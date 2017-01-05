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Все про:Крым (17889) оккупация (6394) Пинчук (181) Донбасс (11725) Сыроид (144)

 "Украина должна иметь свою позицию по завершению войны и деоккупации", - Сыроид о заявлениях Пинчука и Елисеева

Предложения Виктора Пинчука в отношении оккупированных территорий абсолютно не отражают позицию украинского государственного деятеля, однако и то, что предложено заместителем главы Администрации Президента Константином Елисеевым - также не украинская позиция, а только ответ Пинчуку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Самопомочи", об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, комментируя скандальную статью олигарха Виктора Пинчука относительно ситуации с оккупированными территориями, а также ответ Пинчуку заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева.

"Сегодня украинцы являются носителями европейских ценностей отчасти больше, чем сами европейцы. Именно мы сегодня являются флагманами европейской идентичности. Вот с чего я бы выходила", - отмечает Сыроид.

По мнению вице-спикера, нужно не только называть оккупированные территории украинскими, но и прекратить торговлю с оккупантами. "Торгуя с оккупированными территориями, платя налоги на оккупированных территориях, мы собственноручно куем пули, которыми стреляют в наших солдат, а не боремся за нашу территорию", - считает она.

Как отмечается, по выборам позиция фракции "Самопомич" категорична и заключается в том, что не может быть никаких выборов под оккупацией.

"Сначала Украина должна прийти на эту территорию, восстановить там суверенитет, действие всех органов государственной власти и вернуть умы и сердца тех людей, которые все это время находились под оккупацией и российской пропагандой. Только после этого можно проводить выборы. На это уйдут годы", - отмечает вице-спикер.

Читайте также: "Мы в США пытаемся противодействовать российским информационным атакам, а из Украины им подыгрывают", - посол Чалый о статье Пинчука

Как сообщалось ранее, олигарх Виктор Пинчук опубликовал статью в Wall Street Journal, в которой заявил, что Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев прокомментировал в колонке Wall Street Journal статью Пинчука.

"Я согласен с его благородным призывом к миру на Донбассе, но не могу согласиться с призывом к компромиссам, которые создают проблемы. Страх и слабость плохие советники. Они лишь разыгрывают аппетиты России, которые принесет еще большую агрессию и больше человеческих страданий", - написал он.
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Все консервы уже вскрылись. Где же их утилизатор?
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Як поцілив Хуйла стрілив.Байда Вишневецький.
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Шо ле пен, шо лепенчук- два хуйлозависимых наркомана, только одна берет у Хуйла, а второй дает во все пейсы....
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Это так, но почему-то Лепэнихе за борзость мы практически выставили красную карточку.,а ,,благородному в своих идеях,, Пинчуку сделали робкое замечание. Что, тестюшка Кучма не позволит пенделя зятю дать , или сам зятек наших,,державных мужей,, держит на подкорме ?
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Минстецький арсенал у него на волосатой груди, а там и рыжий таракан вольготно себя чухает в джунглях мишебратья....
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Об Пинчуке ещё не высказалась только моя собака, надо спросить что она думает!
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да о ТАКОЙ МРАЗИ не стоит ДАЖЕ собаку беспокоить....
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Лучше всего она высказалась бы, если бы перегрызла Пине горло
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Може. Пінчуку негайно виділити територію 2х2 метри.
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Не! Пусть ему пуйло отдаст пол сибири или камчатки. Или вообще пол россии. Т.е. в том направлении. А даже 2х2 украинской земли фиг ему.
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НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ 2-ГО «АК» ПОД КОНТРОЛЕМ UCA. PART 1: БЛА «ОРЛАН-10»

В этой публикации мы приоткроем завесу одной успешной операции, проведённой волонтёрами разведывательного сообщества InformNapalm и хактивистами Украинского киберальянса UCA.
Суть операции заключалась во внедрении специфического программного обеспечения на рабочий компьютер «начальника разведки 2-го армейского корпуса народной милиции» (2-го КНМ) российских оккупационных войск в Луганской области. После внедрения хактивисты получили контроль над данными, пересылаемыми между «начальником разведки» 2-го КНМ, 12-м командованием резерва ВС РФ (г. Новочеркасск, Россия) и разведывательными подразделениями, действующими в интересах «корпуса» (российская беспилотная авиация, подразделения радиоэлектронной разведки и космическая разведка). В течение длительного периода волонтёры и хактивисты практически на лету анализировали полученную информацию и передавали её украинским военным. Как военные использовали её - мы не вправе разглашать. Но на сегодняшний день часть информации по истечении времени утратила свою оперативную значимость, и мы решили ознакомить читателей с очередным неопровержимым массивом доказательств российской военной агрессии против Украины. Ниже будут приведены примеры документов, которые указывают на факты применения российскими военнослужащими комплексов БЛА «Орлан-10» на территории Украины в зоне боевых действий на Донбассе. В этой публикации InformNapalm ограничится темой беспилотников. Информацию относительно космической и радиоэлектронной разведки опубликуем в следующих статьях по данной теме....
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Херово то, что они уже не боятся такое заявлять. Вилкулы, хуилкулы, пинчуки опять ТРЕБУЮТ что-то. ТРЕБУЮТ, лять.
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ну,это скорее похоже на шанс последней надежды...когда маски срываются и они в истерике вопят "где же ты,мой лохторат..?"
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Нечего терроризировать 1+1. Лучше займитесь телеканалами Пинчука. Да и его бизнесом заодно. У этого придурка сразу пропадёт желание разбрасываться территориями Украины.
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Про 1+1 в другой ветке. Не захламляй форум Спасибо.
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Здрасьте. А что такое ассоциативное мышление знаешь? Чей ISTV Знаешь? Как можно таких как Пинчук научить любить страну? Понимаешь? Т.е. напоминать им, что их бизнес в Украине и нечего говорить дурню и разбазаривать украинские земли. Вот пусть власть и учит этих мерзавцев Родину любить, а не цепляется к каналу Коломойского, который хоть и говнюк, но украинскими территориями не торгует. Короче, десь так. Хотя не всем мужчинам доступна женская логика. Это я понимаю.
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И шо ж ты про меня такое знаешь? Прям заинтриговал!
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А заодно - возобновить расследование убийства Гонгадзе, и Кучму снова на допросы.
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"Если говорить о европейской интеграции, украинцы являются сегодня носителями европейских ценностей порой намного больше, чем сами европейцы
И это правда ибо самой такой Европы уже нет, а есть сборище всех изо всюду.
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ну так,ес и создавался как противостояние сначала совку,а затем и безладу в снг...
трансформация неизбежна.главное нам к тому времени окрепнуть,шоб играть какую то роль
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куда вы денетесь при таком то лечении, окрепните, твердо станете на ноги и будете настоящей Европой ...новой
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Что ж вы не спешите переехать в эту новую Европу, а до сих пор остаётесь в той, которой нет?
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та знаешь,мы ее будем в украине строить...а переежжать будут ее ненавистники
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я португалка, а 2 гражданства увы пока нет Хотя, годика через...все таки вернусь домой, в Украину
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Порту-галка це шо, Галя с Порту звиняйте за пошлость?
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Бальзам на душу ваши январские тезисы, надо песню JOY поставить в рингтон, про ваше имя....
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А в чем "европейский" ценности сегодняшней Украины? Хотя бы один пример... В том, что депутаты отсреливают холопов, что просто немыслимо представить в Европе, в том, что у нардепов миллионы долларов кэшем дома лежат, в том что пенсии по 50 долларов в стране? В том, что во власти засилье олигархата?
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хотя бы в том,что они не кацапские...для украинца достаточно,непарнохромосомный
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Пінчук, віддай свої гроші воїнам. Майно - людям. Навіщо? Щоб зміг піти у Храм Божий з чистою совістю. Оце рівноцінний обмін.
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Призывает отказаться от Крыма? Так это ж посягательство на территориальную целостность...Это какая статья?
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а пнуть отпинать пинчука можно-если он предатель и просто барыга
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Сыроид ждала пока официально завку не даст АП а потом начала кудахтать а самой нет чтоб мысль выразить вертикаль курятника
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Вот какой-нибудь пересичный громадянын такое на площади бы с трибуны вякнул, его бы враз СБУ спаковала, а Пинчука не трогают, видать вещает по согласию с Порошенко да и правоохранителям он дорог, очень дорог.
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Компромисс это то,что он на свободе.А значит вы такие же твари как и он.Он для вас не угроза.
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На подібні заяви Пінчука і йому подібних "діячів" - має бути відповідь з планом конкретних дій по звільненню цих територій............... А так......... що наприклад - нині реально робиться для повернення Криму до складу України?........ Та і з Донбасом нічого не зрозуміло. "Мінські домовленості" - не виконуються, а щось конкретне замість них, навіть не пропонується. Ця ж безглузда бійня не може тривати вічно..........
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треба нарощувати військовий потенціал,щоби вибити звідти російську армію
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А типу , в цей час , русня , свій військовий потенціал не нарощує ?
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Це можна зробити на Донбасі............... А як бути з Кримом???
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А Крым полностью блокировать и уничтожать всё, что направляется туда и оттуда. Де-юре Крым это украинская территория, захваченная террористами. А де-факто сегодня эти террористы получают от руководства Украины энергоресурсы и не только.
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А ще, де-юре - жителі Криму (у всякому разі - переважна їх більшість) нині являються громадянами Росії.............. А це має величезне значення.......... Не даремно кацапи вже опрацьовують надання громадянства Росії жителям ЛДНР....
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украинцы являются сегодня носителями европейских ценностей порой намного больше, чем сами европейцы. И это уже мы являемся сегодня флагманами этой европейской идентичности.Источник: http://censor.net.ua/n422274 - і цей жарт , одразу , вирвався на перше місце !!!

От цікаво - вони там дійсно такі ідіоти , чи просто роблять заяви в розрахунку на таку публіку ?
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«компроміси» Віктора Пінчука - це примітивно змонтовані в Кремлі пропозиції Києву
всі вони надто добре розуміють, що таке, зокрема, європейське правосуддя і як воно невідворотно «дістає» (навіть через десятиліття) тих, хто розбагатів неправедним чином, тому наші скоробагатьки-колаборанти, які мають неабиякий вплив на владу, вкупі зі своїми кремлівськими кураторами докладають відчайдушних зусиль, аби загальмувати в Україні все, що пов'язується із запровадженням європейських стандартів - і безвізовий режим, і реформу правосуддя, і справедливу земельну реформу, і вступ до НАТО…
20 січня Віктор Пінчук вкотре організовуватиме український ланч у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Цікаво, як реагуватимуть на відвертий колабораціонізм зятя другого президента України присутні на цьому заході гості? Чи дехто із них не порадить олігарху Пінчуку «дєйствовать тщатєльнєє»?... http://www.radiosvoboda.org/a/28215681.html
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А Почему не спросить где он деньги взял? Пусть ГПУ поинтересуется, заодно и тестю пару вопросов задаст.
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Заявляют у нас по сто раз на дню,но при этом никто Пинчука,гадьку и прочих пальцем не трогает. А даунбасеров вообще Родину любить не научили.
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а за что ее любить?
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Поставить вопрос "за что любить Родину " может только одно племя на планете .
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"Родина" - это понятие очень специфическое. Для жителей Донбасса - родина - это Донбасс, а не та "родина", которая каждый день обстреливает их города.
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Давайте прийдемо до компромісу стосовно статків Пінчука.
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Цього сміття(пінчук,медведчук вілкул теж чук ,,,) ще на нашій УКРАЇНІ ,повно ,треба його вимести
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И что, зять рыжего таракана мог сам, без его благословения такое заявить? Кого в Минск послали?
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Пинчук паскуда редкая отхватил трубный в Днипре при Кучме за государственные деньги народу на ваучеры насовал китайских штанов та магнитофонов только последние продали акции хоть за какие-то копейки и шо выжимал ты мразь все до копейки не хрена не вложил и ушатал все на кизяк тоже самое и с новомосковским трубным рабочие в лучшие годы получали 300 баксов а эта гнида бенюале устраивала и это дерьмо будет рассказывать шо нам делать
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А вот журналист Коцаба отсидел...хотя да, он ведь не Пинчук.
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Його , вже давно , випустили ...
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Да, выпустили, но он-то отсидел за менее колкое заявление? а Пинчука не трогают, видать вещает по согласию с Порошенко да и правоохранителям он дорог, очень дорог
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статья волл стрит жорнал чисто для западного читателя пинчук наверняка и не думал что её ещё где то прочитают
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В АП відповіли на статтю Пінчука: відмови від ЄС та НАТО не буде, Кримом не торгуємо http://i-army.org/v-ap-vidpovily-na-stattyu-pinchuka-vidmovy-vid-yes-ta-nato-ne-bude-krymom-ne-torguyemo/ …
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Менталитет наций, это, как бы не делали морду лица скислоскрюченной не любители слова "нация", все же дает о себе знать. Мы разные! Мы, это украинцы, они, это русские, и мы разные. Между нами пропасть в науке, культуре и даже религии. И если бы не устроенная русскими война, не пролитая кровь "братьев", не отжатые у нас земли и не разрушенные русскими наши города, мы бы никогда не задумывались об этой разнице наций.
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А чем Пинчук отличается от дебилов у власти?Один предлагает компромисс по территории,другие предлагают продать украинские земли.Только не понятно за,что гибнут жители Украины?
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Напоминаю тебе лично что народ украинский защищает свою землю от рашистких оккупантов и их пособников и не имеет значения кто при власти и запомни любой оккупант пришедший на украинскую территорию является врагом для украинского народа и подлежит уничтожению и так будет всегда .
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Те кто у власти не собираются признавать Крым за кацапами и не собираются с челобитной к х.йлу ,, в отличии от кучмовского зятька - придурка . Тем и отличаются . !! .
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Столько патриотов! Наверное в окопы инет провели!
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А вобще кто такой пинчук для меня и простого народа -обыкновенный вор и жулик который расбогателся защет украинского народа и числится в Украине только потому что в Украине еще можно народ обдирать а когда эта халява кончится рванет в США или в Израиль а если кто то думает что этот еврей будет отстаивать интересы Украины то он в глубоком заблуждении и предлагает он свои дебильные предложения только для того чтобы затянуть время вхождения Украины в ЕС и НАТО а ему возможность дальше обворовывать украинский народ-и что здесь не понятного и нет здесь нечего нового -такие особи как пинчук все так относились к Украине -как место временного проживания и не более-просто при януквече этот процесс был бы длиннее а при данной ситуации особенно когда появляются декларации может и сократится если конечно власть проявит принципиальность.
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Товарищи! Пора убить эту сволочь!Ликвидировать его как класс! Кто первый?
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Як бізнесмен, Пінчук, звичайно, правий. Занадто витратна статья бюджету - утримання цього всього хаосу на Лугандонії і в Криму. Але ж і зусиль витрачено та людських життів покладено немало. Ніби як на терезах. На одній шальці - гроші, матеріальна вигода, різні преференції від майбутнього ділового партнера рашки, на другій шальці - честь, гідність, достоінство, СВОБОДА. От і вирішуйте.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина должна иметь свою позицию по завершению войны и деоккупации", - Сыроид о заявлениях Пинчука и Елисеева
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