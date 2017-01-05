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Все про:Крым (17889) оккупация (6394) Пинчук (179) Донбасс (11724) Сыроид (144)

 Никаких компромиссов в отношении территории быть не может, - Сыроид о скандальном заявлении Пинчука

Никаких компромиссов в вопросе территориальной целостности Украины не может быть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, комментируя скандальную статью олигарха Виктора Пинчука относительно ситуации с оккупированными территориями.

Читайте также: Страх и слабость плохие советники, - Елисеев ответил Пинчуку на предлжение пожертвовать Крымом и Донбассом

"Если говорить о европейской интеграции, украинцы являются сегодня носителями европейских ценностей порой намного больше, чем сами европейцы. И это уже мы являемся сегодня флагманами этой европейской идентичности. Вот из чего бы я исходила. Что касается, например, территориальной целостности, безоговорочно, никаких компромиссов в отношении территории, не может быть. Но у меня вопрос тогда к господину Елисееву (заместителю главы Администрации президента, - ред.), - это территория, кроме того, что территория, которая является оккупированной, это для нас также объект борьбы и, например, проводя торговлю с оккупированными территориями, я извиняюсь, платя налоги на оккупированных территориях, (эти деньги идут против наших солдат)", - сказала вице-спикер.

"Если мы не торгуем, это означает, что мы боремся за эту территорию, если мы торгуем, значит не боремся", - добавила она.

Читайте также: "Мы в США пытаемся противодействовать российским информационным атакам, а из Украины им подыгрывают", - посол Чалый о статье Пинчука

Как сообщалось ранее, олигарх Виктор Пинчук опубликовал статью в Wall Street Journal, в которой заявил, что Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев прокомментировал в колонке Wall Street Journal статью Пинчука.

"Я согласен с его благородным призывом к миру на Донбассе, но не могу согласиться с призывом к компромиссам, которые создают проблемы. Страх и слабость плохие советники. Они лишь разыгрывают аппетиты России, которые принесет еще большую агрессию и больше человеческих страданий", - написал он.
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Все консервы уже вскрылись. Где же их утилизатор?
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Об Пинчуке ещё не высказалась только моя собака, надо спросить что она думает!
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Може. Пінчуку негайно виділити територію 2х2 метри.
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Не! Пусть ему пуйло отдаст пол сибири или камчатки. Или вообще пол россии. Т.е. в том направлении. А даже 2х2 украинской земли фиг ему.
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НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ 2-ГО «АК» ПОД КОНТРОЛЕМ UCA. PART 1: БЛА «ОРЛАН-10»

В этой публикации мы приоткроем завесу одной успешной операции, проведённой волонтёрами разведывательного сообщества InformNapalm и хактивистами Украинского киберальянса UCA.
Суть операции заключалась во внедрении специфического программного обеспечения на рабочий компьютер «начальника разведки 2-го армейского корпуса народной милиции» (2-го КНМ) российских оккупационных войск в Луганской области. После внедрения хактивисты получили контроль над данными, пересылаемыми между «начальником разведки» 2-го КНМ, 12-м командованием резерва ВС РФ (г. Новочеркасск, Россия) и разведывательными подразделениями, действующими в интересах «корпуса» (российская беспилотная авиация, подразделения радиоэлектронной разведки и космическая разведка). В течение длительного периода волонтёры и хактивисты практически на лету анализировали полученную информацию и передавали её украинским военным. Как военные использовали её - мы не вправе разглашать. Но на сегодняшний день часть информации по истечении времени утратила свою оперативную значимость, и мы решили ознакомить читателей с очередным неопровержимым массивом доказательств российской военной агрессии против Украины. Ниже будут приведены примеры документов, которые указывают на факты применения российскими военнослужащими комплексов БЛА «Орлан-10» на территории Украины в зоне боевых действий на Донбассе. В этой публикации InformNapalm ограничится темой беспилотников. Информацию относительно космической и радиоэлектронной разведки опубликуем в следующих статьях по данной теме....
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Херово то, что они уже не боятся такое заявлять. Вилкулы, хуилкулы, пинчуки опять ТРЕБУЮТ что-то. ТРЕБУЮТ, лять.
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ну,это скорее похоже на шанс последней надежды...когда маски срываются и они в истерике вопят "где же ты,мой лохторат..?"
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Нечего терроризировать 1+1. Лучше займитесь телеканалами Пинчука. Да и его бизнесом заодно. У этого придурка сразу пропадёт желание разбрасываться территориями Украины.
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і коломойшу, і пінсукшмана, і ахметку і вальцмана. всіх до одної ями.
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От уявляєте, навіть не заперечую. Тільки не знаю, хто такий вальцман.
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"Если говорить о европейской интеграции, украинцы являются сегодня носителями европейских ценностей порой намного больше, чем сами европейцы
И это правда ибо самой такой Европы уже нет, а есть сборище всех изо всюду.
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ну так,ес и создавался как противостояние сначала совку,а затем и безладу в снг...
трансформация неизбежна.главное нам к тому времени окрепнуть,шоб играть какую то роль
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куда вы денетесь при таком то лечении, окрепните, твердо станете на ноги и будете настоящей Европой ...новой
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Что ж вы не спешите переехать в эту новую Европу, а до сих пор остаётесь в той, которой нет?
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та знаешь,мы ее будем в украине строить...а переежжать будут ее ненавистники
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Пінчук, віддай свої гроші воїнам. Майно - людям. Навіщо? Щоб зміг піти у Храм Божий з чистою совістю. Оце рівноцінний обмін.
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Призывает отказаться от Крыма? Так это ж посягательство на территориальную целостность...Это какая статья?
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а пнуть отпинать пинчука можно-если он предатель и просто барыга
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Сыроид ждала пока официально завку не даст АП а потом начала кудахтать а самой нет чтоб мысль выразить вертикаль курятника
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Вот какой-нибудь пересичный громадянын такое на площади бы с трибуны вякнул, его бы враз СБУ спаковала, а Пинчука не трогают, видать вещает по согласию с Порошенко да и правоохранителям он дорог, очень дорог.
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Компромисс это то,что он на свободе.А значит вы такие же твари как и он.Он для вас не угроза.
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На подібні заяви Пінчука і йому подібних "діячів" - має бути відповідь з планом конкретних дій по звільненню цих територій............... А так......... що наприклад - нині реально робиться для повернення Криму до складу України?........ Та і з Донбасом нічого не зрозуміло. "Мінські домовленості" - не виконуються, а щось конкретне замість них, навіть не пропонується. Ця ж безглузда бійня не може тривати вічно..........
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треба нарощувати військовий потенціал,щоби вибити звідти російську армію
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украинцы являются сегодня носителями европейских ценностей порой намного больше, чем сами европейцы. И это уже мы являемся сегодня флагманами этой европейской идентичности.Источник: http://censor.net.ua/n422274 - і цей жарт , одразу , вирвався на перше місце !!!

От цікаво - вони там дійсно такі ідіоти , чи просто роблять заяви в розрахунку на таку публіку ?
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«компроміси» Віктора Пінчука - це примітивно змонтовані в Кремлі пропозиції Києву
всі вони надто добре розуміють, що таке, зокрема, європейське правосуддя і як воно невідворотно «дістає» (навіть через десятиліття) тих, хто розбагатів неправедним чином, тому наші скоробагатьки-колаборанти, які мають неабиякий вплив на владу, вкупі зі своїми кремлівськими кураторами докладають відчайдушних зусиль, аби загальмувати в Україні все, що пов'язується із запровадженням європейських стандартів - і безвізовий режим, і реформу правосуддя, і справедливу земельну реформу, і вступ до НАТО…
20 січня Віктор Пінчук вкотре організовуватиме український ланч у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Цікаво, як реагуватимуть на відвертий колабораціонізм зятя другого президента України присутні на цьому заході гості? Чи дехто із них не порадить олігарху Пінчуку «дєйствовать тщатєльнєє»?... http://www.radiosvoboda.org/a/28215681.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикаких компромиссов в отношении территории быть не может, - Сыроид о скандальном заявлении Пинчука
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