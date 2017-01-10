 Швейцарская компания обвиняет ГПУ в давлении и препятствовании работе в Украине. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, народный депутат Иван Мирошниченко (фракция "Самопомич") направил Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко депутатский запрос с просьбой повлиять на конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг предприятия RISOIL S.A.
По словам нардепа, от имени компаний группы RISOIL S.A. к нему обратился Шота Хаджишвили (представитель компании RISOIL S.A в Украине, гражданин Грузии), с просьбой оказать содействие всестороннему и полному проведению досудебного расследования и недопущению возможных противоправных действий со стороны должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины.
Хаджишвили сообщил, что с апреля 2016 на его и на предприятия группы RISOIL S.A., осуществляется неправомерное давление со стороны сотрудников одного из управлений ГПУ, а именно Крымского управления Генеральной прокуратуры Украины.
В связи с этим народный депутат Иван Мирошниченко просит Генпрокурора Луценко проверить правомерность действий его подчиненных: сотрудников указанного управления, прокуроров, осуществляющих надзор за соблюдением законности в этом производстве, и заместителя Генпрокурора Матиоса А.В.
Хаджишвили заявляет, что указанные лица из корыстных побуждений, систематически совершают давление на представителей компаний группы RISOIL S.A. В частности, по словам Хаджишвили, возбужденное в отношении одной из компаний группы уголовное производство является полностью сфальсифицированным, а его цель - создание таких условий, при которых компании Risoil S.A. было бы невозможно работать, а сам Хаджишвили был бы вынужден предоставить неправомерную выгоду правоохранителям.
В свою очередь адвокат Владимир Лысенко, защищающий интересы Хаджишвили, обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлениями о преступлении, совершаемом указанными сотрудниками прокуратуры. В документах он подробно излагает суть возникшего конфликта и неправомерных действий правоохранителей.
Ссылаясь на факты, приведенные адвокатом Лысенко в соответствующих заявлениях, народный депутат Мирошниченко в своем запросе спрашивает: "Почему досудебное расследование продолжается, если в материалах уголовного производства имеются факты, которые в полной мере опровергают позицию органа досудебного расследования, о совершении преступления, также возникает вопрос о правомерности проведения обыска сотрудниками ГПУ, поскольку указанные действия, возможно, были направлены на оказание давления на предприятие для дальнейшего получения неправомерной выгоды".
По мнению депутата, изложенные обстоятельства указывают, что, несмотря на необоснованность и наличие откровенных противоречий в материалах уголовного производства, досудебное расследование осуществляется с грубым нарушением норм Уголовно-процессуального законодательства.
При этом, как считает Хаджишвили, таким образом "сотрудники Крымского управления ГПУ и их руководство пытаются заставить представителей крупного бизнеса в Украине, предоставлять неправомерную выгоду работникам правоохранительных органов".
Страницы из соответствующих упомянутых документов приведены ниже.
Заявление о преступлении в НАБУ адвоката Лысенко.
Депутатский запрос народного депутата Ивана Мирошниченко.
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....що , Швейцарці ще не усвідомили що у нас відбулася рЕхволюція пА-новому старому...
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В статье ни слова об этом...
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у него будет лет пять для подачи аналогичных бумажек
бывшие птенцы МВД Луценко, такими же методами организовали мне уг. дельце
оправдательный приговор 2012 года смазали
и всё так подвешенное и оставили
а как его теперь закончишь -- дело в Луганске, часть прокуроров пошли на повышение в ЛНР, часть типа Чиж С. пошли на повышение у Луценко в Луганской прокуратуре.
ЛНР это очень удобно, уголь по 40 баксов тысячи вагонов, а дело вывезти не могут.
Патриоты привели к власти Луценко и прочую на букву Г...
Грузину ничего не светит, а депутатских запросов у меня был десятка два -- это от разных депутатов. А суммарно наверное сотня.
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