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Все про:инфаркт (19) коррупция (6528) лекарства (620) Минздрав (1228) тендер (515) закупки (64) Тодуров Борис (1)

 Тодуров – Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"

Директор Института Сердца МОЗ Украины, известный кардиохирург Борис Тодуров утверждает, что несмотря на заявления Минздрава о том, что почти все закупки проведены, "80% тендеров точно не проведены".

Об этом он заявил в видеообращении на своей официальной странице, сообщает Цензор.НЕТ.

"По поводу закупок, о которых я говорил ранее. Они не состоялись. Многие миллионы, а то и миллиарды гривен не освоены, и это стоило жизни тысячам людей. Возьмем самый простой пример - стенты. Они, действительно, не закуплены. Тендер объявлен, по словам того же Минздрава, только 28 декабря 2016 года через международную организацию. Когда мы получим эти стенты? В год случается 50 тыс. инфарктов. Смертность по разным областям - от 16 до 20%. То есть, умирает каждый шестой-седьмой. Если больных стентировать, смертность снижается вчетверо, то есть, она не превышает 4-5%. Скажите, кто-нибудь может подсчитать, скольким тысячам стоила жизни халатность нашего Минздрава? То, что работа началась в сентябре, это неправда. К сентябрю была подготовлена уже вся документация и отдана на подпись исполняющему обязанности министра. Я утверждал и утверждаю, и готов это утверждать в суде: ваша халатность в отношение закупок 16 года стоила жизни десятков тысяч украинцев", - убежден Тодуров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова: "Почти все тендеры проведены"

По его мнению, закупки через международные организации, могут также свидетельствовать о коррупции в Министерстве здравоохранения Украины. Заметная их часть шла не через международные организации, а через частную компанию Crown Agents.

"Те закупки, которые были сделаны в 2015 году, мы получили только через год. Это были закупки на миллиарды гривен В 2016 году она купила не напрямую у производителя, как вы это утверждали и для чего вы это делали, а у тех же дистрибьюторов, у которых покупала и раньше. Этих дистрибьюторов, кстати, обманули. Им обещали, что будет снят 20% НДС, но так и не сняли. Сняли только в одной закупке, которая судилась с вами очень долго. Именно поэтому были большие задержки. А теперь посчитайте. Несколько миллиардов гривен, 100% предоплата и поставка через год. При этом, 7% эта компания берет за логистику и разные другие услуги. Скажите, вы у нас, у налогоплательщиков, спросили - мы хотим таких закупок? Если в банке год лежит миллиард? Вам продолжать или вы поймете, о чем идет речь? И после этого вы рассказываете, что в МОЗ нет коррупции?", - говорится в видеообращении.

Также читайте: "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война", - директор Института сердца Тодуров о деятельности главы Минздрава Супрун

Также директор Институт Сердца отмел обвинения в связях с такими одиозными личностями, как Виктор Медведчук и Сергей Аксенов. С первым, говорит Тодуров, он не знаком и не просил о помощи. Что же касается Аксенова, то все тоже вполне логично. "Да, я оперировал маму Аксенова, пояснил кардиохирург. - Это было 7 марта 2014 года, когда Аксенов был еще вполне законным премьер-министром Автономной республики Крым (на самом деле, тогда Сергей Аксенов был главой партии Русский блок. - Ред). Это была 70-летнюю женщина, которая умирала от инфаркта. Она выжила, приехал Аксенов, встреча наша длилась не более 5 минут, он пожал мне руку и этот момент попал в кадр фотографа". Могу сказать следующее. Моя обязанность - спасать человеческие жизни. Поэтому будьте уверены, независимо от ваших политических взглядов, ваших папу и маму я буду спасать также добросовестно, как и маму Аксенова".

Читайте: Госбюджет-2017: украинская медицина получит 88,7 млрд гривен, - Супрун

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Ублюдок этот не перестает высыраться, похоже хвосты мафии Супрун порядочно прижала, потоки перекрыты
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Лучше всего его слова опровергает дружба с Сикелевым и масштабная его поддержка бывшими рыгами и Медведчуком
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Ехал "спасать" наших морпехов- а угодил (случайно ?) в обьятия Гоблина! Цирк на дроті!
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а чо опровергать?а остальные люди от чего умирают?от общего состояния медицины...а не от тендеров в эпоху перемен.а смертность понизится по окончанию перемен,и никак не раньше.
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а ты можешь подтвердить его слова?
если у него есть доказательства - пусть идет в суд.
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Нет не все они целенаправлено клюют людей, которіе приехали с других стран и с которыми нереально договорится, вначале заклевали Квиташвили, теперь пітаются клевать Супрун. Во главе травли стоят рыги и всякие мусии с боголец.
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Петров, я Супрун по ее депутатской деятельности знаю много лет. Ничем, кроме болтовни на телешоу Шустера она себя не показала. Зря ты ее защищаешь. Баба оказалась неготова к такой высокой должности. Все свои годы, как врач, она просидела в Верховной Раде и на телешоу. Какой с нее министр?
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Те что проведены, те и считаются. Причем здесь другие. Их может быть сколько угодно.
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Тендр может считаться не проведенным. если был заявлен и ни кого не заинтересовал.
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Тодуров ничего не понимает!!! Тетя с рюкзачком и мальчик с базара ,лучше знают,что нужно больным,чем какой то врач с 30-летним стажем...
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богаТырева твоя точно знает.вместе с бандитской фармакологией.
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Богатирьова- була чесна й порядна ( Де вона! Агов!) ! Бу га га! Тодуров- вгамуйся вже нарешті- ми й так знаємо що в глибокій дупі з нашою медициною через крахоборів таких як ТИ!- "розумник" !
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Директор завода лучше знает, что в целом нужно для завода, чем самый заслуженный и передовой токарь данного предприятия, например.
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У нас был успешный завгар, теперь мультиуспешный кондитер живем всё хуже! Это так нужно, директор шоколадного завода так и планировал?
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Хорош уже бочку катить на Супрун - она единственная кто пытается что-то поменять..
Нашли мне эксперта от которого дерьмом попахивает еще со времен яныка...
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хрен там поймешь у кого правда. К сожалению, в данном случае только время покажет, и то - не факт.
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Правда за иностранцами у которых тут нет никаких связей, заклевали Квиташвили, теперь клюют Супрун
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не показатель - яреська тоже вроде как иностранка была, так я б ее, с%уку не только заклевал, но и дерьме бы утопил (не фигурально).
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ну да, особенно за яресько, чурчхелой, польским клоуном на железной дороге...
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"Многие миллионы, а то и миллиарды гривен не освоены"


Похоже, что это самые главные слова, которые хотел нам сказать Тодуров.
Источник:http://censor.net.ua/n422271
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"Многие миллионы, а то и миллиарды гривен не освоены" и Министерством обороны, выделенные на обеспечение военных жильем. Деньги были, некому оказалось осваивать. Год прошел, военные остались без жилья, как и мой сын, подполковник, выслуга 24 года, участник БД. Этим гнидам не до наших земных проблем.
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с каждым его заявлением и "разоблачением" он становится все более похож на Савченко, имено поэтому тень Медведчука все более отчетливо прорисовывается возле него.
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Да какая там тень? Там мертвечук во плоти и даже не скрываясь топит против Супрун в синхрон с этим уникальным кардиохирургом.
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Полякам дуже повезло, що в часи їхньої шокової терапії не було соцмереж, інтернету, експертів, лідерів думки… Була владна газета і 3 канали.
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Просто Польша делала реформы тогда когда везде был один песец и не было в кого тыкать пальцем! Ну и кацапы особо не быковали сами в говне сидели, а сейчас матушку-землю подоили на нефть и резко "большими" игроками стали на международной арене!
Думаю Трамп их опустит с небес на землю, а если и нет то на шару для кацапов он точно ничего делать не будет им это обойдется очень дорого!
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В том и проблема! Тодура то Тодуров и все понемногу строят из себя великих спецов, а работать некому!
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пусть с гордо поднятім лицом идет в суд..!несет доказі..!
если б же ж ,они біли...
оно,светилО, уже б давно ,да нашими -то судддями)! сожрали и Супрун ,и бабЛО, которое мимо их рЫл пропліло!
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Если он так уверен то пусть с гордо поднятым лицом покажет список из 80% тендеров которые по его мнению не проведены!
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"Когда мы получим эти стенты?" - мы - это кто? Врачи? А все ли полученные за госсредства стенты и другое оборудование и препараты доходят до больных бесплатно?
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как говорила во министра МОЗ Супрун закупленные за бюджет мед средства и медекаменты впоследствии перепродаются на местах.Также она заявила что в Украине 90% пациентов сами покупают лекарства.
PS:За все годы независимости еще не один министр не рискнул так в открытую пойти против системы.
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Замечательная статья. Спасибо, что разместили в противовес оголтелому обливанию Тодурова грязью. Я с ним не сталкивалась никогда, но от многих людей слышала о нём очень хорошие отзывы. Таким людьми Украина не имеет права разбрасываться. Самое смешное, что если бы были живы сейчас тот же Амосов или Патон, от некоторых "правдолюбов" в их сторону летели бы тоже обвинения. А они были такими совками, что неизвестно что бы мы услышали от них сейчас.
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-" При всей антипатии к Аксенову, клятва Гиппократа - это клятва Гиппократа. У врача не может быть сомнений: спасать или нет? Спасать. Всегда. Всех. Это неукоснительное правило. Врач должен оставаться бесстрастным".

Прочтите статью ниже по ссылке Taras Franco
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ОПЯТЬ ТУДУРОВ ВИНОВАТ.? врач. не самый плохой . открыто обвиняет. МЭЗЭ.это ведь и есть прямой путь для очишения. или как должна происходить процедура?- открытое обвинение. НАБУ. БУБУ СБУ. ПУПУ. -все на "у". должны провести расследование. при чем здесь аксенов?.
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..а почему больной .которому нужно стентирование сосудов сердца не может купить копеечные стенты ,спасающие человека от смерти,сам лично в аптеке....? а потому.что тудоровы сделали бизнесс не только на стентах.но и на всех расходных материалах необходимых для проведения операций на сердце начиная от перчаток и заканчивая стентами.клапанами.кардиостимуляторами....
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Виглядає на те, що Тодурову слава відомого поца Рабіновіча спокійно спати не дає...Що йшло те здибало...😕😕😕
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Мені цікаво звідки у Тодурова стільки "захисників" на гілці?! Вдячні пацієнти чи боти ?
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Тодуров а ты кто кардиохирург или министр заткнись и работай не нравится Украина собирайте чемодан и нахрен туда где хорошо вылазит каждый кусок дерьма и рассказывает как нужно делать тебя же ни кто не учит как оперировать кой хрен ты кругом пятак суешь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТодуров – Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"
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