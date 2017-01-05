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Все про:дороги (1487) Николаевская область (737) Одесская область (1288) погода (2299) Нацполиция (5349) стихия (926) снегопад (546)

 В связи с ухудшением погодных условий 6 января ограничивается движение грузовых автомобилей в Одесской и Николаевской областях

В связи с прогнозируемыми сложными погодными условиями со снегопадами с сильным ветром, снежными заносами и резким уменьшением температуры воздуха, 6 января с 8:00 будет ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Одесской и Николаевской областей .

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции.

Движение ограничивается в Одесской области, а также на следующих участках автомобильных дорог по территории Николаевской области:

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рождество на юг и восток Украины надвигается циклон: штормовой ветер и метели

- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г.Таганрог), км 55 + 550 (от границы с Одесской областью) - км 177 + 531 (до границы с Херсонской областью)
- Т-15-14 подъезд к пгт Березанка, км 0 + 000 (от примыкания к автодороге М-14) - 4 + 430 (до перекрестка улиц в пгт Березанка)
- Т-15-13 Нечаяное - Очаков км 0 + 000 (от примыкания к автодороге М-14) - км 36 + 900 (до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из города Очакова)

Также читайте: Снегопад в Украине: на Закарпатье затруднено движение по автодорогам, для грузовиков проезд закрыт

На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
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вот молодцы...начали на опережение срабатывать
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Что за идиотизм , хвалить за то что входит в их обязанность??
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Ну молодец.Заработал на пайку шоКАЛАда. Похвали ещё порошенко, что тот моет руки перед едой и вытирает ноги при входе в дом.
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у тя чо,понос от шоколада? 50мл боярышника,чайная ложка соли....НЕ ЗАПИВАТЬ и НЕ ЗАКУСЫВАТЬ
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[Экономика от Пророка]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/
Ляшко из таиландского курорта забеспокоился об украинских спасателях

Два дня назад я сообщал со ссылкой на СМИ, что радикально продажный Ляшко ныне гуляет за бешенные деньги на курортах в Таиланде, куда полетел через Вену. Однако, видать, даже на таиландских курортах его не оставляют ни на минуту мысли об угнетаемом олигархами украинском народе.

Цинизм Ляшко просто зашкаливает. Вчера он разместил у себя в Фейсбуке «невинный» пост о том, что «украинские спасатели с огромным риском для собственной жизни ежедневно спасают людей и их имущество во всех уголках нашей великой Украины». Затем добавил, что его команда добилась повышения зарплаты для спасателей с 3 до 5 тыс грн, чем он гордится… И прочее бла-бла-бла в этом же духе.

Правда, уже через 4 часа после этого поста Ляшко разместил в Фейсбуке краткую запись «Ляшко отдыхает в Таиланде», которую сопроводил «пикантной» фотографией - на ней он в трусах и с вилами в руках отчаянно отбивается от настырных таиландских путан…

Если это у нардепа такой «тонкий» юмор, то, мне кажется, его должны «по-достоинству» оценить те, кто голосовал за радикально продажную партию Ляшко...

Про склонность Ляшко стремительно менять политическую ориентацию и про не менее позорную его деятельность в молодости читайте здесь!
[http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_17.html] Посмотри!
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Лопаты подготовил. А то в прошлые годы к гаражу добраться только пехарем и открыть было трудновато. А про то как выехать вообще молчу. Хотя... в этот раз (в эту зиму), как нельзя пока все кстати; и праздники дома и рождественские морозики со снежком...

С наступающим всех Рождеством Христовым по Юлианскому календарю. Пусть всем будет добро, да будет Мир, да сгинет Хуйло...
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В пятницу, 6 января, в Украине ожидается существенное понижение температуры воздуха, по всей территории страны пройдет снег, в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях - сильный снег, в Луганской и Донецкой областях - дожди.

Ну там все, как не у людей...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ связи с ухудшением погодных условий 6 января ограничивается движение грузовых автомобилей в Одесской и Николаевской областях
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