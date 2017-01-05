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 Начат процесс ликвидации "Всеукраинской службы "Украинское телевидение и радиовещание"

Министр информационной политики Украины Юрий Стець подписал приказ, которым запускается процесс ликвидации украинского государственного канала иновещания УТР (Государственная телерадиокомпания "Всеукраинская служба "Украинское телевидение и радиовещание").

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.

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Как отмечается, этот приказ Стець подписал в конце декабря 2016 года во исполнение закона "О системе иновещания Украины" и для экономии государственных средств.

"Замечу, что процесс ликвидации длительный, поэтому проводится полная инвентаризация, идет анализ того, что переводится, что списывается. В то же время Министерство информационной политики Украины будет контролировать, чтобы в процессе ликвидации не нарушались права сотрудников", - комментирует замминистра Артем Биденко.

Согласно закону "О системе иновещания Украины", госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" должна создаваться именно на базе УТР. Закон был подписан президентом Украины 28 декабря 2015 года.

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Система иновещания включает национальное информационное агентство "Укринформ" и Мультимедийную платформу иновещания Украины, которая будет создана на базе ГТРК "Украинское телевидение и радиовещание".

В Мининформполитики напомнили, что запуск Мультимедийной платформы иновещания Украины состоялся 1 октября 2015 года. Вместо спутникового телеканала УТР в эфире стартовал телеканал UA|TV.

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Звони всем нашим !!!!
Будем отстаивать отца родного,
потому что обещали дополнительно по соевому торту с карамельками !!!
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