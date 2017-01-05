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Все про:музей (454) ограбление (1086) Нацполиция (5347) расследование (1794) антиквариат (41)

 Полиция открыла дело по факту пропажи старинных книг из Львовской галереи искусств

Сотрудники Национальной полиции начали расследовать пропажу коллекции старинных книг во Львовской национальной галерее искусств имени Бориса Возницкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции во Львовской области.

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"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса", - говорится в нем.

В полицию сегодня, 4 января, поступило заявление от генерального директора галереи с просьбой проверить исчезновение музейных ценностей.

На данный момент проводится досудебное расследование.

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Напомним, во Львовской галерее искусств заявили о пропаже старинных книг на десятки миллионов долларов. В галерее предполагают, что артефакты разворовывались десятилетиями.
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Ну все, раз полиция открыла, значит можно успокоится... точнее просто забыть про эти книги!
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По факту кражи, очевидно открыли производство. Фсех работников библиотеки теперешних и уволенных в железо и на подвал. Дозу сыворотки правды в вену и завтра уже книги будут на месте. Элементарно Ватсон. И ни каких процессуальных извращений. Простые методы рулят.
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У главы сракции больших панамских патриотов нужно искать,тот по книгам...
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Я приблизно догадуюсь хто ці книги зпіонерив.
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Ох тока не надо фсё вешать на Сабачника . Тут и без него их есть . Я вам отвечаю!
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А до этого из АРСЕНАЛА пропадало холодное оружие.Так не чего и не нашли.
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Воспитанный мальчик, из интелигентной еврейской семьи... Очень любит книги, и шоколад...
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учительница из Бендер отозвалась как толостожопый мальчик любящий сладости
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Как все внезапно произошло понятие инвентаризация отсутствует вовсе и учетную книгу мыши сгрызли.
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"Разворовывание музейных фондов Украины. 2005 год. В июле 2004 года государственному музею истории Украины от имени тогдашнего премьер-министра В.Януковича тогдашний вице-премьер по гуманитарным вопросам Д.Табачник передал 39 писем Михаила Грушевского, первого Президента Украины. Как вскоре ыяснилось, артефакты были украдены из львовского государственного архива. Комментируя скандал, Д.Табачник утверждал, что документы были куплены им у частного коллекционера (имени не назвал)..."
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Шукайте в "запасниках" Дубневичів Козаків і різних там Садових з Матіосами!!!
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