 Конгресс украинцев Канады прислал 11 тонн гуманитарной помощи для Донбасса, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"4 января 2017 Конгрессом украинцев Канады, совместно с канадской компанией Сaravan Logиstics, а также канадскими общественными организациями Ukraine Appeal, GlobalFire, Global Medic и Лигой украинцев Канады были собраны и отправлены в Украину 11 тонн гуманитарной помощи, состоящий из медицинского оборудования и средств пожаротушения.
Упомянутый груз будет передан в больницы и пожарных станций на востоке Украины, в частности в Мариуполе", - говорится в сообщении.
Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи указанными меценатами в Украину.
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Краще ВСУ допомагайте.
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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за п о м о щ ь Украинским ВОИНАМ !
В сырых и мерзлых окопах Восточного фронта ,бъющимися на смерть в российским агрессором .
СЛАВА УКРАЇНІ !
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Упомянутый груз будет передан в больницы и пожарных станций на востоке Украины, в частности в Мариуполе", - говорится в сообщении.Источник: http://censor.net.ua/n422278
или ляпнуть побыстрее? я прав?
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эти пожарные машины
а Армейские фронтовые г о с п и т а л и -
медикаменты .
Вспомните еще -
как в прошлом году походный армейский госпиталь -
подаренный правительством USA - элементарно разворовали.
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я только нашел как его передали-
http://korrespondent.net/ukraine/3552835-ssha-peredaly-ukrayne-polevoi-hospytal-za-76-mln
а как "разворовали" нет! может где то на параша сру... но там я не копаюсь!
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http://censor.net.ua/photo_news/388086/peredannyyi
.
12.05.16 10:41Как сообщал "Обозреватель", ранее СМИ распространили информацию, что американский полевой госпиталь EMEDS расположили на расстоянии 80 км от линии фронта на базе 95-й бригады, а затем и вовсе разворовали большую часть его оборудования.
Переданный Украине американский военно-полевой госпиталь стоимостью $7,6 млн простаивает в глубоком тылу. Раненых не привозят, нет врачей и уникального оборудования, - Hromadske.tv
Вторая тема тогда на http://censor.net.ua/news была о разворовывании этого госпиталя .
ЕЕ надо найти .И третья . Быстро сообразили , что даже когда нет военного положения в Украине -к р а ст ь у Американцев н и з я . Посадят на энергосберегающий электрический стул
http://obozrevatel.com/crime/80715-razvorovannyij-polevoj-gospital-iz-ssha-v-gpu-otreagirovali-na-situatsiyu.htm
И быстро Мин здрав и медики в военной части А3204 инвентаризацию имущества
что - то вернули . Поэтому скандала большого и не произошло.
"""По информации ГПУ, с целью проверки информации СМИ о том, что в госпитале отсутствуют 2/3 оборудования от первоначального комплекта, прокурорско-следственными сотрудниками военной прокуратуры Донецкого гарнизона был совершен визит на место дислокации госпиталя.
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или думаешь что твоя "лапша" всем подходит?
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А канадійцям-щиро дякую!
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"Кобзарь" Шевченка - пять тонн
и Уголовный кодекс неньки України - три тоннs?
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Тіпо після таких гумновоїв нашим хлопакам на передовій зовсім не весело.
А так, дякуя вам побратими канадські, за допомогу; реальну допомогу і не смертоносну.
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Какому Донбассу помощь?
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В статье написано.
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Если еще учесть бесплатную комуналку ,эта война будет длиться бесконечно.
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Предавший - раз -
Предаст и второй !
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А то тонны вкусняшек и прямиком в донбас..Не солидно как то ..да и опять же чиновникам , депутатам обидно..
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Или даунбазкие рука-водители живут как беженцы? Фото выше.
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Ну в смысле что руки любят своих хозяев , и всё делают для того , что бы боди (телу) было приятно ))
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- Юкрейн?
- Ес оф кос, - ответил я скромно и на всякий случай приготовился дать в рыло, если чо.
А громила вдруг говорит (передаю максимально приближенно к оригиналу. Атлет, кстати, оказался почти моим земляком - он был родом из Зимбабве, х#р его знает, где это находится):
- Я чув украинские дзоны и они мени спадобались, а колы мени говорят, что це - КАЛАКАЛА, мне хочется дать в морду.
Ну, за то, чтобы нам не звонили калакала, а звонили наши дзвоны!
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Гешефту Слава !
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