 Должен быть проведен аудит международных закупок лекарств в 2015-16 гг, - Розенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Мы должны снять все спекуляции вокруг вопроса международных закупок и открыто сказать о проблемах, если они будут найдены в процессе аудита. Каждый этап - от проведения тендера до поставки вакцины в конкретную больницу - закупки лекарств должно происходить открыто и прозрачно. Поэтому аудит закупок 2015-2016 годов должен быть проведен авторитетными международными организациями ", - подчеркнул Розенко по результатам совещания с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.
Также Розенко поручил Минздраву уже в ближайшие дни подать конкретный график закупок вакцин и лекарственных препаратов в 2017 году.
"В закупках 2017 должны быть учтены все недостатки и ошибки закупок предыдущих лет. В этом году все вакцины и лекарства должны быть закуплены и доставлены в регионы вовремя и в полном объеме в соответствии с потребностями каждой больнице", - отметил вице-премьер-министр.
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Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова: "Почти все тендеры проведены"(119)
"Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война", - директор Института сердца Тодуров о деятельности главы Минздрава Супрун(466)
"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом", - Розенко(64)
Более 7 млн украинских семей получили жилищные субсидии, - Розенко(110)
Значна кількість ліків, що закуповуються державою, є другорядними, - Супрун(0)
Аптеки должны распродать лекарства, закупленные по завышенным ценам, до 1 февраля, - Супрун(37)
В Минздраве пообещали утвержденный Национальный перечень лекарств до конца января(7)
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Россию - реально жаль (
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Ульяна Супрун - профессиональный врач, общественный деятель, ранее директор гуманитарных инициатив Всемирного Конгресса Украинцев, основатель общественной организации «Защита Патриотов», директор Школы реабилитационной… Ещё
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Или как мой зять некогда в такси устраивался и его хозяин заставлял частным предпринимателем оформляться. Может тоже в основном подобные "предприятия"?
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А от в рашкі ти б прижився.
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ПыСы. За поплакаться в жилетку в цивилизованном мире плату берутю
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тех, кто нажился на бюджете, разобрать на органы. врятли воры хоть чтото вернут
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СЕРГЕЙ ЛЯМЕЦ, ДЛЯ УП
Понедельник, 2 ноября 2009, 22:07
В стране нет эпидемии "свиного гриппа", но есть банальная эпидемия гриппа - как и каждый год. Но в результате извращения фактов в Украине объявлена эпидемия совершенно другой болезни. Всего за один день под этим предлогом правительство решило потратить несколько миллиардов гривен.
Дальше можно уже ничего не объяснять. Но детали не хуже, чем суть происходящего.
Давайте ответим на несколько вопросов:
- Существует ли в Украине эпидемия "свиного гриппа"?
- Существует ли в Украине эпидемия вообще?
- Почему уже два года нас пугают сперва атипичной пневмонией, а затем "свиным гриппом"?
- Кто зарабатывает на эпидемии?
Князевич, Тимошенко придумала эпидемию "свиного гриппа"
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Саме 14-тий сезон додивляюся.
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аудит - это НЕ ревизия !
понты для лохтората...
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Головне? Щоб все було "прозоро". Без цього ніяк.
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