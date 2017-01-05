 В связи с ухудшением погодных условий 6 января ограничивается движение грузовых автомобилей в Одесской и Николаевской областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции.
Движение ограничивается в Одесской области, а также на следующих участках автомобильных дорог по территории Николаевской области:
- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г.Таганрог), км 55 + 550 (от границы с Одесской областью) - км 177 + 531 (до границы с Херсонской областью)
- Т-15-14 подъезд к пгт Березанка, км 0 + 000 (от примыкания к автодороге М-14) - 4 + 430 (до перекрестка улиц в пгт Березанка)
- Т-15-13 Нечаяное - Очаков км 0 + 000 (от примыкания к автодороге М-14) - км 36 + 900 (до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из города Очакова)
На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
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Ляшко из таиландского курорта забеспокоился об украинских спасателях
Два дня назад я сообщал со ссылкой на СМИ, что радикально продажный Ляшко ныне гуляет за бешенные деньги на курортах в Таиланде, куда полетел через Вену. Однако, видать, даже на таиландских курортах его не оставляют ни на минуту мысли об угнетаемом олигархами украинском народе.
Цинизм Ляшко просто зашкаливает. Вчера он разместил у себя в Фейсбуке «невинный» пост о том, что «украинские спасатели с огромным риском для собственной жизни ежедневно спасают людей и их имущество во всех уголках нашей великой Украины». Затем добавил, что его команда добилась повышения зарплаты для спасателей с 3 до 5 тыс грн, чем он гордится… И прочее бла-бла-бла в этом же духе.
Правда, уже через 4 часа после этого поста Ляшко разместил в Фейсбуке краткую запись «Ляшко отдыхает в Таиланде», которую сопроводил «пикантной» фотографией - на ней он в трусах и с вилами в руках отчаянно отбивается от настырных таиландских путан…
Если это у нардепа такой «тонкий» юмор, то, мне кажется, его должны «по-достоинству» оценить те, кто голосовал за радикально продажную партию Ляшко...
Про склонность Ляшко стремительно менять политическую ориентацию и про не менее позорную его деятельность в молодости читайте здесь!
[http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_17.html] Посмотри!
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С наступающим всех Рождеством Христовым по Юлианскому календарю. Пусть всем будет добро, да будет Мир, да сгинет Хуйло...
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Ну там все, как не у людей...
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