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Все про:Артеменко (20) лицензия (110) Нацсовет_ТРВ (290) 1+1 (48)

 Нацсовет заявил о выдаче "1+1" лицензии на эфирное вещание: "Ждем подтверждения, что бенефициарные собственники не изменились"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал телеканалу "1+1" бланк лицензии на эфирное аналоговое вещание с продленным сроком действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции глава ведомства Юрий Артеменко.

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"Бланк лицензии телеканала "1+1" подписан. Мы ждем документального подтверждения, что бенефициарные собственники не изменились", - заявил Артеменко.

Напомним, 29 декабря появилось обращение коллектива "1+1" о том, что "1+1" пытаются лишить лицензии. В свою очередь, глава Нацсовета по ТВ Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение о продлении лицензии Нацсоветом уже принято. Сам же бланк будет выдан в течение 30 дней. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала "1+1" и воспринимает ее негативно: "Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне ". Вместе с тем, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар обратилась с официальным запросом к руководству Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно ситуации вокруг лицензии телеканала "1+1": "Нет никаких причин лишать лицензии "1+1".

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В свою очередь, гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что сейчас есть все основания для опасений, что Нацсовет по ТВ может отменить принятое ранее им решение о продлении лицензии телеканалу: "Нацсовету по ТВ ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту".

Вместе с тем, в АП, комментируя ситуацию заявили: "1+1" ничего не угрожает, но требования закона о конечных бенефициарах нужно удовлетворить. А Нацсовет по ТВ в своем официальном комментарии заявил: "Лицензия "1+1" была продлена на 7 лет 15 декабря. Просим не искать во всем политическую составляющую". Источник: /n422263

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мля,ну шо за фигня?опять зрадк некаКчественную подкатили
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кроль порешал-выше писали уже-сейчас увидите как ненавистный нф себе балы будет приписывать-жирный антоха .кроль а ну давай начинайте хвалить себя
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То таки Зрада, чи таки не зовсім?
Щось я нічого не зрозумів.
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О том, что залешанцы сняли поделку о киевском князе "Викинг", слышали? Теперь новый проект запланировали.
Догоняй! Е7Ы09 ‏@mix_voronezh 8 год.8 годин томуН.Михалков и Мединский снимут фильм "Неандерталец".
О том как русичи завоёвывали новые земли и лепили крепости из навоза.
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Капець... Кацапам лишилося зняти кіношку про те як вони типу єгипетські піраміди ліпили.
І лишиться тільки історія створення світу.
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Деньги "Привата" ищут. "Закопанные" Коломойским.
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цирк, - нф решил поддержать плюсы, нацсовет тут же сообщает что лицензия выдана, в тоже время нацсовет говорит о давлении на них со стороны плюсов и о том что до сих пор ждут документов относительно конечных бенефициаров
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"Бланк лицензии телеканала "1+1" подписан. Мы ждем документального подтверждения, что бенефициарные собственники не изменились", - заявил Артеменко.
Хитрит что-то "1+1", если до сих пор не предоставил документального подтверждения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет заявил о выдаче "1+1" лицензии на эфирное вещание: "Ждем подтверждения, что бенефициарные собственники не изменились"
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