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Все про:зарплата (1608) Польша (3544) работа (370) украинцы (1728) заробитчане (112)

 Украинцы, официально работающие в Польше, за 2016 год заработали более 2 млрд долл

Украинцы, официально трудоустроенные в Польше, заработали за 2016 год в общей сумме 9 млрд злотых.

Об этом сообщил во время пресс-конференции председатель Межотраслевого профсоюза украинских работников в Польше Юрий Карягин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украинцы в этом году заработали около 9 млрд злотых, если перевести в доллары, - это около 2 млрд долларов", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польское консульство во Львове выдало рекордное количество виз в 2016 году - 500 тысяч

Как сообщалось ранее, украинцы, работающие в Польше, ежегодно перечисляют на родину порядка 5 млрд евро, о чем заявлял в начале 2016 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, ссылаясь на данные Нацбанка Республики Польша.

По словам председателя Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоты, лишь 15% украинцев обеспечены социальными гарантиями на уровне местных жителей.

Читайте: Украинцы вторые по числу ходатайств о предоставлении убежища в Польше

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Зараз пейсаті швиденько придумають новий податок і на ці перекази.)))
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о щас утамльоних баяришніком поналазить!
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Украины завозят - жиды в офшоры выкачивают.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраинцы, официально работающие в Польше, за 2016 год заработали более 2 млрд долл
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