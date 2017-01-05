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 Кибератака во время президентских выборов была санкционирована высшим руководством России, - глава разведки США Клэппер

Похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и последующее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено высшим российским руководством.

Это подтвердил во время слушаний в сенатском Комитете по вопросам вооруженных сил в четверг директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По нашим оценкам, только высшее российское руководство могло уполномочить последнее похищение и раскрытие данных, направленное на выборы в США, учитывая объем и уязвимость тех, на кого это было нацелено", - заявил руководитель американской разведывательной структуры.

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Он также выразил уверенность, что Россия будет проводить кибероперации против США и в дальнейшем. По его словам, ожидается, что они будут направлены на сбор разведывательной информации, обеспечение процесса принятия решений российским руководством, проведение операций влияния для поддержки военных и политических целей России, а также для подготовки киберпространства для будущих целей.

Кроме того, Клэппер сообщил, что имеет данные об использовании Россией кибертактики и инструментов с целью влияния на общественное мнение в Европе и Евразии.

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Вместе с тем, он отметил, что кроме России, Соединенные Штаты подвержены угрозе в киберпространстве со стороны Китая, Ирана, Северной Кореи, а также криминальных и террористических организаций, целями которых являются государственные, коммерческие, политические учреждения и отдельные граждане США.


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этавсёлож гдедаказатильства аднипритпалажения америкосы крававые и гейрапейцы ха-ха-ха дакажите гав-гав скуууу абамачмоооо !!!
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А может подождать доказательства, прежде чем поднимать Штаты насмех?
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Так это не для нас сказано , там Трампа ломают через колено , хуйлу бы помочь каким то терактом чтобы разведка не рушила американо-мордорскую дружбу .
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это обычная кгбшная суть которую воплощает кремлевский уголовник в жизнь.По другому они не умеют и не будут жить:наврать,украсть,отжать ,отравить,убить из-за угла,всех стравливать между собой,взорвать.и люди для них всего лишь средство.А вот себя любимых этот мусор считает сверхчеловеками.
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Орак Бабама дотолерантився і добавився в миротворця, що орки посміли США атакувати. а можна було Хуйла ще в Криму зупинити
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"При малом знании - смелость. При значительном - робость. Только при широком, очень большом знании - снова смелость."
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Вот он - "Ужас,летящий на крыльях ночи"! Будет являться к проснувшимя с похмелья россиянам и навсегда отобьёт охоту пить!
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Они что, весь шампунь к нам отвезли, почему не моются кацапы ?
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Уотергейт 1972-74 гг. для Ричарда Никсона закончился отставкой,эт когда республиканцы с помощью своих 5 агентов проникли в базу демократов.Прослушка закончиласб грандиозным скандалом,но до сих пор никто не доказал прямую связь с Ричардом Никсном,тем не менее он был вынужден сказать : До свидос Омерика..
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Уже всем убогим стало понятно, попрешь против Украины и нефарт полезет через край, но есть ещё дэбилы в Мире....
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У меня на диске был файл в ПДФ, книги с репродукцией Египетского Папируса. На нём кроме всего прочего было четыре свастических символа с включенным в них письмом. Какая падла хапнула. Положи на место. Я этот файл не могу восстановить. Он пропал с раздачи.
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Поменяет Трамп главу разведки и всех делов.В Украине своих проблем нету,что бы писать всякую дурь.Ну например за три года не найден и не осужден и даже все документы уничтожены и свидетелей нет по расследованию гибели людей на майдане.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКибератака во время президентских выборов была санкционирована высшим руководством России, - глава разведки США Клэппер
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