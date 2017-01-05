 Дополнительный набор в полицию начнется в конце января, - МВД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД, об этом заявил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев.



По словам Бушуева в конце января начнется процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию.

"Участие в конкурсах смогут принять все граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям", - отметил Бушуев, добавив, что набор на должности в полиции будет проведено абсолютно прозрачно.

Кроме того, по словам Бушуева, в последнее время активно развиваются несколько направлений реформы полиции. В частности, реализация принципа "community policing" и построение нового подхода к охране общественного порядка. Их особенностью является привлечение к работе на улицах как можно большего количества работников полиции и вывода их на улице в небольших городах и селах.

"Каждое сообщение и обращения граждан будет услышано Национальной полицией и на каждый из них будет соответствующая реакция", - подчеркнул Бушуев.

Отметим, в Киеве стартовал набор в полицию новых участковых и следователей еще 13 июля. Также набор был открыт в Киевской области.

В 2016 г. был снят мораторий на прием гражданских лиц в полицию. Также, в конце 2016 г. следователям и участковым увеличили зарплаты - до 10 тыс. гривен.

В тоже время, в стране в несколько раз увеличился уровень преступности, а раскрываемость - нет. Среди причин такого положения дел чиновники в МВД называют АТО, экономический кризис и закон "Савченко", благодаря которому на свободу одновременно вышло большое количество заключенных, в том числе и за тяжкие преступления. Не скрывают в полиции и проблемы с кадрами. Кадровый голод также в числе причин по которым растет преступность.

