не весь бицнес гада!
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надо эту фабрику национализировать и закрыть нахер.
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Вы заметили, что ВОНА "патриотка" ни разу не была в АТО? И её однопартийцы тоже туда не спешат ехать.
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Да он и Винницкий то не продаст, все в слепой траст, все что нажито непосильным трудом...


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Он Вас не слышит. Видите , он из методички одну и ту же фразу строчит. На более осмысленные слова не хватает куриного мозга.
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Він краще ...*на лижі стане * а не продасть .
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Це не вихід, Бо або зламає, або перепродасть
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ну или наладить выпуск скрепных конхвет" БОЯРЫШНИК" ,тогда и продавать не надо.
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армии помогают волонтеры. петя и Ко на армии и на войне пиарятся и зарабатывают кеш.
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Твои волонтеры всрались бы покупать танки и артиллерию . У всех ,вместе взятых волонтеров денег не хватит.
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а мы их покупали? мы их или активно продаем. куда угодно. но не в нашу украинскую армию. или используем остатки от СССР.
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Ты в какой стране живешь ? Новости не смотришь? Пока соберут ОДИН Оплот то времени утечет река. И дорогие они. Выгодней продать один Оплот и модернизировать 10 Булатов. Кстати Булаты неплохо воюют. Говорю из первых рук. У меня друг на Булате в Широкино. Пару раз в неделю созваниваемся.
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Это что??? Новость за сегодня.Иногда надо кроме форумов на цензоре другие новости читать. Я понимаю ,что ты здесь на работе ,но отрывайся иногда.

смотри ЗДЕСЬ
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Так шо значит не вырывали с контекста каракулевые слова про то шо они победили бы и без волонтеров, раз последний порохобот об этом вслух варнякает. Скоро и бандеры окажутся таки циничными
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Ты вообще представляешь себе объемы поставок в армию??? Как ни зрадодрочер ,так эксперт по всем вопросам. Так идите ,управляйте страной ,великие специалисты
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Баба, про лыжника не хочешь написать? Статья вообще-то про него.
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Та хай не вихитуеться а просто пожертвуе 3000 грн та й годі-
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О стецьки уже за петю понеслись,хотя тема не про него)))Глядя на такие поступки Украинцев понимаешь,что их не сломает ни хуйло,не его подхуйловник петруха.А про помощь от него армии на пьятом канале вещайте.Беня если вступился за Украину в 2014 году,хотя пусть и за свои интересы,все увидели.
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питро сильно помог бы если бы посадил всех своих коррупционных дружков-а имидж стране какой он сделал?шарахаются как от хуйла уже .помощники мля -один шокин чего стоил.а до этого? а после?
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А петя,сеня,вова ,случайно ничего не продают или им лыжи самим нужны,чтобы вовремя на них встать и навострить в нужном направлении .....
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Негідник! Позбавити громадянства!
Справжні Патріоти кричать ;Зрада!; і не платять податки!
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судя по всему жареным запахло-питра в наглую уже нам втюхивают .незаменимые мля.раньше такого не было .ну ка просветите стецьки шо там?вона пидкрадаеться чи трамп по попке надаеть-не хуй народ обижать-сажай киздоту .тада и сам выберешся
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трампа избрал американский народ-и не за цукерки чи гречку!!!!
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Меньше половины избирателей. Не весь народ.
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Он планирует на этих лыжах минометы возить? Ну почти как их кумир батька махно.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинский биатлонист Кильчицкий продает на аукционе лыжи, чтобы помочь армии
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