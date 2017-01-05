 Минюст планирует открывать в тюрьмах магазины и выдать заключенным зарплатные банковские карты

Об этом заявил в интервью "5 каналу" заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В этом году мы будем маленькие магазинчики запускать. Сейчас с торговыми сетями ведем переговоры. В текущем году мы начнем реализовывать запуск магазинчиков в пенитенциарной системе", - сообщил он.
Чернышов также сообщил, что заключенным будут выданы зарплатные банковские карты, на которые будут поступать средства за выполняемую ими работу. За денежные средства, перечисленные на карты, осужденные смогут приобретать продукты в тюремных магазинах.
Замминистра юстиции назвал данные нововведения одним из аспектов реформы пенитенциарной системы. По его прогнозам реформа будет длиться 5-7 лет.
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Магазины "Рошен".
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