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Все про:МВД (8008) Нацполиция (5348) штат (13) патрульная полиция (1104) Бушуев (14)

 Дополнительный набор в полицию начнется в конце января, - МВД

В Украине в ближайшее время будет увеличен штат полиции за счет нового набора следователей, участковых и полицейских.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД, об этом заявил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев.

По словам Бушуева в конце января начнется процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию.

"Участие в конкурсах смогут принять все граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям", - отметил Бушуев, добавив, что набор на должности в полиции будет проведено абсолютно прозрачно.

Кроме того, по словам Бушуева, в последнее время активно развиваются несколько направлений реформы полиции. В частности, реализация принципа "community policing" и построение нового подхода к охране общественного порядка. Их особенностью является привлечение к работе на улицах как можно большего количества работников полиции и вывода их на улице в небольших городах и селах.

"Каждое сообщение и обращения граждан будет услышано Национальной полицией и на каждый из них будет соответствующая реакция", - подчеркнул Бушуев.

Отметим, в Киеве стартовал набор в полицию новых участковых и следователей еще 13 июля. Также набор был открыт в Киевской области.

В 2016 г. был снят мораторий на прием гражданских лиц в полицию. Также, в конце 2016 г. следователям и участковым увеличили зарплаты - до 10 тыс. гривен.

В тоже время, в стране в несколько раз увеличился уровень преступности, а раскрываемость - нет. Среди причин такого положения дел чиновники в МВД называют АТО, экономический кризис и закон "Савченко", благодаря которому на свободу одновременно вышло большое количество заключенных, в том числе и за тяжкие преступления. Не скрывают в полиции и проблемы с кадрами. Кадровый голод также в числе причин по которым растет преступность.

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Давайте уже на одного украинца двух полицейских. Чтоб с гарантией.
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Кстати, на этих придурков, что копов провоцировали, открыли уголовное дело. И правильно сделали. Жаль, что им люлей на месте не дали. Были бы старые менты, точно бы вломили.
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С одной стороны жалко их - многие действительно шли на честную службу, а с другой - должны были осознавать, кто стоит во главе полиции и, как следствие, во что сейчас её превратили и какое к ней отношение.
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а что жалеть?? назвался груздем -полезай в лукошко(с)
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А чего сразу - груздём? Может они шли в палицайчики, чтобы стать ароматными розами общества и приносить людям только удовольствие и прочие приятные ощущения...
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вы, наверняка, моложе меня... (это ваше преимущество - чтобы сразу отмести брюзжание старперов...)
при совдепии бытовало очень неоднозначное (но, на мой взгляд, абсолютно верное) высказывание:
каждого, кто больше года проработал в мусарне - можно ставить к стенке и расстреливать без суда и следствия !
их души в следующей жизни превратятся в собак, бегающих за людьми и гавкающих от злости !
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Гитлер превратил народ в стадо и Путин превратил народ в стадо. Правда Гитлеру было сложнее - он имел дело с культурной нацией.
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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100 000 $ в сутки. Как Саакашвили раскрыл и показал "коррупционные схемы" Авакова видео. http://webgazeta.info/d6o6fkpihgvf77 .
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чтоб с гарантией - это плешивый с глоком и депутатской неприкосновенностью...
в ногу, контрольный в голову - и в альпы на отдых с чистой совестью !
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Знал бы прикуп,может не стоило бы этими сраными рюкзаками заниматься (мысли замечательных людей Акаков младший)...
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Так и не дождался отмены участковых. По прежнему люди будут обращаться не в суд, а к участковому.
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я вообще за шерифство) избрание было-бы оч хорошо.+ бюджет местный и т.д.
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Какой суд? Чтобы 3 года ждать его решения и 15 раз ходить на заседания? Вы о чем вообще? У суда и участкового разные полномочия и функции.
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А какой участковый. Наш в обеденный перерыв по базару пройдется и ему Бог посылает, 200 грамм колбаски, помидорки, шкалик водки.
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я б в пАлицию пошел - пусть меня научат унижать и бить людей за 10 тысяч..
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П.С.
в США из 100 человек что закончили школу полиции, становятся полицейскими только не больше 10 человек...а после года службы с 10 -ти --- остается работать в полиции только - ОДИН!
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Российский профессор С.Н. Валк доказал, что в Московии вплоть до 15 века писали на уйгурском алфавите. Только со второй полвоины 15 века стали перходить на кирилицу.




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Ты бы не злоупотреблял с "Боярышником". Или шёл бы сразу свою родную расеюшку на кацапские сайты обсуждать.
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ну, это не вопрос... главное, чтобы у холопов денег не было !
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Естественный отбор-закон джунглей а не набор !!!
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О политика на уничтожение простіх людей от пети.Медиков сокращают , зато бультерьеров в погонах набирают.
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посмотрите видео - именно по этому перед пешеходным переходом надо снизить скорость, даже тогда, когда вроди нет некого.

http://www.delfi.lv/auto/zinas/video-igaunija-uz-gajeju-parejas-bistama-situacija-loti-paveicies-diviem-berniem.d?id=48373885
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Расия встает с кален

ССЫЛКА
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Впечатляющие фотографии опубликовало издание Daily Mail.
Западных журналистов впечатлила разница в финансовом положении московской элиты и простых жителей сел, которые находятся недалеко от столицы.
Серия фотографий показала суровую реальность жизни в России. Поразило журналистов и количество алкоголя, которое употребляют обитатели российских деревень.
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... следователям и участковым увеличили зарплаты - до 10 тыс. гривен.
В тоже время, в стране в несколько раз увеличился уровень преступности, а раскрываемость - нет. Источник: http://censor.net.ua/n422279
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интересная логика...
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Нет реформ-плохо, идёт реформа-плохо.
Плохо у некоторых с головой!
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Сначала нужно старых выблядков из полиции убрать.
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Так иди работай, вон набор объявили, покажи, как надо работать.
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У меня другое предложение: иди НА или иди В.
Направление я подсказал, путь выбираешь сам.
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шо Петя с компанией плохо спять по ночам? обсираются поносом от страха и просыпаются в холодном поту?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДополнительный набор в полицию начнется в конце января, - МВД
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