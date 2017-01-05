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 С начала суток зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ, один военнослужащий ранен, - пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях, на 18:00 зафиксировано 14 обстрелов. Один военнослужащий ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем на Луганском направлении противник вел огонь по Новозвановке. Из гранатометов - по Талаковке, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки зафиксировано рекордное количество обстрелов со стороны боевиков в 2017 году, - сводка АТО

На Мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия били по Павлополю, Марьинке, Водяному и Новотроицкому.

На Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому и Авдеевке.

Также читайте: Офицер с Харьковщины Сергей Петрищев погиб в зоне АТО

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ну нас такая мерзкая погода, а как же им там, в окопах....Держитесь и спасибо!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ, один военнослужащий ранен, - пресс-центр штаба АТО
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