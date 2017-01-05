 "Народный фронт" заявляет о поддержке телеканала "1+1"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии.
В партии напомнили, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сообщала, что бланк лицензии канал получит в первую неделю нового года.
"До окончания заявленного срока остается два дня, один из которых - праздничный. Соответственно завтра, 6 января - последний шанс государственному органу и ТВ-каналу выйти достойно из ситуации, сохранив возможность гражданам и в дальнейшем смотреть "плюсы", которые, заметим, имеют одни из самых высоких в Украине рейтинги популярности", - говорится в заявлении.
В то же время, как отмечается в обращении, немотивированное промедление со стороны уполномоченного государственного органа "провоцирует вполне понятную тревожную реакцию как журналистской среды, так и общества в целом, порождая крайне неприемлемые для власти подозрения в рейдерских интересах относительно канала и попытках атаки на свободу слова".
"Народный фронт" призывает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания применить свои полномочия, чтобы "1+1" не исчез с экранов украинцев, а журналисты канала могли и в дальнейшем профессионально информировать общество.
"Все помнят, как "1+1" систематически критиковал "Народный фронт", некоторые программы буквально уничтожали Арсения Яценюка на должности главы правительства. Однако, несмотря на определенные вещи, мы убеждены, что в условиях гибридной войны против страны блокировать канал, который не "прогнулся" под Януковича во время Революции Достоинства, который развенчивает мифы российской пропаганды, ведет информационную политику на защиту национальных интересов, - выглядит крайне безответственно или даже может быть расценено как диверсию", - подчеркивают в партии.
"Народный фронт" также обращает внимание на то, что в Украине продолжают работать телеканалы, которые являются нескрываемыми рупорами российских хозяев, и именно эта подрывная деятельность должна стать предметом пристального внимания как Нацсовета, так и СБУ.
"Мы выражаем солидарность с коллективом "1+1" и заверяем, что не позволим "выключить" канал, освободив информационное пространство для наступления ФСБ-шного ТВ-пула", - резюмировали в обращении партии.
"1+1" пытаются лишить лицензии. В свою очередь, глава Нацсовета по ТВ Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение о продлении лицензии Нацсоветом уже принято. Сам же бланк будет выдан в течение 30 дней. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала "1+1" и воспринимает ее негативно: "Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне ". Вместе с тем, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар обратилась с официальным запросом к руководству Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно ситуации вокруг лицензии телеканала "1+1": "Нет никаких причин лишать лицензии "1+1".
В свою очередь, гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что сейчас есть все основания для опасений, что Нацсовет по ТВ может отменить принятое ранее им решение о продлении лицензии телеканалу: "Нацсовету по ТВ ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту".
Вместе с тем, в АП, комментируя ситуацию заявили: "1+1" ничего не угрожает, но требования закона о конечных бенефициарах нужно удовлетворить. А Нацсовет по ТВ в своем официальном комментарии заявил: "Лицензия "1+1" была продлена на 7 лет 15 декабря. Просим не искать во всем политическую составляющую".
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Нет никаких причин лишать лицензии "1+1", - Сюмар(23)
Гройсман о ситуации с "1+1": Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне. ВИДЕО(50)
"1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии: на его выдачу нужно до 30 дней, - глава Нацсовета по ТВ Артеменко(42)
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Избранный президент Дональд Трамп, известный своей резкой критикой в адрес разведслужб США, вместе с ведущими советниками обсуждает план реструктуризации и сокращения главного разведывательного ведомства страны, сообщает газета Wall Street Journal.
Ссылаясь на людей, знакомых с этими планами, газета пишет, что такое решение вызвано убежденностью Трампа, что Управление директора национальной разведки превратилось в раздутый и политизированный орган.
По данным газеты, одним из участников разработки плана реорганизации разведслужб является советник Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Майкл Флинн, возглавлявший Разведывательное управление министерства обороны США, пока нынешний директор национальной разведки Джеймс Клэппер и другие не добились его смещения в 2014 году.
В последние месяцы и особенно в последние дни Трамп обрушивался с атаками в социальных сетях на разведывательное сообщество, критикуя и высмеивая их выводы о том, что Россия взломала и похитила переписку организаций Демократической партии и отдельных лиц, после чего передала ее WikiLeaks для публикации, чтобы помочь республиканскому кандидату победить в борьбе за Белый дом.
Один из людей, знакомых с планами Трампа, сообщил, что советники также работают над планом реструктуризации ЦРУ, предусматривающим сокращение персонала в его штаб-квартире в Вирджинии и направление дополнительных сотрудников для работы на местах во всем мире, пишет Wall Street Journal.
ЦРУ отказалось от комментариев.
Победа Трампа это внутренняя революция в США
Дональда Трампа уже назвали самым независимым президентом США - так его охарактеризовал Генри Киссинджер, патриарх американской политики. Независимость Трампа не в его миллиардах - а в том, что, у него нет обязательств перед какой-либо из групп американской элиты.
Тем временем в Украине с VIP-политиками при упоминании фамилии Трамп сразу же случается синдром раздраженного кишечника - "медвежья болезнь"! Чемоданы у всех запакованы. Идут консультации с руководством нескольких стран о массовой эмиграции...
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Нчего личного, чисто бизнес.
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" герой нф мужественно в одиночку обезвредил террориста, подло посягавшего на единство коалиции !"
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Во-вторых уже несколько дней показывают по 1+1 эту справку, где конечных бенефициар Коломойский И.В. Эта справка отправлена и по почте и личной подачей.
Ты в теме только по х*ям?!
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. Следовательно сегодня последний день выдачи лицензии.
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Завидно, що 1+1 рейтинговіший за 5-й? Так просто треба гроші в 5-й вкладати, нормальних журналістів запросити, а не 1+1 давити. 1+1 - не найкращий канал, але за 5-й він точно краще в рази, бо Бєня в останні роки гарні бабки на нього виділяв.
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тем более,что нетаньяху трусы снял уже...
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А у вас тварі до інтера фірташа козломордого, чи до трк України ахмєтова-сєпарського, чи до іств пінчука давайтездамося, питань ніяких нема? Там усьо в порядку..., гаранта не чіпають, а те, що проти держави працюють, ну так це фігня, нічого страшного...
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112.Украина - Сергей Курченко, С.Арбузов ,Захарченко - сепаратисты, Кремль.
INTER - Фирташ, Лёвочкин UA Inter Media Group - прокацапленные жиды
INTER+ - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
Мега - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
НТН - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
К1 - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
К2 - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
Enter Film - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
Пиксель - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
MTV - Фирташ, Лёвочкин - прокацапленные жиды
СТБ - Виктор-Елена Пинчуки (Кучма) жиды "совковые"
Новый канал - Виктор-Елена Пинчуки (Кучма) жиды "совковые"
ICTV - Виктор-Елена Пинчуки (Кучма) - жиды "совковые"
М1 - Виктор-Елена Пинчуки (Кучма) - жиды "совковые"
М2 - Виктор-Елена Пинчуки (Кучма) - жиды "совковые"
канал QTV - Виктор-Елена Пинчуки (Кучма) - жиды "совковые"
ТРК Украина - Ринат Ахметов..... и др. - сепаратисты, Кремль
При этом в собственности "жидобандеровцев", то есть олигархов условно-патриотической направленности можно с определенной натяжкой отнести только 2 всеукраинских канала - 1+1 Коломойского и 5 канал Порошенко.
"Здобулы!"
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"плюсы уничтожали яценюка"
ахахах в мультфильме показали и пару раз на выступлениях - уничтожение.
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