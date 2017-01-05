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Все про:радиация (208) ЧАЭС (314) Чернобыль (323) Зона отчуждения (50) саркофаг (26)

 Радиационный фон вокруг четвертого энергоблока ЧАЭС после установки Арки упал в два раза

Радиационный фон на промышленной площадке вокруг разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС снизился вдвое в результате надвижения Арки в конце 2016 года.

Об этом рассказал замдиректора по объекту Укрытие Сергей Кондратенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Хоть до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и ввода систем в проектный режим остается еще год, надвижка Арки уже повлияла на текущую безопасность объекта. После установки НБК в проектное положение мощность дозы вокруг Арки снизилась более чем в два раза", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Многие не верили. Я поздравляю вас, мои дорогие. Yes! Мы это сделали!", - Порошенко об открытии нового саркофага над ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТО

Установка Арки позволила исключить попадание атмосферных осадков внутрь объекта, что раньше было главным фактором эрозии и разрушения строительных конструкций, а также переноса радиоактивных веществ. Важным фактором в части повышения безопасности Укрытия теперь является отсутствие снега на крыше и давления ветра на стены объекта.

Смотрите также: Радиоактивный фон в Чернобыле оказался ниже, чем в центре Киева, - Семерак. ФОТО

Строительство укрытия стартовало в конце 2010 года. К работе над Аркой высотой 110 м, шириной 257 м и длиной 164 м были привлечены 10 тыс. специалистов из 40 стран. Для строительства свои усилия вместе с Украиной объединили 28 стран-доноров, которые собрали более 1 млрд 417 млн евро. В ноябре 2017 года НБК введут в эксплуатацию и начнется демонтаж нестабильных конструкций Саркофага.
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И без дозиметра и проверки можно было сказать что радиационный фон вокруг станции должен уменьшиться после накрытия. Поскольку радиация уже не смывается дождями с огромнейшего радиоактивного здания. не выветрываеться бетонная пыль со стен и т.д.
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Серьёзную конструкцию там поставили-вот и результат.
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"...мощность дозы вокруг Арки снизилась более чем в два раза ..."
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ЯПЛАКАЛЪ !!!
этого енота срочно нужно вместо додика выдвигать !
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значит время, усилия, деньги потрачены не зря.
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Очень неплохо, надеюсь уже до конца 21-го века придумают, что-то для очистки зараженных радиацией территорий для последующего заселения
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там что то писали о китайцах или японцах и их интересах на этих землях...но в будущем. Хотя в будущем и сами украинцы дадут ей раду.
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А внутри? Там же наверное через пару лет ад будет. Надо как-то его внутри там обеззараживать.
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А может и кремль аркой накрыть? Обеззаразить планету,так сказать.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииРадиационный фон вокруг четвертого энергоблока ЧАЭС после установки Арки упал в два раза
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