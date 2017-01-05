 Кибератака во время президентских выборов была санкционирована высшим руководством России, - глава разведки США Клэппер

Это подтвердил во время слушаний в сенатском Комитете по вопросам вооруженных сил в четверг директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По нашим оценкам, только высшее российское руководство могло уполномочить последнее похищение и раскрытие данных, направленное на выборы в США, учитывая объем и уязвимость тех, на кого это было нацелено", - заявил руководитель американской разведывательной структуры.
Он также выразил уверенность, что Россия будет проводить кибероперации против США и в дальнейшем. По его словам, ожидается, что они будут направлены на сбор разведывательной информации, обеспечение процесса принятия решений российским руководством, проведение операций влияния для поддержки военных и политических целей России, а также для подготовки киберпространства для будущих целей.
Кроме того, Клэппер сообщил, что имеет данные об использовании Россией кибертактики и инструментов с целью влияния на общественное мнение в Европе и Евразии.
Вместе с тем, он отметил, что кроме России, Соединенные Штаты подвержены угрозе в киберпространстве со стороны Китая, Ирана, Северной Кореи, а также криминальных и террористических организаций, целями которых являются государственные, коммерческие, политические учреждения и отдельные граждане США.
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