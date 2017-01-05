 Заявления Ле Пен изменятся после выборов, реакция Украины могла быть изысканнее, - Лубкивский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом дипломат и бывший чрезвычайный полномочный посол Маркиян Лубкивский заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Я думаю, заявление Ле Пен было сделано больше РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным. Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии", - отметил Лубкивский.
Напомним, лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что "аннексия" Крыма Россией "не была незаконной".
Служба безопасности Украины направила письмо в МИД по поводу запрета въезда Ле Пен в Украину.
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