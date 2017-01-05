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Все про:армия (7208) вооружение (3192) Укроборонпром (385) БТР (191)

 Киевский бронетанковый завод в 2016-м передал ВСУ и Нацгвардии более 50 новых БТР-3

В 2016 году ГП "Киевский бронетанковый завод", входящее в состав госкорпорации "Укроборонпром", произвело для Вооруженных сил Украины более полусотни новых БТР-3.

Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

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"Эти новые бронированные машины, оснащенные боевыми модулями с мощным пушечным и управляемым ракетным вооружением, усилили ряды Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, силами завода в течение 2016 года было отремонтировано около 140 единиц бронетехники и другого тяжелого вооружения. Большинство из них - силами ремонтных бригад, которые восстанавливали военную технику непосредственно в полевых условиях зоны АТО.

В "Укроборонпроме" напомнили, что "Киевский бронетанковый завод" в этом году завершил монтаж нового цеха по производству корпусов для БТР-3. Для этого предприятие организовало современное сборочно-сварочное производство.

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"Благодаря налаживанию нового этапа производства завод получил возможность принципиально, в разы нарастить производство, сократить расходы и заложить новый технологический потенциал предприятия. Это является еще одним важным шагом в развитии украинского производства бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

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Там наверное один слесарь Вася остался, в три смены один пашет - уволиться из-за ипотеки не может.
На его плечах весь Укроборонпром и держится.
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Навіщо нам старі БТР-3 які по суті є БТР-80, де сучасні БТР-4Е з люком для десантування позаду бронемашини? Де сучасні MRAP бронемашини які витримують вибух протитанкової міни та постріли зенітки? Де перероблені з танків Т-64 важкі БМПТ-64??? Де винищувачі танків МОП-4К з гарматою та керованими протитанковими снарядами на базі БТР-4Е? Де сучасна українська зброя?
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там где голоса зрадофилов за спецконфискацию
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Все верно. Особенно по замене БМП. Вообще нихрена же не делают...как и с ударными вертолетами.
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Просто смешно , для государства в сорок три миллиона человек , в период войны .
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Там не такой большой завод. Мощности загружены под 100%. Плюс в Украине есть другие заводы, которые выпускают бтры
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Ну так , что мешает увеличить мощности , нам нужно перевооружать армию , плюс потери техники на передовой .
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Зачем? Строить надо в Карпатах, там безопасней
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если с Орды не снимут или не ослабят санкции, то 2017 год станет последним в истории РФ. Дальше дезынтеграция и внутриордынские междусобойчики.
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:D

Теж саме казали і в 2014 , і в 15 і 16 ... "наша пісня гарна й нова.."
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1. в 2014,15,16 годах у путина біла долларовая подушка.. Сейчас она сдувается окончательно. + в в 2017 пик віплат по кредитам у ордінцев.
2. Больше смайликов.
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в 2017 пик віплат по кредитам у ордінцев. :D

Ну , ну ... мрійте далі . Дійсно - чого хвилюватися , у себе ж в дома давно все ок ... можна і за ординцями спостерігати , так ? ..))
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Олена Монова
· 1 січня о 19:45 ·

Нет, у нас не все отлично. Далеко не все, и только слепошарый идиот этого не видит.
Но одно дело - видеть и предлагать механизмы исправления (а еще лучше видеть, предлагать, после чего встать, идти и делать), а другое дело - просто вонять и висеть унылой гайморитной соплей посреди мироздания.
Я не терплю в радиусе трех километров вокруг себя пессимистов и злобных нытиков, потому что они не способны на поступок.
На поступок способен упоротый оптимист, потому что он верит в то, что все рано или поздно будет хорошо.
На поступок способен циник, потому что он знает, что хуже уже не будет, а вдруг получится лучше?
Пессимисты токсичны.
Они отравляют все вокруг, делая мир серым, липким и безнадежно отвратительным.
Они растут бледной плесенью и постепенно покрывают пушистым мерзким ворсом все окружающее пространство.
Если, конечно, с ними не бороться.
Вы как хотите, а я всегда хожу с огнеметом.
Дуже від плісняви помічне.
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"конфлікт , на Донбасі , не має військового вирішення..." (Порошенко 2015)
Це зрада чи "перемога" ?
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це дипломатія. Не все потрібно озвучувати.
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Неплохо, если все вместе, 50 новых + 140 ремонт. Но реальные мощностя завода не знаю, поэтому х.з. - хвалить или ебать. Но вот чувствую, что можно было бы и больше
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усилили ряды Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии" ,Источник: http://censor.net.ua/n422260 - а чому не пишуть - скльки для ВСУ , а скільки для НГ ?
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патаму ша- зрада хоть и не воши,но гниды.и их тоже как то выводить надо
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Як позбутися вошей і гнид в домашніх умовах 50*50 Гас+Олiя=100%
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ИМХО - 50 на 50 , хоча НГ , в АТО , практично не задіяна ... Отже - кого найбільше боїться влада - питання риторичне ... в липні 2015 , ці нові БТРи ВВшників , люди в Закарпатті , камінням закидували , в якості натяку ...
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опять зрада,бояха-муха...
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Не кощунствуйте! Не завод, а петро алексеевич порошенко!!!
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кацапам також якутський гавнотанковий завод нову модель Армати передав :D


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А почему здесь так много скринов с Фейсбука Аркадия Бабченко? Неужели все цензорята параллельно сидят там. Так это вы все время пишете ему посты "как хорошо что вы есть", "какой вы красивый", "Аркадий вы такой прекрасный")))..... Какой-то коллективный отсос.))
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Цензорята здесь такие злые, а у Бабченко все становятся похожими на гомиков..)))
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ми незлі. просто кацапських виблядків нелюбимо.
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Вы все слишком громко кукарекаете. Это злоба старой беззубой собаки. Нужно быть спокойнее, а то ваша какафония злобной истерики только смешит людей.
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Упаси Боже. Какой патриот. После Украины это почти неприличное слово. Все насмотрелись на скачущих украински Шариковых-патриотов.
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слушай - жертва баярышника пошел ты на штырь сосвоими мыслями кончелыжными
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Опять истерика. Вы не умеете троллить свидомые, вы только истерично лаете.
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да слаб ты в коленках что б нас троллить.
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Настоящий свидомый, надут как индюк, оселедец торчком, гляди шаровары лопнут, которые вечно засраны клятыми москалями.
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ти на Українську розумієш? а то можу тобі словничка москалику підігнати !


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На мове наконец кто-то написал. Похвально Тараска. А то все вокруг какие-то зрадники.
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Арсений Веснин ‏@ars_ves 1 ч. 1 час назадПробка знатная.. Около пятнадцати питерских дальнобойщиков протаранили шлагбаум на платной трассе в Петербурге
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Время собирать кассетные боеприпасы

January 4th, 12:39



Сегодня прям неделя замечательных фотографий. Эстафету у телеканала "Звезда", который под новостью о гриппе, якобы косящем солдат ВСУ, поставил фотографию взятого в плен грушника Александра Александрова в украинском госпитале, перенимает Министерство обороны РФ и средства массовой пропаганды. Совемстными усилиями забацавшие показательный пресс-выезд с саперами, разминирующими Алеппо.
Но, поскольку руки у всех наших пропагандистов растут из жопы, а, в погоне за попилом бабла всех профессионалов с нормальным расположением рук они давным давно поувольняли, набрав на их места девочек и мальчиков из провинции, готовых за двести баксов и желание закрепиться в столице клепать любой трэш на любую тему, ни в чем не разбираясь совершенно, то получилось как всегда. Казалось бы: российские саперы, рискуя жизнью, спасают Алеппо от мин террористов - что может быть лучше в пиар-войне? Но нет. Любую, даже самую беспроигрышную пиар-акцию, они умудряются превратить в слепленного из говна петуха.
В итоге результатом этого выезда стала серия замечательных репортажей, как по телевизору, так и, в том числе, на секундочку, в "Российской газете", официальном печатном органе Пльрства РФ, в которых крупным планом показано, как российские саперы расчищают Алеппо от российских кассетных суббоеприпасов АО-2,5РТМ, заряжаемых в российские кассетные бомбы РБК-500.

Вот эти вот круглые фигульки на первом плане внизу под похожим на деревяшку зарядом разминирования на первой фотографии и они же уже в разобранном обезвреженном виде на второй фото справа внизу.



Третья и четвертая фотки - для сравнения.



Не новость, конечно, свидетельств применения кассетных боеприпасов как минимум поддерживаемой Россией стороной (скажем аккуратно) и так вагон, как, например, на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=-SnsX5GiZbY
Но, как мы знаем, это всё происки врагов, изготовленные на конспиративных квартирах в Калифорнии. А тут - сами, без Усамы. Своими руками справились. Сами на весь мир показали.
Нет, Россия, как и еще ряд стран - например, США и Израиль - не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам и не отказались от их применения, считая их эффективным оружием. Более того, Россия в некоторых случаях даже открыто заявляла, что ВКС применили кассетные боеприпасы по позициям противника в Сирии.
Но есть одно важное "но". По позициям противника - это одно. А вот применять оружие неизбирательного поражения - которым кассетный боеприпас и является - в густонаселенных районах уже напрямую запрещено международным правом. Независимо от того, ратифицировал ты отдельную конвенцию или нет.
Нельзя бомбить кассетниками город, и все тут. Хоть ты тресни. Особенно, если на каждом углу орешь, что ты его "освобождаешь".
В общем, ребята своими руками себе очередную статью запостили.
В пост приглашается Сергей Лавров.
И его знаменитое высказывание.
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Отпустило

starshinazapasa
January 1st, 12:54

Нет, всё. Отпустило окончательно. Я больше не дергаюсь, не приседаю, разрывы не вызывают у меня чувства тревоги и приходящего за ним страха, свист петард, так похожий на вой сигналок, не заставляет меня покрываться холодным потом, мне не надо прилагать усилий, чтоб не упасть и не поползти в поисках укрытия, и вся эта канонада больше не уносит меня в тот разбитый войной заснеженный мертвый город, который приходил ко мне каждый раз в эту ночь. Мне не хочется больше выть или напиться. Я больше не ненавижу этих людей с их хлопушками и бабахалками. В этот раз я просто поймал себя на том, что не обращаю на это внимания, вот и все.

Моим украинским френдам - все-таки это лечится. Доказано мной. Надо-то всего лет пятнадцать.
С наступившим.
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ето забыли
теперь , вот,,, тот кто обещал --- в харю должен получить столько раз-- сколько совокупность цифр на графике
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Почему только 50 шт сделали за 1 год??

Потому, что директора 4-х укр танковых заводов
Киевского
Львовского,
Житомирского
..не помню еще какого
находятся под уголовным следствием -
растраты, обналичка,...
...
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А я вам расскажу, как в Запорожской области был убит завод, выпускавший двигатели для БТРов и БМП - это "Юждизельмаш", завод в городе Токмаке.
Для тех, кто не хочет долго читать, объясню, почему я заинтересовался токмакскими дизелестроителями. Однажды - в разгар войны на Донбассе, Громадське TV поведало историю приобретения одним из ремзаводов Украины двигателей для бэтээров, которые - после соответствующего ремонта, должны были быть отправлены в зону проведения АТО.
В качестве поставщика железного сердца для боевых машин была выбрана фирма, торгующая... мясом. А за двигатели потом ремзавод переплатил... почти вдвое.
Кому не интересно, дальше может не читать.
Как убивали "Юждизельмаш"

НО!!! В развязавшей войну против нас паРаше есть завод, который предлагает запчасти от нашего "Юждизельмаша", который уже 20 лет не существует. Кто-нибудь в состоянии объяснять, как такое может быть:


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиевский бронетанковый завод в 2016-м передал ВСУ и Нацгвардии более 50 новых БТР-3
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