 Нацсовет заявил о выдаче "1+1" лицензии на эфирное вещание: "Ждем подтверждения, что бенефициарные собственники не изменились"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции глава ведомства Юрий Артеменко.
"Бланк лицензии телеканала "1+1" подписан. Мы ждем документального подтверждения, что бенефициарные собственники не изменились", - заявил Артеменко.
"1+1" пытаются лишить лицензии. В свою очередь, глава Нацсовета по ТВ Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение о продлении лицензии Нацсоветом уже принято. Сам же бланк будет выдан в течение 30 дней. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала "1+1" и воспринимает ее негативно: "Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне ". Вместе с тем, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар обратилась с официальным запросом к руководству Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно ситуации вокруг лицензии телеканала "1+1": "Нет никаких причин лишать лицензии "1+1".
В свою очередь, гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что сейчас есть все основания для опасений, что Нацсовет по ТВ может отменить принятое ранее им решение о продлении лицензии телеканалу: "Нацсовету по ТВ ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту".
Вместе с тем, в АП, комментируя ситуацию заявили: "1+1" ничего не угрожает, но требования закона о конечных бенефициарах нужно удовлетворить. А Нацсовет по ТВ в своем официальном комментарии заявил: "Лицензия "1+1" была продлена на 7 лет 15 декабря. Просим не искать во всем политическую составляющую". Источник: /n422263
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Кровавый Пастор @bloodypastor777 21 ч.21 час назад
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Щось я нічого не зрозумів.
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Догоняй! Е7Ы09 @mix_voronezh 8 год.8 годин томуН.Михалков и Мединский снимут фильм "Неандерталец".
О том как русичи завоёвывали новые земли и лепили крепости из навоза.
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І лишиться тільки історія створення світу.
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Хитрит что-то "1+1", если до сих пор не предоставил документального подтверждения.
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