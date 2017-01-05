 Военнослужащие не смогут разорвать контракт во время службы в АТО, - Генштаб

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире радио "Армия ФМ" заявил и.о. начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Марк Андрусяк.
"Во время выполнения задач в зоне АТО мы не предусматриваем увольнения военнослужащих. Только после завершения выполнения задач", - заявил Андрусяк.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка прохождения военной службы".
Законом устанавливается, что право на увольнение с военной службы получают военнослужащие, которые проходят службу по контракту, действие которого было продлено свыше установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления. Также уволится имеют право военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.
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а як же ми звільнемо від військового рабства....це контракт до кінця особливого періоду...
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И уверен что цифра похорон тош известна!
Тьфу!
Торг не уместен!
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"Во время выполнения задач в зоне АТО мы не предусматриваем увольнения военнослужащих." - а ты, Андрусяк, не должен ничего предусматривать. Предусматривает только законодатель.
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Пусть не дурят мозги пацанам!
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Якщо воювати, то усім -- хто не може на передовій -' рити рови на кордонах з козломордією, білорусю, молдовою, придністров"ям. Здається мені, що при нормальній організації ми за півроку питання з кордоном закрилиб. А так одні воюють, інші контрабанду ганяють, ще інші бурштин копають і т.д
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Немає військового стану, отже мирний час і розривай контрак скільки влізе, але ми в Україні де закони діють проти народу,а не для народу.Хто хоче захищати свою землю йому жоден контракт не потрібен,але ж2 тримає воїнів в окопах і залякує їх,але незабаром це все надоїсть і тоді буде таке АТО що не тільки москалі будуть всиратись від слова УКРАЇНЕЦЬ чи УКРАЇНА,а й всі ці покидьки які зараз при владі.
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