 Полиция открыла дело по факту пропажи старинных книг из Львовской галереи искусств

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции во Львовской области.
"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса", - говорится в нем.
В полицию сегодня, 4 января, поступило заявление от генерального директора галереи с просьбой проверить исчезновение музейных ценностей.
На данный момент проводится досудебное расследование.
Напомним, во Львовской галерее искусств заявили о пропаже старинных книг на десятки миллионов долларов. В галерее предполагают, что артефакты разворовывались десятилетиями.
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