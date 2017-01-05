EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Общество
  1887  57
Все про:лицензия (109) Нацсовет_ТРВ (289) 1+1 (47) Народный фронт (1050)

 "Народный фронт" заявляет о поддержке телеканала "1+1"

Партия и парламентская фракция "Народный фронт" выразила обеспокоенность кризисной ситуацией, сложившейся вокруг телеканала "1+1", и требует принятия решений, которые снимут угрозы прекращения вещания канала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии.

Читайте также: "Лицензии нет. Почему нужно ждать до 6 января - никто не объяснил. Обещаниями сыт не будешь и проверяющим органам не покажешь", - гендиректор "1+1" Ткаченко

В партии напомнили, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сообщала, что бланк лицензии канал получит в первую неделю нового года.

"До окончания заявленного срока остается два дня, один из которых - праздничный. Соответственно завтра, 6 января - последний шанс государственному органу и ТВ-каналу выйти достойно из ситуации, сохранив возможность гражданам и в дальнейшем смотреть "плюсы", которые, заметим, имеют одни из самых высоких в Украине рейтинги популярности", - говорится в заявлении.

В то же время, как отмечается в обращении, немотивированное промедление со стороны уполномоченного государственного органа "провоцирует вполне понятную тревожную реакцию как журналистской среды, так и общества в целом, порождая крайне неприемлемые для власти подозрения в рейдерских интересах относительно канала и попытках атаки на свободу слова".

"Народный фронт" призывает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания применить свои полномочия, чтобы "1+1" не исчез с экранов украинцев, а журналисты канала могли и в дальнейшем профессионально информировать общество.

"Все помнят, как "1+1" систематически критиковал "Народный фронт", некоторые программы буквально уничтожали Арсения Яценюка на должности главы правительства. Однако, несмотря на определенные вещи, мы убеждены, что в условиях гибридной войны против страны блокировать канал, который не "прогнулся" под Януковича во время Революции Достоинства, который развенчивает мифы российской пропаганды, ведет информационную политику на защиту национальных интересов, - выглядит крайне безответственно или даже может быть расценено как диверсию", - подчеркивают в партии.

Читайте также: Лицензия "1+1" была продлена на 7 лет 15 декабря. Просим не искать во всем политическую составляющую, - Нацсовет по ТВ о запросе о конечных бенефициарах канала

"Народный фронт" также обращает внимание на то, что в Украине продолжают работать телеканалы, которые являются нескрываемыми рупорами российских хозяев, и именно эта подрывная деятельность должна стать предметом пристального внимания как Нацсовета, так и СБУ.

"Мы выражаем солидарность с коллективом "1+1" и заверяем, что не позволим "выключить" канал, освободив информационное пространство для наступления ФСБ-шного ТВ-пула", - резюмировали в обращении партии.

Читайте также: "1+1" ничего не угрожает, но требования закона о конечных бенефициарах нужно удовлетворить, - АП

Напомним, 29 декабря появилось обращение коллектива "1+1" о том, что "1+1" пытаются лишить лицензии. В свою очередь, глава Нацсовета по ТВ Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение о продлении лицензии Нацсоветом уже принято. Сам же бланк будет выдан в течение 30 дней. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала "1+1" и воспринимает ее негативно: "Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне ". Вместе с тем, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар обратилась с официальным запросом к руководству Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно ситуации вокруг лицензии телеканала "1+1": "Нет никаких причин лишать лицензии "1+1".

В свою очередь, гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что сейчас есть все основания для опасений, что Нацсовет по ТВ может отменить принятое ранее им решение о продлении лицензии телеканалу: "Нацсовету по ТВ ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту".

Вместе с тем, в АП, комментируя ситуацию заявили: "1+1" ничего не угрожает, но требования закона о конечных бенефициарах нужно удовлетворить. А Нацсовет по ТВ в своем официальном комментарии заявил: "Лицензия "1+1" была продлена на 7 лет 15 декабря. Просим не искать во всем политическую составляющую".
 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVRemN3VEdwU2FIUkRNVEJNTTFGME9VTTBNRms1T0RCS00xRnpUa2RITUZsSVVYWjBRM2t3VEZoU1oyd3ZVVzkwUTJjd1NrbzRUVk56ZUdaT1EyUXdURVJTWjA1REt6Qk1WRkYyWkVkTU1FeHJaekJaVkZKblRrTXJNRXd6VW1kblBUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Намечается раскол калолиции, кролики пошли против банды пархатых? Хотят отмежеваться от всего негатива? Выборы чуют. Сколько б ни вопили, что их не будет в этом году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да они уже все на лыжах,что чоколЯды,что Кролики,20-тое января летит к ним на всех парах
Избранный президент Дональд Трамп, известный своей резкой критикой в адрес разведслужб США, вместе с ведущими советниками обсуждает план реструктуризации и сокращения главного разведывательного ведомства страны, сообщает газета Wall Street Journal.
Ссылаясь на людей, знакомых с этими планами, газета пишет, что такое решение вызвано убежденностью Трампа, что Управление директора национальной разведки превратилось в раздутый и политизированный орган.
По данным газеты, одним из участников разработки плана реорганизации разведслужб является советник Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Майкл Флинн, возглавлявший Разведывательное управление министерства обороны США, пока нынешний директор национальной разведки Джеймс Клэппер и другие не добились его смещения в 2014 году.
В последние месяцы и особенно в последние дни Трамп обрушивался с атаками в социальных сетях на разведывательное сообщество, критикуя и высмеивая их выводы о том, что Россия взломала и похитила переписку организаций Демократической партии и отдельных лиц, после чего передала ее WikiLeaks для публикации, чтобы помочь республиканскому кандидату победить в борьбе за Белый дом.
Один из людей, знакомых с планами Трампа, сообщил, что советники также работают над планом реструктуризации ЦРУ, предусматривающим сокращение персонала в его штаб-квартире в Вирджинии и направление дополнительных сотрудников для работы на местах во всем мире, пишет Wall Street Journal.
ЦРУ отказалось от комментариев.
Победа Трампа это внутренняя революция в США
Дональда Трампа уже назвали самым независимым президентом США - так его охарактеризовал Генри Киссинджер, патриарх американской политики. Независимость Трампа не в его миллиардах - а в том, что, у него нет обязательств перед какой-либо из групп американской элиты.
Тем временем в Украине с VIP-политиками при упоминании фамилии Трамп сразу же случается синдром раздраженного кишечника - "медвежья болезнь"! Чемоданы у всех запакованы. Идут консультации с руководством нескольких стран о массовой эмиграции...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
вах...как страшно жыть...причем чем больше букаф страху-тем страшнее
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
соевые попали с этими выборами в Штатах неслабо - это ж уму непостижимо, ставить на одного кандидата, а второго активно чмырить. Хотя чего можно было ожидать от винницкого учителя истории Чалого? Это для Шокохряка он идеальный чиновник "чегоизволите", а дипломат из него - как из ишака скакун.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Никакой национализации. Беня в залог рефинансирования Привата заставлял 1+1 и теперь его этот канал честно у него(Бени) отберут в счет государства.
Нчего личного, чисто бизнес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чи були якісь заяви НФ, панів Яценюка та Бурбака щодо інциденту з "ворошиловським стрільцем" Пашинським? Може я пропустив ці заяви?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
расслабь сфинктер, всем пох, ищи зраду в другом месте)
 показать весь комментарий
Ответить
 
я так понимаю, что скоро во всех театрах страны премьера:
" герой нф мужественно в одиночку обезвредил террориста, подло посягавшего на единство коалиции !"
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пускай тогда народный Фронт слёзно попросит 1+1 предоставить реальные документы, которые показывают конечного бенефициара этого канала) Или хотят и рыбку съесть и на х*й сесть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так вчера предоставили уже, но Нацраде чем-то оформление не понравилось. Хотя там написано, шо бенефициар - Беня) Вроде как правда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во-первых все данные о конечном бенефициаре находятся в Едином реестре юридических лиц в открытом доступе. Гос.службы без проблем берут эту инфу.

Во-вторых уже несколько дней показывают по 1+1 эту справку, где конечных бенефициар Коломойский И.В. Эта справка отправлена и по почте и личной подачей.
Ты в теме только по х*ям?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если в Нацраду занесли, то как положено 7 числа (по истечению 10-дневного срока) получат лицензию. Никаких проблем не вижу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Согласно ст. 32 Закону Украини «Про телебачення та радіомовлення» бланк лицензии выдается в течении 10 дней после бюджетного платежа. Платеж был 26.12.2016( выписка Державної казначейської служби України от 26.12.2016)
. Следовательно сегодня последний день выдачи лицензии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Платеж считается завершенным когда деньги поступили на счет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Держ.казначейство не дает выписки пока деньги не зачислены на расчетный счет казначейства.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
находятся - то на дату предоставления...видимо есть подозрения,шо беня уже слил кому то канал...вот и пусть отмывается,гражданин швейцарии
 показать весь комментарий
Ответить
 
А каким образом тогда подтверждать? Справка не подходит, Единый реестр не подходит(по Закону изменения конечного бенефициара тоже оформляются в реестре)? Смотри неотмытые сепарский Интер, Ахметовскую Украину и Пинчуковские СТБ, Новый и ICTV...ну, да еще презыдентский можешь смотреть
 показать весь комментарий
Ответить
 
как подтверждать?украинской регистрацией...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где регистрировать будем? Тебе же единый реестр не подходит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та все заявляют о поддержке канала 1+1, без исключений. Что это народный фронт вперед всех лезет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
P.S.^ А учитывая, сколько 1+1 сделал для освещения событий АТО, в поддержке АТО-шников можно даже не сомневаться. Мне даже чой то жалко барыг вдруг стало. Это ж даже не ex.ua
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
P.S.: А шоб два раза в Киев не кататься, это ж придется все сразу вспоминать, и котлы, и дуги, и декларации. Даже интересно, честно говоря, сколько за сутки-трое народу можно будет поднять на такой сейшен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Точно будем все сепарский Интер смотреть или Ахметовскую Украину, ну на крайняк Пинчуковские СТБ, Новый и ICTV...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що характерно, 1+1 ж Сєню критикували набагато більше, ніж Пороха... Чом тоді Сєня їх підтримує, а БПП атакує?

Завидно, що 1+1 рейтинговіший за 5-й? Так просто треба гроші в 5-й вкладати, нормальних журналістів запросити, а не 1+1 давити. 1+1 - не найкращий канал, але за 5-й він точно краще в рази, бо Бєня в останні роки гарні бабки на нього виділяв.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
логично...нф плюс,плюсам один плюс в минус а фуле?вы все ждете,шо политика должна быть топорной?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Кому он нужен этот 1+1? Закрывайте этот отстойник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можливо, спочатку все ж Інтер закрити? От це от дійсно відстійник. 1+1 спаскудився своїми талант-шоу, але до Інтера йому ще далеко...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот это правильно! даешь 5 канал на всех кнопках! Уря соевой демократии и плюрализьму!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
шота вся зрада за плюсы лифчики на теле рвет .мабуть пора уже или крестики снимать,или трусы...
тем более,что нетаньяху трусы снял уже...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Кризисная ситуация сложилась вокруг телеканала "1+1" по вине самого канала. Телеканал позволяет себе вольное истолкование некоторых событий. Например, Гаагский трибунал признал оккупацию Крыма войной между Украиной и РФ, то есть на международном уровне точно обозначено, что это война и что РФ напала на Украину. А телеведущая новостей канала заявляет, что это внутренний конфликт внутри Украины. Прошу обратить внимание на этот факт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В морду хош ? Искатель фактов с какого отдела стучишь кацапская твоя рожа распухшая от нацнапитка хуйлостановского "Боярышника" ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дебіл-Яник навіть в часи Майдану не додумався відключити плюси. А тут самий чесний гарант і його шайка-БПП, тихенько в ніби "законно" хоче закрити.
А у вас тварі до інтера фірташа козломордого, чи до трк України ахмєтова-сєпарського, чи до іств пінчука давайтездамося, питань ніяких нема? Там усьо в порядку..., гаранта не чіпають, а те, що проти держави працюють, ну так це фігня, нічого страшного...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1+1 нормальный канал и более-менее есть кое что иногда глянуть хотя я больше люблю смотреть что то по шаре типа он и она или она и они....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я телевізор не дивлюсь. Це помийка - реклама, кацапські серіали, дибільні шоу та політичне словоблуддя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абсолютно вірно, в більшій мірі нам вливають в вуха інформаційне сміття, простіше кажучи - крадуть наш час.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Битва олігархів триває, не будь байдужим, підтримай свого олігарха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто бы сомневался! НФ всегда верноподданно обслуживал интересы Бени. Всегда! И Беня прекрасно освещает деятельность "НФ", "Укропа", "Возрождения", "Свободы", "БЮТ" а во всех ипостасях на своем канале. Когда я смотрю 1+1 я знаю что это "глас Бенин". Народ Украины вообще одно сплошное ухо для жидовских тв-рупоров!
112.Украина - Сергей Курченко, С.Арбузов ,Захарченко - сепаратисты, Кремль.
INTER - Фирташ, Лёвочкин UA Inter Media Group - прокацапленные жиды
INTER+ - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
Мега - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
НТН - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
К1 - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
К2 - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
Enter Film - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
Пиксель - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
MTV - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
СТБ - Виктор-Елена Пинчуки (Кучма) жиды "совковые"
Новый канал - Виктор-Елена Пинчуки (Кучма) жиды "совковые"
ICTV - Виктор-Елена Пинчуки (Кучма) - жиды "совковые"
М1 - Виктор-Елена Пинчуки (Кучма) - жиды "совковые"
М2 - Виктор-Елена Пинчуки (Кучма) - жиды "совковые"
канал QTV - Виктор-Елена Пинчуки (Кучма) - жиды "совковые"
ТРК Украина - Ринат Ахметов..... и др. - сепаратисты, Кремль
При этом в собственности "жидобандеровцев", то есть олигархов условно-патриотической направленности можно с определенной натяжкой отнести только 2 всеукраинских канала - 1+1 Коломойского и 5 канал Порошенко.


"Здобулы!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народный Фронт имея рейтинг 1% собирается оказывать поддержку телеканалу,надеясь на поддержку телеканала во время выборов.Рука руку моет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что сенины лакеи скажут о новеньком заводике , который построил сеня в Германии , за деньги Украинского народа ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВСЁ ,АНТИнародного фронта,как политической единицы уже давно не существует - остались Сеня в труселях и Пашинский с пистолетом ................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
антинародный фронт Сени вооруженный Глоками и Томпсонами, пытается заигрывать с перес1чными. ,,Ребята мы хотим чтобы вы смотрели тельавизор, молча платили налоги и поборы и не раскрывали пасти. Кто недоволен может валить в Польшу на заработки.,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
огого вот это у арсения звезда в лоб ударила :D
"плюсы уничтожали яценюка"
ахахах в мультфильме показали и пару раз на выступлениях - уничтожение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот шо народ а КарФаген будет разрушен тобысь Хуйлостан рано или позно но будет и точка ..кто против то покажи личико а я те его раскрашу усима цветами радуги...кулак у меня дурной от бати-кузнеца ..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Народный фронт" заявляет о поддержке телеканала "1+1"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боеприпасы взятка Военная прокуратура ГПУ Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс Донецкая область зима Кабмин Киев Крым Нацполиция обстрел Олесь_Александр перезахоронение прокуратура расследование Россия СБУ смерть снегопад суд терроризм Франция чиновник электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти