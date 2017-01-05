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 Политика Украины, Экономика, Здоровье
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Все про:медицина (1371) Минздрав (1230) Тодуров Борис (2)

 Институт сердца не может самостоятельно открывать филиалы в регионах, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины поддерживает создание соответствующих учреждений здравоохранения, но они должны находиться в подчинении соответствующих областных государственных администраций, поскольку именно они являются распорядителями бюджетных средств согласно Концепции децентрализации и распределения медицинской субвенции.

Об этом идет речь в официальном письме Министерства здравоохранения Украины в ответ на запрос Цензор.НЕТ и ряда других изданий относительно заявления директора Института Сердца Бориса Тодурова. В своем заявлении известный кардиохирург отметил, что Минздрав вот уже несколько месяцев блокирует открытие двух филиалов Института сердца в Луганской и Донецкой областях.

Иными словами, Институт сердца Минздрава Украины не может открывать филиалы в регионах в связи с тем, что специализированные медцентры подчиняются местным властям и финансируются из их бюджетов. А Институт сердца находится в подчинении Министерства здравоохранения Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тодуров - Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"

В то же время, говорится в письме, Институт сердца может оказывать, консультативную, организационно-методическую помощь учреждениям здравоохранения по кардиологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, хирургии сердца и магистральных сосудов, сосудистой хирургии, способствовать повышению квалификации медицинских кадров.

"По замечаниям о "блокировке" работы ГУ "Институт сердца МОЗ Украины", отмечаем, что официальные письма от директора Института Б. Тодурова с просьбой согласовать открытие филиалов в Донецкой и Луганской областях поступили в МОЗ Украины 05.10.2016 г. и 07.10.2016 г. соответственно, и на следующий рабочий день были предоставлены на обработку Медицинским департаментом. Указанные письма не содержали никакой информации об обоснованных финансовых расчетах, реальных потребностях и о согласовании в соответствии с законодательством с органами местного самоуправления на размещение подразделений Института в соответствующих областях", - говорится в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова: "Почти все тендеры проведены"

По словам чиновников, "в течение октября-ноября 2016 с целью объективного изучения текущей ситуации в регионах, заместитель Министра здравоохранения Украины А. Линчевский совершил рабочие визиты в Донецкую и Луганскую области. На основе полученной информации специалистами Медицинского департамента Минздрава Украины готовится официальный ответ".

Кроме того, "в настоящее время в Минздрав Украины 12.12.2016 поступило обращение председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны С. Пашинского по содействию в открытии филиалов. Также 13.12.2016 г. поступило очередное письмо от ГУ "Институт сердца МОЗ Украины. Ответы на все обращения по данному вопросу были подписаны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно вводить в стране медицинское страхование: думаю, мы найдем много сторонников этой системы, - Гройсман

Директор Института сердца Борис Тодуров прокомментировал ситуацию следующим образом: "После всех публичных "обсуждений", имея официальное обращение от Института сердца, официальную просьбу директора департамента здравоохранения Луганской Области, директора городского департамента здравоохранения г.Мариуполь, официального обращения нескольких народных депутатов, официальной просьбы комитета обороны ВР, замминистра Линчевский в своем сегодняшнем письме отказал Институту сердца в открытии филиалов в Луганской и Донецкой областях, жители и служащие ВСУ которых остались без кардиохирургической помощи. Для открытия филиалов не требовалось никакого дополнительного финансирования и оборудования. Требовалась только резолюция "не возражаю". Три филиала Института сердца по разрешению Минздрава уже работают в разных областях Украины. После открытия филиала в Житомире, например, за два года уже сделано 150 операций на открытом сердце на базе Житомирской областной больницы. Что плохого мы предлагаем? Но господин Линчевский решил поиграть в Швондера и "уплотнить" профессора, не задумываясь о 2 млн населения двух областей, которые нуждаются в постоянной кардиохирургической поддержке. Диагностические бригады и я лично в качестве волонтеров ездим в обе области каждые три месяца. В год мы оперируем в обоих областях около 800 гражданских и военных с пороками сердца и инфарктами. Эти действия заместителя министра здравоохранения, который ничего лично не сделал для организации помощи на подконтрольных территориях и который тормозит нашу инициативу, считаю преступными".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война", - директор Института сердца Тодуров о деятельности главы Минздрава Супрун

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хитёр-бобёр тодуров... а в филиалах, которые оно хотело открыть под своей эгидой, будут денюжку брать, а денюжку самому тодурову передавать будут, а там, глядишь, и работать тудорову не надить.... сиди себе, а тебе тока деньга капает.

теперь понятен поросячий визг блатняка тодурова.
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Пашинський і тут хотів погріти руки на державному фінансуванні незрозумілих медичних закладів? Коли ж його таки посадять?
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оооооо, тодурова пашинский кроет!!!!
а может быть-может быть!
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А как же это?
Филиал Института сердца Минздрава Украины открыт сегодня, 26 декабря, в Северодонецке, передает корреспондент "ОстроВа"
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почему?
просто лишат звания "филиал" и будет самостоятельная единица.
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Я про разновекторность информационных потоков от участников конфликта.
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тут одна сторона конфликт устроила.
он желает быть у кормушки, а его пинком пнули.
обидели мальчика.
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Я так глубоко не влазил в тему филиалов-тендеров по лекарствам хватило.
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о, пошла жара...
что-то вся эта хрень напоминает мне борьбу за бабло институтов поплавского в каждом закоулке...
бизнес, б..
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а кто в этих "центрах" будет врачевать ? Тодурова "клоны" или у нас все врачи уровня Тодурова как врача ?
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Подавляющее большинство-малограмотные мажорные рукожопы с купленными дипломами.
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дык, это и к самому Бореньке тоже относится.
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+100%
особенно фармакологическая и хирургическая братва.
это точно.
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06.07.12 00:18 Милиция в интересах торговцев органами прикрывает странные смерти молодых людей под поездами, - СМИ
http://censor.net.ua/news/211024/militsiya_v_interesah_torgovtsev_organami_prikryvaet_strannye_smerti_molodyh_lyudeyi_pod_poezdami_smi
8.07.11 10:32 В Киевской области "черные трансплантологи" похищали у покойников глаза
http://censor.net.ua/news/176578/v_kievskoyi_oblasti_chernye_transplantologi_pohischali_u_pokoyinikov_glaza07.04.12 10:28 Минздрав хочет разрешить "разбирать" украинцев на органы после смерти
http://censor.net.ua/news/202594/minzdrav_hochet_razreshit_razbirat_ukraintsev_na_organy_posle_smerti
1
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кстати, "черные трансплантологи", помнится мне, тоже из шалимовского института исходили.
урологи, кажется. по телеку лет пять назад дело показывали.
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та йасный пентиум!! у сердца, на такое дело, тупо просто бабла не хватит на подмазку!
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Воналюбы, ВОНА в политике с 1997 года, что она хорошего сделала для Украинцев за эти годы? Барыга Порошенко хоть торты, конфеты и шиколадки производит, а ВОНА?
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Бесполезно, эти не дадут. У них завхоз сыроед. Фюрер кличка, сам из Харькова
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страна не пуганных идиотов. Им есть когда своими обязанностями заниматься?
Они гавнотерки в СМИ устраивают и нет никого, что бы напомнить чем и кто должен заняться.

а вот так: Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова: "Почти все тендеры проведены"

ах так: Тодуров - Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"

а тогда вот так: Институт сердца не может самостоятельно открывать филиалы в регионах, - Минздрав



ЁМАТЬВАШУИТИ, товарисЧи медики!
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Я не совсем понимаю, чего это Тодуров жопу рвет за жителей Дамбаса? Неужели ему мало заработка в Киеве? Ну не верю в его искреннюю заботу о дамбасянах. Сепаров будут лечить втихаря и пиарить жоппоблок в Мариуполе и прочей ватной местности.
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http://censor.net.ua/v338256
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31.05.2015 16:18
Черниговские судмедэксперты украли органы у 159 умерших,- СБУ
http://censor.net.ua/news/220258/chernigovskie_sudmedeksperty_ukrali_organy_u_159_umershih_sbu
По данным СБУ, противоправную деятельность осуществляла
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областного бюро судебно-медицинской экспертизы (ОБСМЭ) и коммунального
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А кто лечить-то будет в этих филиалах? У нас, что, есть такое количество специалистов? А если есть, то кто им мешает работать не в филиалах, а просто в больницах частных или гос.? Муть какая-то.
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Интересно, а откуда у вояк ВСУ пороки сердца? Как они с пороками до призывноготвозраста доживают да еще медкомиссию прходят? Каких "военнослужащих" тодуров оперировать собрался? Пипец повело "светилу". Кстати, в Крамахе кардиохирургия уже года два как работает. Считается областной донецкой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнститут сердца не может самостоятельно открывать филиалы в регионах, - Минздрав
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