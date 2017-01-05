 Тодуров – Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"

Об этом он заявил в видеообращении на своей официальной странице, сообщает Цензор.НЕТ.
"По поводу закупок, о которых я говорил ранее. Они не состоялись. Многие миллионы, а то и миллиарды гривен не освоены, и это стоило жизни тысячам людей. Возьмем самый простой пример - стенты. Они, действительно, не закуплены. Тендер объявлен, по словам того же Минздрава, только 28 декабря 2016 года через международную организацию. Когда мы получим эти стенты? В год случается 50 тыс. инфарктов. Смертность по разным областям - от 16 до 20%. То есть, умирает каждый шестой-седьмой. Если больных стентировать, смертность снижается вчетверо, то есть, она не превышает 4-5%. Скажите, кто-нибудь может подсчитать, скольким тысячам стоила жизни халатность нашего Минздрава? То, что работа началась в сентябре, это неправда. К сентябрю была подготовлена уже вся документация и отдана на подпись исполняющему обязанности министра. Я утверждал и утверждаю, и готов это утверждать в суде: ваша халатность в отношение закупок 16 года стоила жизни десятков тысяч украинцев", - убежден Тодуров.
По его мнению, закупки через международные организации, могут также свидетельствовать о коррупции в Министерстве здравоохранения Украины. Заметная их часть шла не через международные организации, а через частную компанию Crown Agents.
"Те закупки, которые были сделаны в 2015 году, мы получили только через год. Это были закупки на миллиарды гривен В 2016 году она купила не напрямую у производителя, как вы это утверждали и для чего вы это делали, а у тех же дистрибьюторов, у которых покупала и раньше. Этих дистрибьюторов, кстати, обманули. Им обещали, что будет снят 20% НДС, но так и не сняли. Сняли только в одной закупке, которая судилась с вами очень долго. Именно поэтому были большие задержки. А теперь посчитайте. Несколько миллиардов гривен, 100% предоплата и поставка через год. При этом, 7% эта компания берет за логистику и разные другие услуги. Скажите, вы у нас, у налогоплательщиков, спросили - мы хотим таких закупок? Если в банке год лежит миллиард? Вам продолжать или вы поймете, о чем идет речь? И после этого вы рассказываете, что в МОЗ нет коррупции?", - говорится в видеообращении.
Также директор Институт Сердца отмел обвинения в связях с такими одиозными личностями, как Виктор Медведчук и Сергей Аксенов. С первым, говорит Тодуров, он не знаком и не просил о помощи. Что же касается Аксенова, то все тоже вполне логично. "Да, я оперировал маму Аксенова, пояснил кардиохирург. - Это было 7 марта 2014 года, когда Аксенов был еще вполне законным премьер-министром Автономной республики Крым (на самом деле, тогда Сергей Аксенов был главой партии Русский блок. - Ред). Это была 70-летнюю женщина, которая умирала от инфаркта. Она выжила, приехал Аксенов, встреча наша длилась не более 5 минут, он пожал мне руку и этот момент попал в кадр фотографа". Могу сказать следующее. Моя обязанность - спасать человеческие жизни. Поэтому будьте уверены, независимо от ваших политических взглядов, ваших папу и маму я буду спасать также добросовестно, как и маму Аксенова".
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если у него есть доказательства - пусть идет в суд.
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Нашли мне эксперта от которого дерьмом попахивает еще со времен яныка...
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Похоже, что это самые главные слова, которые хотел нам сказать Тодуров.
Источник:http://censor.net.ua/n422271
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Думаю Трамп их опустит с небес на землю, а если и нет то на шару для кацапов он точно ничего делать не будет им это обойдется очень дорого!
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если б же ж ,они біли...
оно,светилО, уже б давно ,да нашими -то судддями)! сожрали и Супрун ,и бабЛО, которое мимо их рЫл пропліло!
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PS:За все годы независимости еще не один министр не рискнул так в открытую пойти против системы.
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Прочтите статью ниже по ссылке Taras Franco
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