 Начат процесс ликвидации "Всеукраинской службы "Украинское телевидение и радиовещание"

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.
Как отмечается, этот приказ Стець подписал в конце декабря 2016 года во исполнение закона "О системе иновещания Украины" и для экономии государственных средств.
"Замечу, что процесс ликвидации длительный, поэтому проводится полная инвентаризация, идет анализ того, что переводится, что списывается. В то же время Министерство информационной политики Украины будет контролировать, чтобы в процессе ликвидации не нарушались права сотрудников", - комментирует замминистра Артем Биденко.
Согласно закону "О системе иновещания Украины", госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" должна создаваться именно на базе УТР. Закон был подписан президентом Украины 28 декабря 2015 года.
Система иновещания включает национальное информационное агентство "Укринформ" и Мультимедийную платформу иновещания Украины, которая будет создана на базе ГТРК "Украинское телевидение и радиовещание".
В Мининформполитики напомнили, что запуск Мультимедийной платформы иновещания Украины состоялся 1 октября 2015 года. Вместо спутникового телеканала УТР в эфире стартовал телеканал UA|TV.
284 3
"Козлы, нах#й": Песков выругался матом в прямом эфире. ВИДЕО(341)
Нет никаких причин лишать лицензии "1+1", - Сюмар(23)
Вышка на Чонгаре для вещания на оккупированный Крым достигает уже 90 метров. ФОТО(90)
США должны признать иностранными агентами российские пропагандистские ресурсы RT и Sputnik, - экс-посол Макфол(68)
Выдворили из студии: на росТВ произошел очередной инцидент с украинским дипломатом. ВИДЕО(0)
"Это будет мощно", - глава Херсонской ОГА анонсировал новогодние "креативные поздравления" для крымчан(174)
Телевышку на Карачуне, которая покроет территорию до Донецка, откроют в начале недели, - Тука(76)
Ответить
Ответить
Будем отстаивать отца родного,
потому что обещали дополнительно по соевому торту с карамельками !!!
Ответить