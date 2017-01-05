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Все про:Чехия (747) эксгумация (31) перезахоронение (29) Олесь_Александр (14)

 Семья похороненного в могиле поэта Олеся не знала, кто лежал на этом месте, - внук Михайлишина

Семья Владимира Михайлишина не была проинформирована о том, что могила на кладбище в Праге принадлежала украинскому поэту Александру Олесю и его жене Вере Кандыбе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сказал внук Михайлишина Марко Диан, проживающий в Швейцарии.

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"Это было так, что дед себе купил могилу, он умер, и мы его похоронили в той могиле, которую он себе купил. А что там кто-то лежал, то нам не было известно. Что там лежал господин Кандыба (Олесь), мы не знали", - сказал Диан.

При этом, заверил внук Михайлишина, о том, чьи именно останки были в могиле, его родители узнали только накануне и решили, что уже поздно отменять церемонию захоронения.

"Поскольку мы только тогда узнали, то мы уже, собственно, ничего изменить не могли. Отец так решил", - пояснил Диан.

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Напомним, по чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По данным представителей украинской общины в Чехии, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Михайлишин. Недавно он умер, и его сын Роман выразил намерение похоронить отца в могиле Олеся.

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Как сообщалось, 3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

Временный поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский заявил, что эксгумация останков поэта Александра Олеся (Кандыбы) была вынужденной, так как гроб прогнил.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСемья похороненного в могиле поэта Олеся не знала, кто лежал на этом месте, - внук Михайлишина
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