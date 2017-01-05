 Дополнительный набор в полицию начнется в конце января, - МВД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД, об этом заявил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев.
По словам Бушуева в конце января начнется процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию.
"Участие в конкурсах смогут принять все граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям", - отметил Бушуев, добавив, что набор на должности в полиции будет проведено абсолютно прозрачно.
Кроме того, по словам Бушуева, в последнее время активно развиваются несколько направлений реформы полиции. В частности, реализация принципа "community policing" и построение нового подхода к охране общественного порядка. Их особенностью является привлечение к работе на улицах как можно большего количества работников полиции и вывода их на улице в небольших городах и селах.
"Каждое сообщение и обращения граждан будет услышано Национальной полицией и на каждый из них будет соответствующая реакция", - подчеркнул Бушуев.
Отметим, в Киеве стартовал набор в полицию новых участковых и следователей еще 13 июля. Также набор был открыт в Киевской области.
В 2016 г. был снят мораторий на прием гражданских лиц в полицию. Также, в конце 2016 г. следователям и участковым увеличили зарплаты - до 10 тыс. гривен.
В тоже время, в стране в несколько раз увеличился уровень преступности, а раскрываемость - нет. Среди причин такого положения дел чиновники в МВД называют АТО, экономический кризис и закон "Савченко", благодаря которому на свободу одновременно вышло большое количество заключенных, в том числе и за тяжкие преступления. Не скрывают в полиции и проблемы с кадрами. Кадровый голод также в числе причин по которым растет преступность.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
при совдепии бытовало очень неоднозначное (но, на мой взгляд, абсолютно верное) высказывание:
каждого, кто больше года проработал в мусарне - можно ставить к стенке и расстреливать без суда и следствия !
их души в следующей жизни превратятся в собак, бегающих за людьми и гавкающих от злости !
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
Ответить
Ответить
в ногу, контрольный в голову - и в альпы на отдых с чистой совестью !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в США из 100 человек что закончили школу полиции, становятся полицейскими только не больше 10 человек...а после года службы с 10 -ти --- остается работать в полиции только - ОДИН!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.delfi.lv/auto/zinas/video-igaunija-uz-gajeju-parejas-bistama-situacija-loti-paveicies-diviem-berniem.d?id=48373885
Ответить
ССЫЛКА
Ответить
Западных журналистов впечатлила разница в финансовом положении московской элиты и простых жителей сел, которые находятся недалеко от столицы.
Серия фотографий показала суровую реальность жизни в России. Поразило журналистов и количество алкоголя, которое употребляют обитатели российских деревень.
Ответить
Ответить
В тоже время, в стране в несколько раз увеличился уровень преступности, а раскрываемость - нет. Источник: http://censor.net.ua/n422279
========================================================================
интересная логика...
Ответить
Плохо у некоторых с головой!
Ответить
Ответить
Ответить
Направление я подсказал, путь выбираешь сам.
Ответить
Ответить