 Никаких компромиссов в отношении территории быть не может, - Сыроид о скандальном заявлении Пинчука

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, комментируя скандальную статью олигарха Виктора Пинчука относительно ситуации с оккупированными территориями.
"Если говорить о европейской интеграции, украинцы являются сегодня носителями европейских ценностей порой намного больше, чем сами европейцы. И это уже мы являемся сегодня флагманами этой европейской идентичности. Вот из чего бы я исходила. Что касается, например, территориальной целостности, безоговорочно, никаких компромиссов в отношении территории, не может быть. Но у меня вопрос тогда к господину Елисееву (заместителю главы Администрации президента, - ред.), - это территория, кроме того, что территория, которая является оккупированной, это для нас также объект борьбы и, например, проводя торговлю с оккупированными территориями, я извиняюсь, платя налоги на оккупированных территориях, (эти деньги идут против наших солдат)", - сказала вице-спикер.
"Если мы не торгуем, это означает, что мы боремся за эту территорию, если мы торгуем, значит не боремся", - добавила она.
Как сообщалось ранее, олигарх Виктор Пинчук опубликовал статью в Wall Street Journal, в которой заявил, что Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.
Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев прокомментировал в колонке Wall Street Journal статью Пинчука.
"Я согласен с его благородным призывом к миру на Донбассе, но не могу согласиться с призывом к компромиссам, которые создают проблемы. Страх и слабость плохие советники. Они лишь разыгрывают аппетиты России, которые принесет еще большую агрессию и больше человеческих страданий", - написал он.
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Страх и слабость плохие советники, - Елисеев ответил Пинчуку на предлжение пожертвовать Крымом и Донбассом(245)
"Мы в США пытаемся противодействовать российским информационным атакам, а из Украины им подыгрывают", - посол Чалый о статье Пинчука(91)
Украине стоит отказаться от Пинчука: и этот "компромисс" будет не такой уже и болезненный, - Тука о статье олигарха(146)
Порошенко побоялся устраивать итоговую встречу с журналистами в этом году?(0)
То, что Пинчук называет "болезненным компромиссом", - это капитуляция. Украина просто перестанет существовать, - Чубаров(153)
Украине надо отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО, - Пинчук(1302)
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В этой публикации мы приоткроем завесу одной успешной операции, проведённой волонтёрами разведывательного сообщества InformNapalm и хактивистами Украинского киберальянса UCA.
Суть операции заключалась во внедрении специфического программного обеспечения на рабочий компьютер «начальника разведки 2-го армейского корпуса народной милиции» (2-го КНМ) российских оккупационных войск в Луганской области. После внедрения хактивисты получили контроль над данными, пересылаемыми между «начальником разведки» 2-го КНМ, 12-м командованием резерва ВС РФ (г. Новочеркасск, Россия) и разведывательными подразделениями, действующими в интересах «корпуса» (российская беспилотная авиация, подразделения радиоэлектронной разведки и космическая разведка). В течение длительного периода волонтёры и хактивисты практически на лету анализировали полученную информацию и передавали её украинским военным. Как военные использовали её - мы не вправе разглашать. Но на сегодняшний день часть информации по истечении времени утратила свою оперативную значимость, и мы решили ознакомить читателей с очередным неопровержимым массивом доказательств российской военной агрессии против Украины. Ниже будут приведены примеры документов, которые указывают на факты применения российскими военнослужащими комплексов БЛА «Орлан-10» на территории Украины в зоне боевых действий на Донбассе. В этой публикации InformNapalm ограничится темой беспилотников. Информацию относительно космической и радиоэлектронной разведки опубликуем в следующих статьях по данной теме....
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И это правда ибо самой такой Европы уже нет, а есть сборище всех изо всюду.
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трансформация неизбежна.главное нам к тому времени окрепнуть,шоб играть какую то роль
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От цікаво - вони там дійсно такі ідіоти , чи просто роблять заяви в розрахунку на таку публіку ?
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всі вони надто добре розуміють, що таке, зокрема, європейське правосуддя і як воно невідворотно «дістає» (навіть через десятиліття) тих, хто розбагатів неправедним чином, тому наші скоробагатьки-колаборанти, які мають неабиякий вплив на владу, вкупі зі своїми кремлівськими кураторами докладають відчайдушних зусиль, аби загальмувати в Україні все, що пов'язується із запровадженням європейських стандартів - і безвізовий режим, і реформу правосуддя, і справедливу земельну реформу, і вступ до НАТО…
20 січня Віктор Пінчук вкотре організовуватиме український ланч у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Цікаво, як реагуватимуть на відвертий колабораціонізм зятя другого президента України присутні на цьому заході гості? Чи дехто із них не порадить олігарху Пінчуку «дєйствовать тщатєльнєє»?... http://www.radiosvoboda.org/a/28215681.html
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