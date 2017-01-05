 Семья похороненного в могиле поэта Олеся не знала, кто лежал на этом месте, - внук Михайлишина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сказал внук Михайлишина Марко Диан, проживающий в Швейцарии.
"Это было так, что дед себе купил могилу, он умер, и мы его похоронили в той могиле, которую он себе купил. А что там кто-то лежал, то нам не было известно. Что там лежал господин Кандыба (Олесь), мы не знали", - сказал Диан.
При этом, заверил внук Михайлишина, о том, чьи именно останки были в могиле, его родители узнали только накануне и решили, что уже поздно отменять церемонию захоронения.
"Поскольку мы только тогда узнали, то мы уже, собственно, ничего изменить не могли. Отец так решил", - пояснил Диан.
Напомним, по чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По данным представителей украинской общины в Чехии, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Михайлишин. Недавно он умер, и его сын Роман выразил намерение похоронить отца в могиле Олеся.
Как сообщалось, 3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
Временный поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский заявил, что эксгумация останков поэта Александра Олеся (Кандыбы) была вынужденной, так как гроб прогнил.
798 0
"Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто!", - Рабинович "забыл", что поэт Олесь умер 73 года назад. ВИДЕО(606)
Останки Бандеры, Петлюры и Коновальца должны быть перевезены в Украину, - Кириленко(314)
Порошенко поручил Минкульту организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине, - Цеголко(78)
Гражданин Чехии, ради которого эксгумировали тело Олеся, хотел быть похороненным в другом месте, - посольство Украины в Чехии(31)
Останки Александра Олеся перемещены в депозитарий кладбища до решения о новом месте захоронения, - МИД(52)
Порошенко поручил МИДу вмешаться в ситуацию с могилой поэта Александра Олеся, - Цеголко(59)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума