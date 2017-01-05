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Все про:магазин (158) Минюст (1004) тюрьма (609) реформы (2329) заключенные (318) пенитенциарная служба (119) карта (89)

 Минюст планирует открывать в тюрьмах магазины и выдать заключенным зарплатные банковские карты

Министерство юстиции намерено начать размещение магазинов в тюрьмах в текущем году.

Об этом заявил в интервью "5 каналу" заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В этом году мы будем маленькие магазинчики запускать. Сейчас с торговыми сетями ведем переговоры. В текущем году мы начнем реализовывать запуск магазинчиков в пенитенциарной системе", - сообщил он.

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Чернышов также сообщил, что заключенным будут выданы зарплатные банковские карты, на которые будут поступать средства за выполняемую ими работу. За денежные средства, перечисленные на карты, осужденные смогут приобретать продукты в тюремных магазинах.

Замминистра юстиции назвал данные нововведения одним из аспектов реформы пенитенциарной системы. По его прогнозам реформа будет длиться 5-7 лет.

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)) О! план !! Каждому заключённому по делам его! )
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и карточки Международного инвестиционного банка Рошена
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Ігрові автомати встановити в тюрмах,щоб зекам час скоріше проходив
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Вы как ребенок.... вроди там не тюрьма, а санаторий....захотел в магазин, захотел в сауну.
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А ты хочешь, чтобы вертухаи барыжили и дальше?
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Если, Вы реально верите, что зеки там разгуливают где хотят с деньгами, и у них проблема: где их потратить, то говорить с Вами не о чем.
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Ты смешной и наивный человек, в тюрьме человек должен иметь возможность купить себе всё необходимое, воду, пасту и пр., а не ждать передачки или покупать у вертухая в тридорога.
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Так заключённые должны сидеть а не ишачить ................
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Действительно виновные в Украине ,увы сидят не в тюрьмах и зонах а в парламенте,судах,прокуратурах,правительстве и президентском кресле и искупать они должны не потом и трудом а своими никчемными головами !!!!!
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Сколько в Украине зеков? С каждого зека по 2 гривны в месяц тоже хорошо
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А общая концепция этой реформы где-то озвучивалась? Или только магазинчики продумали?
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Похоже Лавров прав был.Дебилы.Вы когда начнете думать о нетрудоспособных,о немощных стариках,о инвалидах?Один бизнес в голове.
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Вообще, достойный уровень жизни и быта заключенных - это показатель развитой страны.
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Только зарплатные банки будут банков тех которые обанкротились))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст планирует открывать в тюрьмах магазины и выдать заключенным зарплатные банковские карты
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