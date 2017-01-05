 Институт сердца не может самостоятельно открывать филиалы в регионах, - Минздрав

Об этом идет речь в официальном письме Министерства здравоохранения Украины в ответ на запрос Цензор.НЕТ и ряда других изданий относительно заявления директора Института Сердца Бориса Тодурова. В своем заявлении известный кардиохирург отметил, что Минздрав вот уже несколько месяцев блокирует открытие двух филиалов Института сердца в Луганской и Донецкой областях.
Иными словами, Институт сердца Минздрава Украины не может открывать филиалы в регионах в связи с тем, что специализированные медцентры подчиняются местным властям и финансируются из их бюджетов. А Институт сердца находится в подчинении Министерства здравоохранения Украины.
В то же время, говорится в письме, Институт сердца может оказывать, консультативную, организационно-методическую помощь учреждениям здравоохранения по кардиологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, хирургии сердца и магистральных сосудов, сосудистой хирургии, способствовать повышению квалификации медицинских кадров.
"По замечаниям о "блокировке" работы ГУ "Институт сердца МОЗ Украины", отмечаем, что официальные письма от директора Института Б. Тодурова с просьбой согласовать открытие филиалов в Донецкой и Луганской областях поступили в МОЗ Украины 05.10.2016 г. и 07.10.2016 г. соответственно, и на следующий рабочий день были предоставлены на обработку Медицинским департаментом. Указанные письма не содержали никакой информации об обоснованных финансовых расчетах, реальных потребностях и о согласовании в соответствии с законодательством с органами местного самоуправления на размещение подразделений Института в соответствующих областях", - говорится в письме.
По словам чиновников, "в течение октября-ноября 2016 с целью объективного изучения текущей ситуации в регионах, заместитель Министра здравоохранения Украины А. Линчевский совершил рабочие визиты в Донецкую и Луганскую области. На основе полученной информации специалистами Медицинского департамента Минздрава Украины готовится официальный ответ".
Кроме того, "в настоящее время в Минздрав Украины 12.12.2016 поступило обращение председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны С. Пашинского по содействию в открытии филиалов. Также 13.12.2016 г. поступило очередное письмо от ГУ "Институт сердца МОЗ Украины. Ответы на все обращения по данному вопросу были подписаны".
Директор Института сердца Борис Тодуров прокомментировал ситуацию следующим образом: "После всех публичных "обсуждений", имея официальное обращение от Института сердца, официальную просьбу директора департамента здравоохранения Луганской Области, директора городского департамента здравоохранения г.Мариуполь, официального обращения нескольких народных депутатов, официальной просьбы комитета обороны ВР, замминистра Линчевский в своем сегодняшнем письме отказал Институту сердца в открытии филиалов в Луганской и Донецкой областях, жители и служащие ВСУ которых остались без кардиохирургической помощи. Для открытия филиалов не требовалось никакого дополнительного финансирования и оборудования. Требовалась только резолюция "не возражаю". Три филиала Института сердца по разрешению Минздрава уже работают в разных областях Украины. После открытия филиала в Житомире, например, за два года уже сделано 150 операций на открытом сердце на базе Житомирской областной больницы. Что плохого мы предлагаем? Но господин Линчевский решил поиграть в Швондера и "уплотнить" профессора, не задумываясь о 2 млн населения двух областей, которые нуждаются в постоянной кардиохирургической поддержке. Диагностические бригады и я лично в качестве волонтеров ездим в обе области каждые три месяца. В год мы оперируем в обоих областях около 800 гражданских и военных с пороками сердца и инфарктами. Эти действия заместителя министра здравоохранения, который ничего лично не сделал для организации помощи на подконтрольных территориях и который тормозит нашу инициативу, считаю преступными".
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теперь понятен поросячий визг блатняка тодурова.
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а может быть-может быть!
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Филиал Института сердца Минздрава Украины открыт сегодня, 26 декабря, в Северодонецке, передает корреспондент "ОстроВа"
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просто лишат звания "филиал" и будет самостоятельная единица.
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он желает быть у кормушки, а его пинком пнули.
обидели мальчика.
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что-то вся эта хрень напоминает мне борьбу за бабло институтов поплавского в каждом закоулке...
бизнес, б..
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особенно фармакологическая и хирургическая братва.
это точно.
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http://censor.net.ua/news/211024/militsiya_v_interesah_torgovtsev_organami_prikryvaet_strannye_smerti_molodyh_lyudeyi_pod_poezdami_smi
8.07.11 10:32 В Киевской области "черные трансплантологи" похищали у покойников глаза
http://censor.net.ua/news/176578/v_kievskoyi_oblasti_chernye_transplantologi_pohischali_u_pokoyinikov_glaza07.04.12 10:28 Минздрав хочет разрешить "разбирать" украинцев на органы после смерти
http://censor.net.ua/news/202594/minzdrav_hochet_razreshit_razbirat_ukraintsev_na_organy_posle_smerti
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урологи, кажется. по телеку лет пять назад дело показывали.
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Они гавнотерки в СМИ устраивают и нет никого, что бы напомнить чем и кто должен заняться.
а вот так: Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова: "Почти все тендеры проведены"
ах так: Тодуров - Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"
а тогда вот так: Институт сердца не может самостоятельно открывать филиалы в регионах, - Минздрав
ЁМАТЬВАШУИТИ, товарисЧи медики!
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Елена Ягода
Г е ш е ф т н и к и !
Сердце от 100 000$
. Сюда входит дооперационное обследование, операция и реабилитация.необходимо подтверждение с помощью объективных
инструментальных клинических исследований: ЭЭГ (оценка электрической
активности мозга), ангиография и/или перфузная сцинтиграфия (оценка
кровотока в разных областях мозга). В Украине многие лечебные учреждения не имеют ни оборудования, ни специалистов, способных ставить диагноз "смерть мозга".
31.05.2015 16:18
Черниговские судмедэксперты украли органы у 159 умерших,- СБУ
http://censor.net.ua/news/220258/chernigovskie_sudmedeksperty_ukrali_organy_u_159_umershih_sbu
По данным СБУ, противоправную деятельность осуществляла
организованная преступная группа "из числа работников Черниговского
областного бюро судебно-медицинской экспертизы (ОБСМЭ) и коммунального
заведения "Черниговское областное патологоанатомическое бюро".
"Злоумышленники,
используя тяжелое морально-психологическое состояние родственников
умерших, посредством обмана получали от них согласие на изъятие органов и
частей тела", - отмечает СБУ.
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