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 Я поняла, что стоят перед нами нормальные ребята. У них приказ, - Савченко о "Беркуте" во время Евромайдана

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что понимает действия сотрудников "Беркута" во времена Евромайдана, потому что у них был приказ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Эхо Москвы".

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"... Я как человек системы, военной какой-то структуры, я больше понимала тот же "Беркут" почему? Потому что у них есть приказ. Этого много кто тогда не мог понять: "Вот, почему они не с народом? Бросили бы это всё". А сейчас вот армия стоит и ждет. Вот, почему они не воюют, да? Но у них есть приказ", - сказала нардеп.

В то же время, по словам Савченко, во время Революции Достоинства, она себя чувствовала "розгранечительной стеной".

"И я понимала, что есть вот та вот группа людей (Януковича и остальных), которые, действительно, являются злом для развития украинцев, и их политика и их потребности - они просто убийственны для основной массы народа. И я понимала, что вот эта вот стычка, когда люди стоят на Майдане по разные стороны баррикад, не могут услышать друг друга, не могут понять, что они говорят об одном и том же в основном, ими кто-то пользуется. Я понимала, что ни один камень не долетит до Банковой, но он попадет друг в друга", - подчеркнула она.

Савченко также объяснила видео, на котором видно, как нардеп стоит якобы на стороне "Беркута".

Депутат заявила, что просто пыталась остановить людей, которые бросали камни.

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Савченко также подчеркнула, что среди "беркутовцев" были "нормальные ребята".

"И я поняла, что стоят перед нами нормальные ребята, ну, нечего на них всю агрессию спускать. "Беркут" - он стоит дальше, и, как бы, даже и не весь "Беркут" так думает. Ну, просто у всех есть приказы, им сказано "Остановить", вот они останавливают", - сказала нардеп.

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следующая вьюха этой дуры будет в стиле "мышебратья" и "адиннарот"
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У кого-то еще остались сомнения в отношении Гади, что это не изначально засланный конь?
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Мені вона ніколи не подобалась, ну, як женчина, а перше враження - найточніше. Ну, от тепер усі раптово... прозріли. А щодо її фрази "...у них - наказ", ну, вони його старанно виконали, ба, навіть перевиконали: бандюкович же сказав, що наказу стріляти не давав, виходить, узяли підвищенні зобовязанності і з "достоїнством" їх виконали. Браво, гадя, браво...
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И всё-таки существует вопрос, на который пока никто не дал ответа:
Савченко видна на некоторых видео с Майдана, где "стенка на стенку" идут обе стороны, беркутовцы при этом бьют безбожно всех под руку попавших, но почему Савченко там фигурирует в малиновой куртке, которую видно даже ночью издалека и беркутовцы ее не трогают (???), они ее просто обходят и молотят дальше, а она при этом разводит руками как- будто гаишник-регулировщик на перекрестке??? Может она сама подробнее объяснит о своей роли в какой-то таинственной "разграничительной стене"? И почему она, будучи военнослужащей, тем более офицером, находилась в это время на Майдане, а не в своей воинской части, или она пустилась в самоволку и ее никто из командования части не искал? Причем , как в СМИ повествуют майдановцы, она там оказывается жила вместе с ними в палатках (???). И что она делала непосредственно среди атакующего Беркута возле стадиона Динамо и давала какие-то им указания -
https://www.youtube.com/watch?v=26zgfLBskPo
https://www.youtube.com/watch?v=JJoJLrlN7ys
Как это всё объяснить?
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Как Высоцкий сказал: " И кощей по своему несчастен" ! Вопрос к Порошенко - и после всего этого она герой Украины! К Юле она депутат? Люди теряли самое дорогое жизни, а эти существа под названием (беркут), боялись потерять работу? Кости переламывали у людей в бессознательном состоянии. Если вся эта гидота "нормальные люди" у неё, то кто она, херня Украины (увы, бывает и такое, их много)!
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потому что вся Украина почти 2 года стояла с плакатами "Свободу Надії!"
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А когда поняла начала этим петухам патроны подносить и оружейную смазку..
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Для меня эта паскуда давно не существует, но раз Цензор её опять решил взлохматить (или взмохнатить), выскажусь:
когда мы всей страной освобождали Надежду Савченко из плена, для нас она была символом Украины, борцом за Украину;
к сожалению, мы из плена получили не борца и не надежду, а какое-то косоглазое чучело.
Откинувшись из паРашСИЗО, человек по фамилии Надежда Савченко натворила столько, что она заслуживает только пулю в лоб ("пуля", кстати, - это ее погоняло).
После того, как Надежда Савченко, будучи, по ее словам патриотом Украины, уровняла ското-сволоту дамбаса с героями небесной сотни ("они стоят сегодня против порошенко, как майдан стоял против януковича"), к ней больше не может быть веры (речь не о ее отмороженной сестре): эта сука заслуживает только презрения.
Когда Надежду Савченко пытались вызволить из плена, погибли 17 наших ребят. Сегодня те, кто знают, как это произошло, говорят: в их гибели виновата Надежда Савченко.
Лично я за то, чтобы мы узнали правду об этом косоглазом чучеле и если оно не заслуживает звания Героя Украины (а оно его не заслуживает) , нужно это звание отобрать и тому, кто его давал, извиниться: украинцы, я ошибся. И мы поймем.
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У "хероя укроаині!" нужно забрать земельку которую СТАРУХА(ее мама) так отбивала все возратится обратно и костю ляжет моя Украинская земля, предлагаю откинутся и наслаждатся цырком, БОГ ... есть и в Украине будет все хорошо он со мной проводил беседу...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ поняла, что стоят перед нами нормальные ребята. У них приказ, - Савченко о "Беркуте" во время Евромайдана
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