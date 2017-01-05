 Я поняла, что стоят перед нами нормальные ребята. У них приказ, - Савченко о "Беркуте" во время Евромайдана

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Эхо Москвы".
"... Я как человек системы, военной какой-то структуры, я больше понимала тот же "Беркут" почему? Потому что у них есть приказ. Этого много кто тогда не мог понять: "Вот, почему они не с народом? Бросили бы это всё". А сейчас вот армия стоит и ждет. Вот, почему они не воюют, да? Но у них есть приказ", - сказала нардеп.
В то же время, по словам Савченко, во время Революции Достоинства, она себя чувствовала "розгранечительной стеной".
"И я понимала, что есть вот та вот группа людей (Януковича и остальных), которые, действительно, являются злом для развития украинцев, и их политика и их потребности - они просто убийственны для основной массы народа. И я понимала, что вот эта вот стычка, когда люди стоят на Майдане по разные стороны баррикад, не могут услышать друг друга, не могут понять, что они говорят об одном и том же в основном, ими кто-то пользуется. Я понимала, что ни один камень не долетит до Банковой, но он попадет друг в друга", - подчеркнула она.
Савченко также объяснила видео, на котором видно, как нардеп стоит якобы на стороне "Беркута".
Депутат заявила, что просто пыталась остановить людей, которые бросали камни.
Савченко также подчеркнула, что среди "беркутовцев" были "нормальные ребята".
"И я поняла, что стоят перед нами нормальные ребята, ну, нечего на них всю агрессию спускать. "Беркут" - он стоит дальше, и, как бы, даже и не весь "Беркут" так думает. Ну, просто у всех есть приказы, им сказано "Остановить", вот они останавливают", - сказала нардеп.
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Савченко видна на некоторых видео с Майдана, где "стенка на стенку" идут обе стороны, беркутовцы при этом бьют безбожно всех под руку попавших, но почему Савченко там фигурирует в малиновой куртке, которую видно даже ночью издалека и беркутовцы ее не трогают (???), они ее просто обходят и молотят дальше, а она при этом разводит руками как- будто гаишник-регулировщик на перекрестке??? Может она сама подробнее объяснит о своей роли в какой-то таинственной "разграничительной стене"? И почему она, будучи военнослужащей, тем более офицером, находилась в это время на Майдане, а не в своей воинской части, или она пустилась в самоволку и ее никто из командования части не искал? Причем , как в СМИ повествуют майдановцы, она там оказывается жила вместе с ними в палатках (???). И что она делала непосредственно среди атакующего Беркута возле стадиона Динамо и давала какие-то им указания -
https://www.youtube.com/watch?v=26zgfLBskPo
https://www.youtube.com/watch?v=JJoJLrlN7ys
Как это всё объяснить?
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когда мы всей страной освобождали Надежду Савченко из плена, для нас она была символом Украины, борцом за Украину;
к сожалению, мы из плена получили не борца и не надежду, а какое-то косоглазое чучело.
Откинувшись из паРашСИЗО, человек по фамилии Надежда Савченко натворила столько, что она заслуживает только пулю в лоб ("пуля", кстати, - это ее погоняло).
После того, как Надежда Савченко, будучи, по ее словам патриотом Украины, уровняла ското-сволоту дамбаса с героями небесной сотни ("они стоят сегодня против порошенко, как майдан стоял против януковича"), к ней больше не может быть веры (речь не о ее отмороженной сестре): эта сука заслуживает только презрения.
Когда Надежду Савченко пытались вызволить из плена, погибли 17 наших ребят. Сегодня те, кто знают, как это произошло, говорят: в их гибели виновата Надежда Савченко.
Лично я за то, чтобы мы узнали правду об этом косоглазом чучеле и если оно не заслуживает звания Героя Украины (а оно его не заслуживает) , нужно это звание отобрать и тому, кто его давал, извиниться: украинцы, я ошибся. И мы поймем.
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