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 Военнослужащие не смогут разорвать контракт во время службы в АТО, - Генштаб

Военнослужащие, которые выполняют задачи в зоне АТО, не могут расторгнуть контракт по новому закону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире радио "Армия ФМ" заявил и.о. начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Марк Андрусяк.

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"Во время выполнения задач в зоне АТО мы не предусматриваем увольнения военнослужащих. Только после завершения выполнения задач", - заявил Андрусяк.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка прохождения военной службы".

Законом устанавливается, что право на увольнение с военной службы получают военнослужащие, которые проходят службу по контракту, действие которого было продлено свыше установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления. Также уволится имеют право военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

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При царе расейская армия нападала на чужие земли , сейчас украинская армия охраняет свою страну .
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АТО прекращать никто не собирается - слишком выгодно. Так теперь люди там вечно служить будут?
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слушай ты так говориш как буд то это порошенко с рф эшелоны с оружием гонит.
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Не, Порошенко только платит со своей фабрики налоги в бюджет РФ, за которые в том числе и гонят эти эшелоны
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Просто під час особливого періоду на ЗАКОННИХ підставах можна перенести до його закінчення чергові президентські вибори.
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и про эшелоны в дыныры с территории Украины и обратно он тоже - ни сном, ни духом?
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ось і здравствуй жопановий рік.....
а як же ми звільнемо від військового рабства....це контракт до кінця особливого періоду...
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Они могут разорвать, но пойдут под трибунал
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ВСЁ ВЕРНО. а то в армию много попёрло чисто ради бабла- такие кадры могут свалит в самый важный момент. и что тогда?
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Служба в АТО ... где иногда убивают (последние 3 года). А не война ли это? Да не... контракт. Просто работа.
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Нет в нашей стране понятия "контракт" НЕТ!!!!!
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Совершено верно. Даже с работы нельзя уволиться во время чрезвычайной ситуации.
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А как быть если работодатель ничего не делает для того, чтобы ЧП/АТО прекратить?
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Цитати війни АТО: Я в масці,тому що є родина ! Я хрещений, але можу і в приціл перехрестити!


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Дык а как же ..бизнес план на год уже расписан!!!
И уверен что цифра похорон тош известна!
Тьфу!
Торг не уместен!
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А где в законе сказано, шо он не распространяется на тех, кто в АТО?
"Во время выполнения задач в зоне АТО мы не предусматриваем увольнения военнослужащих." - а ты, Андрусяк, не должен ничего предусматривать. Предусматривает только законодатель.
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"нічого іншого не треба" тобто перемога Україні не потрібна? Потрібен мир? тільки мир буває різним.
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Цікаво, як звільняють з 6-місячних контрактів?
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Заявление за 14 дней на стол ! И к ипени матери!

Пусть не дурят мозги пацанам!
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Пацаны уже сами без такой сепарни как ты разберутся, что и куда кидать. Ты смотри как оно запереживало за пацанов.
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Якось трохи не справедливо виходить... Одні громадяни служать в ЗСУ, Нацгвардії, прикордонних військах, добровольцями, а всі інші ніби в стороні від усього ( крім лікарів, волонтерів)...
Якщо воювати, то усім -- хто не може на передовій -' рити рови на кордонах з козломордією, білорусю, молдовою, придністров"ям. Здається мені, що при нормальній організації ми за півроку питання з кордоном закрилиб. А так одні воюють, інші контрабанду ганяють, ще інші бурштин копають і т.д
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А в першу чергу , депутатських синків в окопи і міністерських .А в другу всіх мєнтовськіх і прокурорських через АТО пропустити , тим паче це їх прямий обовязок.
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я так понял нельзя разорвать, пока в АТО. У многих бригад ппд вне ато . И бывают ротации домой на отдых, как таже 128 бригада уехала на отдых в мукачево. Вот и увольняйся, тыже не в ато сейчас..... Хотя есть части у которых ппд непосредственно в АТО. Это уже интересней. Пусть генштаб даст более подробное разъяснение - что он имел ввиду?
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А яке відношення має ЗСУ до АТО ?
Немає військового стану, отже мирний час і розривай контрак скільки влізе, але ми в Україні де закони діють проти народу,а не для народу.Хто хоче захищати свою землю йому жоден контракт не потрібен,але ж2 тримає воїнів в окопах і залякує їх,але незабаром це все надоїсть і тоді буде таке АТО що не тільки москалі будуть всиратись від слова УКРАЇНЕЦЬ чи УКРАЇНА,а й всі ці покидьки які зараз при владі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоеннослужащие не смогут разорвать контракт во время службы в АТО, - Генштаб
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