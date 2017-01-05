 Радиационный фон вокруг четвертого энергоблока ЧАЭС после установки Арки упал в два раза

Об этом рассказал замдиректора по объекту Укрытие Сергей Кондратенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Хоть до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и ввода систем в проектный режим остается еще год, надвижка Арки уже повлияла на текущую безопасность объекта. После установки НБК в проектное положение мощность дозы вокруг Арки снизилась более чем в два раза", - говорится в сообщении.
Установка Арки позволила исключить попадание атмосферных осадков внутрь объекта, что раньше было главным фактором эрозии и разрушения строительных конструкций, а также переноса радиоактивных веществ. Важным фактором в части повышения безопасности Укрытия теперь является отсутствие снега на крыше и давления ветра на стены объекта.
Строительство укрытия стартовало в конце 2010 года. К работе над Аркой высотой 110 м, шириной 257 м и длиной 164 м были привлечены 10 тыс. специалистов из 40 стран. Для строительства свои усилия вместе с Украиной объединили 28 стран-доноров, которые собрали более 1 млрд 417 млн евро. В ноябре 2017 года НБК введут в эксплуатацию и начнется демонтаж нестабильных конструкций Саркофага.
1156 16
Землю в зоне отчуждения планируют сдать в аренду для строительства солнечных электростанций: уже поступают заявки от инвесторов, - Семерак(38)
Новый безопасный саркофаг для четвертого энергоблока ЧАЭС будет введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года, - Семерак(3)
"Многие не верили. Я поздравляю вас, мои дорогие. Yes! Мы это сделали!", - Порошенко об открытии нового саркофага над ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТО(526)
Пограничники обнаружили склад радиоактивного металлолома на Киевщине. ФОТО(10)
"Нормально живем, в целом. Ну как нормально - никого почти не осталось из нашего парка", - ликвидатор аварии на ЧАЭС(0)
Радиоактивный фон в Чернобыле оказался ниже, чем в центре Киева, - Семерак. ФОТО(80)
Рада освободила от уголовной ответственности лиц, которые будут добровольно сдавать радиоактивные материалы(23)
Ответить
Ответить
Рубим кругляк! или как????
Ответить
Ответить
Ответить
===========================================
ЯПЛАКАЛЪ !!!
этого енота срочно нужно вместо додика выдвигать !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить