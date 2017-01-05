 НАБУ завершило досудебное расследование по делу о махинация при тендерных закупках для "Укрзализныци", - Холодницкий

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ
"Следствием установлено, что должностные лица "Укрзализныци" в результате осуществления в 2015 году государственных закупок элементов креплений для железнодорожного пути по предварительному сговору с должностными лицами коммерческих предприятий, обладая информацией о реальной рыночной стоимости предмета закупки, умышленно и вопреки интересам государственного предприятия акцептовали предварительно согласованные, завышенные на сумму более 20 млн. грн. ценовые предложения одного из этих коммерческих предприятий и злоупотребляя своим служебным положением, перечислили соответствующие средства на его расчетные счета.
Получив эти деньги, должностные лица коммерческого предприятия легализовали их происхождение путем дальнейшего перечисления на счета фиктивных предприятий за якобы полученные услуги, уклонившись при этом от уплаты налогов", - написал Холодницкий.
Уже после реорганизации "Укрзализныци" в акционерное общество в 2016 году те же лица продолжили действовать по этой же схеме, поставив себе целью завладения государственными средствами на сумму уже более 43 млн. гривен. Соответствующее ценовое предложение было вновь акцептован тендерным комитетом, но на этот раз на пути злоумышленников стали антимонопольные органы, решением которых результаты закупок аннулированы по жалобе добросовестного участника.
Как отмечает прокурор, это не исключает ответственности должностных лиц "Укрзализныци" и коммерческих предприятий за совершение покушения на завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Собранные детективами доказательства антикоррупционными прокурорами признано достаточными для составления и направления в суд обвинительного акта. После ознакомление стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд.
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всем выдать революционные шоколадные шаровары !
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fraza.ua›news…256157/holodnitskij…sebe…avtomobil…
Как выяснили журналисты «Фразы», Холодницкий за 900 тысяч гривен купил Volkswagen Touareg 2013 г.в. ... Это уже второй автомобиль в автопарке Холодницкого.
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