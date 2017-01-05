 "Украина должна иметь свою позицию по завершению войны и деоккупации", - Сыроид о заявлениях Пинчука и Елисеева

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Самопомочи", об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, комментируя скандальную статью олигарха Виктора Пинчука относительно ситуации с оккупированными территориями, а также ответ Пинчуку заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева.
"Сегодня украинцы являются носителями европейских ценностей отчасти больше, чем сами европейцы. Именно мы сегодня являются флагманами европейской идентичности. Вот с чего я бы выходила", - отмечает Сыроид.
По мнению вице-спикера, нужно не только называть оккупированные территории украинскими, но и прекратить торговлю с оккупантами. "Торгуя с оккупированными территориями, платя налоги на оккупированных территориях, мы собственноручно куем пули, которыми стреляют в наших солдат, а не боремся за нашу территорию", - считает она.
Как отмечается, по выборам позиция фракции "Самопомич" категорична и заключается в том, что не может быть никаких выборов под оккупацией.
"Сначала Украина должна прийти на эту территорию, восстановить там суверенитет, действие всех органов государственной власти и вернуть умы и сердца тех людей, которые все это время находились под оккупацией и российской пропагандой. Только после этого можно проводить выборы. На это уйдут годы", - отмечает вице-спикер.
Как сообщалось ранее, олигарх Виктор Пинчук опубликовал статью в Wall Street Journal, в которой заявил, что Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.
Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев прокомментировал в колонке Wall Street Journal статью Пинчука.
"Я согласен с его благородным призывом к миру на Донбассе, но не могу согласиться с призывом к компромиссам, которые создают проблемы. Страх и слабость плохие советники. Они лишь разыгрывают аппетиты России, которые принесет еще большую агрессию и больше человеческих страданий", - написал он.
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В этой публикации мы приоткроем завесу одной успешной операции, проведённой волонтёрами разведывательного сообщества InformNapalm и хактивистами Украинского киберальянса UCA.
Суть операции заключалась во внедрении специфического программного обеспечения на рабочий компьютер «начальника разведки 2-го армейского корпуса народной милиции» (2-го КНМ) российских оккупационных войск в Луганской области. После внедрения хактивисты получили контроль над данными, пересылаемыми между «начальником разведки» 2-го КНМ, 12-м командованием резерва ВС РФ (г. Новочеркасск, Россия) и разведывательными подразделениями, действующими в интересах «корпуса» (российская беспилотная авиация, подразделения радиоэлектронной разведки и космическая разведка). В течение длительного периода волонтёры и хактивисты практически на лету анализировали полученную информацию и передавали её украинским военным. Как военные использовали её - мы не вправе разглашать. Но на сегодняшний день часть информации по истечении времени утратила свою оперативную значимость, и мы решили ознакомить читателей с очередным неопровержимым массивом доказательств российской военной агрессии против Украины. Ниже будут приведены примеры документов, которые указывают на факты применения российскими военнослужащими комплексов БЛА «Орлан-10» на территории Украины в зоне боевых действий на Донбассе. В этой публикации InformNapalm ограничится темой беспилотников. Информацию относительно космической и радиоэлектронной разведки опубликуем в следующих статьях по данной теме....
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И это правда ибо самой такой Европы уже нет, а есть сборище всех изо всюду.
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трансформация неизбежна.главное нам к тому времени окрепнуть,шоб играть какую то роль
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От цікаво - вони там дійсно такі ідіоти , чи просто роблять заяви в розрахунку на таку публіку ?
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всі вони надто добре розуміють, що таке, зокрема, європейське правосуддя і як воно невідворотно «дістає» (навіть через десятиліття) тих, хто розбагатів неправедним чином, тому наші скоробагатьки-колаборанти, які мають неабиякий вплив на владу, вкупі зі своїми кремлівськими кураторами докладають відчайдушних зусиль, аби загальмувати в Україні все, що пов'язується із запровадженням європейських стандартів - і безвізовий режим, і реформу правосуддя, і справедливу земельну реформу, і вступ до НАТО…
20 січня Віктор Пінчук вкотре організовуватиме український ланч у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Цікаво, як реагуватимуть на відвертий колабораціонізм зятя другого президента України присутні на цьому заході гості? Чи дехто із них не порадить олігарху Пінчуку «дєйствовать тщатєльнєє»?... http://www.radiosvoboda.org/a/28215681.html
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Яков Петров
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