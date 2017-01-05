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Все про:НАБУ (1281) железная дорога (930) суд (19805) тендер (516) Укрзализныця (950) Холодницкий (222) Антикоррупционная прокуратура (302) закупки (66)

 НАБУ завершило досудебное расследование по делу о махинация при тендерных закупках для "Укрзализныци", - Холодницкий

Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению должностных лиц ГП "Укрзализныця" в завладении средствами железной дороги во время проведения тендерных закупок, а также совершении ряда других, связанных с этим преступлений (так называемое "дело болтов и гаек").

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ

"Следствием установлено, что должностные лица "Укрзализныци" в результате осуществления в 2015 году государственных закупок элементов креплений для железнодорожного пути по предварительному сговору с должностными лицами коммерческих предприятий, обладая информацией о реальной рыночной стоимости предмета закупки, умышленно и вопреки интересам государственного предприятия акцептовали предварительно согласованные, завышенные на сумму более 20 млн. грн. ценовые предложения одного из этих коммерческих предприятий и злоупотребляя своим служебным положением, перечислили соответствующие средства на его расчетные счета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило расследование в отношении чиновницы Минагрополитики, задержанной при получении $150 тыс. взятки, - Холодницкий

Получив эти деньги, должностные лица коммерческого предприятия легализовали их происхождение путем дальнейшего перечисления на счета фиктивных предприятий за якобы полученные услуги, уклонившись при этом от уплаты налогов", - написал Холодницкий.

Уже после реорганизации "Укрзализныци" в акционерное общество в 2016 году те же лица продолжили действовать по этой же схеме, поставив себе целью завладения государственными средствами на сумму уже более 43 млн. гривен. Соответствующее ценовое предложение было вновь акцептован тендерным комитетом, но на этот раз на пути злоумышленников стали антимонопольные органы, решением которых результаты закупок аннулированы по жалобе добросовестного участника.

Также читайте: Дело о злоупотреблении на харьковском заводе "Электротяжмаш" передано в суд, - глава САП Холодницкий

Как отмечает прокурор, это не исключает ответственности должностных лиц "Укрзализныци" и коммерческих предприятий за совершение покушения на завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Собранные детективами доказательства антикоррупционными прокурорами признано достаточными для составления и направления в суд обвинительного акта. После ознакомление стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд.

Читайте: Антикоррупционная прокуратура постарается передать дело Охендовского в суд до 13 февраля, - Холодницкий

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На турнірі у Бельгії Христина Погранична блискуче впоралася у фіналах з усіма трьома предметами (обруч - 15.850, м'яч - 15.950, булави - 15.950), завоювавши три «золота». Також у попередній день змагань львів'янка виграла «золото» у багатоборстві, таким чином завоюваши всі можливі золоті медалі.

https://www.youtube.com/watch?v=FGs7hUowK-U
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И это только один из тендеров за тот год. И один год из многих.
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Очередной истребитель СУ-33 разбился при посадке на авианесущий крейсер "Кузнецов"
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НАБУ завершило досудебное расследование по делу о ...

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всем выдать революционные шоколадные шаровары !
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Уже три года как нет ворюги януковича.А воровство процветает как и раньше.
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и по чём сегодня "досудебные расследования по делу о махинациях ......." ?
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Холодницкий подарил себе на Новый год автомобиль...

fraza.uanews…256157/holodnitskij…sebe…avtomobil

Как выяснили журналисты «Фразы», Холодницкий за 900 тысяч гривен купил Volkswagen Touareg 2013 г.в. ... Это уже второй автомобиль в автопарке Холодницкого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ завершило досудебное расследование по делу о махинация при тендерных закупках для "Укрзализныци", - Холодницкий
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