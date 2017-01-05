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Все про:диаспора (213) Канада (774) МИД (3754) украинцы (1730) Донбасс (11725) гуманитарная помощь (712)

 Конгресс украинцев Канады прислал 11 тонн гуманитарной помощи для Донбасса, - МИД

Конгресс украинцев Канады совместно с канадскими общественными организациями направили 11 тонн гуманитарной помощи в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"4 января 2017 Конгрессом украинцев Канады, совместно с канадской компанией Сaravan Logиstics, а также канадскими общественными организациями Ukraine Appeal, GlobalFire, Global Medic и Лигой украинцев Канады были собраны и отправлены в Украину 11 тонн гуманитарной помощи, состоящий из медицинского оборудования и средств пожаротушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разминирование, гуманитарная помощь и поддержка объектов жизнедеятельности, - в Донецкой ВГА рассказали, куда направят австрийские деньги

Упомянутый груз будет передан в больницы и пожарных станций на востоке Украины, в частности в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи указанными меценатами в Украину.

Читайте: "Канадская военная поддержка - критически важна", - украинская диаспора просит продлить тренировочную миссию UNIFIER в Украине

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а у даунбасерів нічо не злипнеться?
Краще ВСУ допомагайте.
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У дамбасни и так все уже слиплось от соевых шыкаладных плиток.
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Мамонты вымерли через тысячу лет после того, как египтяне закончили строительство Великой Пирамиды.
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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C п а с и б о , Гражданам великой КАНАДЫ -

за п о м о щ ь Украинским ВОИНАМ !

В сырых и мерзлых окопах Восточного фронта ,бъющимися на смерть в российским агрессором .

СЛАВА УКРАЇНІ !


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ты текст читал?
Упомянутый груз будет передан в больницы и пожарных станций на востоке Украины, в частности в Мариуполе", - говорится в сообщении.Источник: http://censor.net.ua/n422278

или ляпнуть побыстрее? я прав?
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Вот пусть МЧС и получит
эти пожарные машины
а Армейские фронтовые г о с п и т а л и -

медикаменты .
Вспомните еще -
как в прошлом году походный армейский госпиталь -
подаренный правительством USA - элементарно разворовали.
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сылочку можно "любезный"?
я только нашел как его передали-
http://korrespondent.net/ukraine/3552835-ssha-peredaly-ukrayne-polevoi-hospytal-za-76-mln

а как "разворовали" нет! может где то на параша сру... но там я не копаюсь!
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Держи защитник" голодных и рабов"

http://censor.net.ua/photo_news/388086/peredannyyi
.

12.05.16 10:41Как сообщал "Обозреватель", ранее СМИ распространили информацию, что американский полевой госпиталь EMEDS расположили на расстоянии 80 км от линии фронта на базе 95-й бригады, а затем и вовсе разворовали большую часть его оборудования.
Переданный Украине американский военно-полевой госпиталь стоимостью $7,6 млн простаивает в глубоком тылу. Раненых не привозят, нет врачей и уникального оборудования, - Hromadske.tv
Вторая тема тогда на http://censor.net.ua/news была о разворовывании этого госпиталя .
ЕЕ надо найти .И третья . Быстро сообразили , что даже когда нет военного положения в Украине -к р а ст ь у Американцев н и з я . Посадят на энергосберегающий электрический стул

http://obozrevatel.com/crime/80715-razvorovannyij-polevoj-gospital-iz-ssha-v-gpu-otreagirovali-na-situatsiyu.htm
И быстро Мин здрав и медики в военной части А3204 инвентаризацию имущества

что - то вернули . Поэтому скандала большого и не произошло.

"""По информации ГПУ, с целью проверки информации СМИ о том, что в госпитале отсутствуют 2/3 оборудования от первоначального комплекта, прокурорско-следственными сотрудниками военной прокуратуры Донецкого гарнизона был совершен визит на место дислокации госпиталя.
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ты сам хоть просматриваешь на что даешь сылки?
или думаешь что твоя "лапша" всем подходит?
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Деякі діяспоряни просто схибнуті на "благодійності", на рівні неврозів нав'язливих станів. Аби "зачот" перед небом скласти. Скільки їм не пояснювали - КОМУ слід допомагати - завжди знайдуться ось такі як в subj.
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Вот только не надо в этой новости про зраду кричать, Ок?
А канадійцям-щиро дякую!
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мало, они там жируют в Канаде, и всего 11 тонн. Рашка уже задыхается но в Сирию 280 тонн прислала
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ты забыл сравнить количество русских и украинцев в Конегрессе
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Это Трещатик, вин бесплатно працюэ.
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А ти чому так швидко міняєш маски кроликів, слонів і алкоголиків? Чи аквафреш під санкціями?
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Сейчас это оборудование растащат по частным кабинетам и будут на нём бабки делать - рождественский подгон медицинским бизнесменам.
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А шо ж ты там растащишь, если там три тонны Конституции Украины,
"Кобзарь" Шевченка - пять тонн
и Уголовный кодекс неньки України - три тоннs?
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Пока Донбасс не подконтролен Украине єто віглядит как поддержка сепаров, сколько волка не корми все равно в лес смотрит..
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Козацького цвiту по цiлому свiту- Спасибо огромное нашим украинцам в Канаде да и вообще в любой стране мира мы знаем вы с нами мы одна семья
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Вона рашка, 60 конвоев гуманитарки по 50 машин с причіпами. У кожної вантажепід'ємність 20 тон...
Тіпо після таких гумновоїв нашим хлопакам на передовій зовсім не весело.

А так, дякуя вам побратими канадські, за допомогу; реальну допомогу і не смертоносну.
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Дякуємо діаспорі і щиро благаємо, піднімайте питання, щоб влада Канади приклала всих зусиль,по відсторонненю від влади в Україні цинічної мафії!
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Донбасс сейчас разделен на две части. Часть Донбасса контролируется Украиной, а другая часть руками местных уголовников и интервентами контролируется Россией.
Какому Донбассу помощь?
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Часть Мариуполю достанется.

В статье написано.
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Мариуполь - не Донбасс, а Приазовье, во-первых, а во-вторых сепары сартанские разворуют помощь и будут ржать над "тупыми украми"... Я серьезно.
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Ты дебил? Ребята, вы хоть чуть-чуть интересуйтесь, что происходит в мире: в Канаде огромнейшая украинская диаспора, которая влияет на политику своего правительства. Это наши люди за океаном, которые помогают нам. Поэтому засунь в жопу свой вопрос, придурок.
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Канада - хорошая страна, но это не ответ на вопрос...
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Не хочу богохульствовать ,но чтобы о тебе вспомнили и помогли тебе нормально сущесвовать надо устроить то , что сделали донбасские?
Если еще учесть бесплатную комуналку ,эта война будет длиться бесконечно.
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Смішно не те що мова про вогнегасники та гондони а те що це досягнення МИД.
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Нічого їм не треба давати, тому що Ахметов зніме сюжет про те, що все це за його рахунок.
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Тоже ожидают !
Предавший - раз -

Предаст и второй !


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Канада, наши, даже не друзья, а братья! И эта гумпомощь будет на Украинской части Донбасса!Это не ринат... Я чего-то уверен в этом!
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Супер сказано. Желаю вашему ФК СТАЛЬ попасть на еврокубки в этом сезоне
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Смішно не те що мова про вогнегасники та гондони а те що це досягнення МИД.
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лучше бы сперва в Киев град великий ..там чиновники , клерки ..Депутаты создали бы спец комиссию по распределению этой помощи..Они бы всё это добро с умом рассортировали , чай люди для этого там , в Киеве и сидят..
А то тонны вкусняшек и прямиком в донбас..Не солидно как то ..да и опять же чиновникам , депутатам обидно..
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Огов! Окстись , ты что думал , прямо самолет на донбаз полетит?
Или даунбазкие рука-водители живут как беженцы? Фото выше.
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на то они и рукаблудители ..должны хорошо ипать быдло , что бы жизнь не была такой сладкой как этим , смотрим фото выше )
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ах женщины )) кто о чём ))
Ну в смысле что руки любят своих хозяев , и всё делают для того , что бы боди (телу) было приятно ))
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Простите , но это вы начали- "должны хорошо ипать быдло... "
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ну так начальство для того и дано ..что бы быдло ..это самое..ну морально ..
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Однажды за границей, услышав, что я говорю по-украински, ко мне подошел человек огромного роста и темной внешности и спросил:
- Юкрейн?
- Ес оф кос, - ответил я скромно и на всякий случай приготовился дать в рыло, если чо.
А громила вдруг говорит (передаю максимально приближенно к оригиналу. Атлет, кстати, оказался почти моим земляком - он был родом из Зимбабве, х#р его знает, где это находится):
- Я чув украинские дзоны и они мени спадобались, а колы мени говорят, что це - КАЛАКАЛА, мне хочется дать в морду.
Ну, за то, чтобы нам не звонили калакала, а звонили наши дзвоны!
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Туда сколько не вкладывай, все идет прахом. Все специально разрушают "любители русского мира".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонгресс украинцев Канады прислал 11 тонн гуманитарной помощи для Донбасса, - МИД
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