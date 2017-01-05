 С начала суток зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ, один военнослужащий ранен, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем на Луганском направлении противник вел огонь по Новозвановке. Из гранатометов - по Талаковке, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия били по Павлополю, Марьинке, Водяному и Новотроицкому.
На Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому и Авдеевке.
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