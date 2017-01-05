 Киевский бронетанковый завод в 2016-м передал ВСУ и Нацгвардии более 50 новых БТР-3

Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Эти новые бронированные машины, оснащенные боевыми модулями с мощным пушечным и управляемым ракетным вооружением, усилили ряды Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, силами завода в течение 2016 года было отремонтировано около 140 единиц бронетехники и другого тяжелого вооружения. Большинство из них - силами ремонтных бригад, которые восстанавливали военную технику непосредственно в полевых условиях зоны АТО.
В "Укроборонпроме" напомнили, что "Киевский бронетанковый завод" в этом году завершил монтаж нового цеха по производству корпусов для БТР-3. Для этого предприятие организовало современное сборочно-сварочное производство.
"Благодаря налаживанию нового этапа производства завод получил возможность принципиально, в разы нарастить производство, сократить расходы и заложить новый технологический потенциал предприятия. Это является еще одним важным шагом в развитии украинского производства бронетанковой техники", - говорится в сообщении.
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На его плечах весь Укроборонпром и держится.
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Теж саме казали і в 2014 , і в 15 і 16 ... "наша пісня гарна й нова.."
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2. Больше смайликов.
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Ну , ну ... мрійте далі . Дійсно - чого хвилюватися , у себе ж в дома давно все ок ... можна і за ординцями спостерігати , так ? ..))
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· 1 січня о 19:45 ·
Нет, у нас не все отлично. Далеко не все, и только слепошарый идиот этого не видит.
Но одно дело - видеть и предлагать механизмы исправления (а еще лучше видеть, предлагать, после чего встать, идти и делать), а другое дело - просто вонять и висеть унылой гайморитной соплей посреди мироздания.
Я не терплю в радиусе трех километров вокруг себя пессимистов и злобных нытиков, потому что они не способны на поступок.
На поступок способен упоротый оптимист, потому что он верит в то, что все рано или поздно будет хорошо.
На поступок способен циник, потому что он знает, что хуже уже не будет, а вдруг получится лучше?
Пессимисты токсичны.
Они отравляют все вокруг, делая мир серым, липким и безнадежно отвратительным.
Они растут бледной плесенью и постепенно покрывают пушистым мерзким ворсом все окружающее пространство.
Если, конечно, с ними не бороться.
Вы как хотите, а я всегда хожу с огнеметом.
Дуже від плісняви помічне.
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Це зрада чи "перемога" ?
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Wall Street Journal: Трамп планирует устроить чистку спецслужб
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@ars_ves 1 ч. 1 час назадПробка знатная.. Около пятнадцати питерских дальнобойщиков протаранили шлагбаум на платной трассе в Петербурге
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January 4th, 12:39
Сегодня прям неделя замечательных фотографий. Эстафету у телеканала "Звезда", который под новостью о гриппе, якобы косящем солдат ВСУ, поставил фотографию взятого в плен грушника Александра Александрова в украинском госпитале, перенимает Министерство обороны РФ и средства массовой пропаганды. Совемстными усилиями забацавшие показательный пресс-выезд с саперами, разминирующими Алеппо.
Но, поскольку руки у всех наших пропагандистов растут из жопы, а, в погоне за попилом бабла всех профессионалов с нормальным расположением рук они давным давно поувольняли, набрав на их места девочек и мальчиков из провинции, готовых за двести баксов и желание закрепиться в столице клепать любой трэш на любую тему, ни в чем не разбираясь совершенно, то получилось как всегда. Казалось бы: российские саперы, рискуя жизнью, спасают Алеппо от мин террористов - что может быть лучше в пиар-войне? Но нет. Любую, даже самую беспроигрышную пиар-акцию, они умудряются превратить в слепленного из говна петуха.
В итоге результатом этого выезда стала серия замечательных репортажей, как по телевизору, так и, в том числе, на секундочку, в "Российской газете", официальном печатном органе Пльрства РФ, в которых крупным планом показано, как российские саперы расчищают Алеппо от российских кассетных суббоеприпасов АО-2,5РТМ, заряжаемых в российские кассетные бомбы РБК-500.
Вот эти вот круглые фигульки на первом плане внизу под похожим на деревяшку зарядом разминирования на первой фотографии и они же уже в разобранном обезвреженном виде на второй фото справа внизу.
Третья и четвертая фотки - для сравнения.
Не новость, конечно, свидетельств применения кассетных боеприпасов как минимум поддерживаемой Россией стороной (скажем аккуратно) и так вагон, как, например, на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=-SnsX5GiZbY
Но, как мы знаем, это всё происки врагов, изготовленные на конспиративных квартирах в Калифорнии. А тут - сами, без Усамы. Своими руками справились. Сами на весь мир показали.
Нет, Россия, как и еще ряд стран - например, США и Израиль - не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам и не отказались от их применения, считая их эффективным оружием. Более того, Россия в некоторых случаях даже открыто заявляла, что ВКС применили кассетные боеприпасы по позициям противника в Сирии.
Но есть одно важное "но". По позициям противника - это одно. А вот применять оружие неизбирательного поражения - которым кассетный боеприпас и является - в густонаселенных районах уже напрямую запрещено международным правом. Независимо от того, ратифицировал ты отдельную конвенцию или нет.
Нельзя бомбить кассетниками город, и все тут. Хоть ты тресни. Особенно, если на каждом углу орешь, что ты его "освобождаешь".
В общем, ребята своими руками себе очередную статью запостили.
В пост приглашается Сергей Лавров.
И его знаменитое высказывание.
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starshinazapasa
January 1st, 12:54
Нет, всё. Отпустило окончательно. Я больше не дергаюсь, не приседаю, разрывы не вызывают у меня чувства тревоги и приходящего за ним страха, свист петард, так похожий на вой сигналок, не заставляет меня покрываться холодным потом, мне не надо прилагать усилий, чтоб не упасть и не поползти в поисках укрытия, и вся эта канонада больше не уносит меня в тот разбитый войной заснеженный мертвый город, который приходил ко мне каждый раз в эту ночь. Мне не хочется больше выть или напиться. Я больше не ненавижу этих людей с их хлопушками и бабахалками. В этот раз я просто поймал себя на том, что не обращаю на это внимания, вот и все.
Моим украинским френдам - все-таки это лечится. Доказано мной. Надо-то всего лет пятнадцать.
С наступившим.
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ето забыли
теперь , вот,,, тот кто обещал --- в харю должен получить столько раз-- сколько совокупность цифр на графике
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Потому, что директора 4-х укр танковых заводов
Киевского
Львовского,
Житомирского
..не помню еще какого
находятся под уголовным следствием -
растраты, обналичка,...
...
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Для тех, кто не хочет долго читать, объясню, почему я заинтересовался токмакскими дизелестроителями. Однажды - в разгар войны на Донбассе, Громадське TV поведало историю приобретения одним из ремзаводов Украины двигателей для бэтээров, которые - после соответствующего ремонта, должны были быть отправлены в зону проведения АТО.
В качестве поставщика железного сердца для боевых машин была выбрана фирма, торгующая... мясом. А за двигатели потом ремзавод переплатил... почти вдвое.
Кому не интересно, дальше может не читать.
Как убивали "Юждизельмаш"
НО!!! В развязавшей войну против нас паРаше есть завод, который предлагает запчасти от нашего "Юждизельмаша", который уже 20 лет не существует. Кто-нибудь в состоянии объяснять, как такое может быть:
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