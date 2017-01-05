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 Суд ужесточил меру пресечения экс-чиновнику "Укрзализныци" Федорко, устроившему резонансное ДТП

Его лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.

Как передает Цензор.НЕТ, апелляционный суд рассмотрел и частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Киевской области об отмене решения суда первой инстанции в части наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами на 3 года в отношении экс-директора грузовых перевозок и логистики "Укрзализныци" Ивана Федорко, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"По результатам апелляционного рассмотрения судом частично удовлетворена апелляционная жалоба прокурора и принят новый приговор, которым обвиняемого лишен права управлять транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, 3 июля Федорко за рулем Audi Q7 врезался в автомобиль фотокорреспондента Макса Левина, в котором находились его сын и жена. В лобовом столкновении серьезно пострадали жена и сын Левина, с многочисленными переломами их доставили в больницу. У ребенка диагностировали ушиб головного мозга.
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так просто не водить машину в наказание и оказывается можно бить машины к примеру любому депутату и даже травмировать его и потом жить припеваючи ПРОСТО не ездя 3 года на машине... Бред...
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В лобовом столкновении серьезно пострадали жена и сын Левина, с многочисленными переломами их доставили в больницу.///

Это ппц... Ужесточение...
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УЖОС--поколечил людей-пытался дать взятку- а такое наказание....
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Кстати, нашли уже того хера, который в железной дороге тендерами по энергоносителям рулил?
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Совершенно идиотская заметка.
Идем по ссылке на сайт прокуратуры и читаем:

"Прокуратура Київської області вимагала в суді призначити покарання обвинуваченому у вигляді 2 років обмеження волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.
Враховуючи пом'якшуючі обставини, у тому числі добровільне відшкодування матеріальної шкоди обвинуваченим, суд визнав винним екс-посадовця у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, призначивши покарання у вигляді штрафу розміром 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керувати транспортними засобами на1 рік 6 місяців.
Не погоджуючись із вказаним рішенням суду, прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу.За наслідками апеляційного розгляду судом частково задоволено апеляційну скаргу прокурора та ухвалено новий вирок, яким обвинуваченого позбавлено права керувати транспортними засобами на 3 роки."

"Все так, тільки трішечки не так "(с)
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... и не тысячу, а три рубля, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
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И заметьте это еще резонансное дело... Максим поднял шумиху, подключил друзей-журналистов. Сколько раз я смотрел передачу про то дело. Представьте, что было бы, если обычный трудяга оказался, а не журналист? Никто даже не услышал, а мразь отделалась просто меньшим штрафом. По-прежнему, в нашей банановой республике все решают деньги: и закон, и совесть...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд ужесточил меру пресечения экс-чиновнику "Укрзализныци" Федорко, устроившему резонансное ДТП
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