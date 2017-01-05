 Украинцы, официально работающие в Польше, за 2016 год заработали более 2 млрд долл

Об этом сообщил во время пресс-конференции председатель Межотраслевого профсоюза украинских работников в Польше Юрий Карягин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Украинцы в этом году заработали около 9 млрд злотых, если перевести в доллары, - это около 2 млрд долларов", - сказал он.
Как сообщалось ранее, украинцы, работающие в Польше, ежегодно перечисляют на родину порядка 5 млрд евро, о чем заявлял в начале 2016 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, ссылаясь на данные Нацбанка Республики Польша.
По словам председателя Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоты, лишь 15% украинцев обеспечены социальными гарантиями на уровне местных жителей.
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